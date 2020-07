Markiza na poddaszu ochroni przed upałem

Twoje poddasze zbyt szybko się nagrzewa? Wysoka temperatura we wnętrzu może się okazać sporą niedogodnością! I choć słońce wywiera korzystny wpływ na samopoczucie, jego nadmiar we wnętrzu bywa męczący. Co zrobić, by ochronić się przed skutkami przegrzania na poddaszu?

Markiza zewnętrzna to wyposażenie do okien dachowych wykonane ze specjalnego materiału zatrzymującego część promieni słonecznych zanim dotrą do szyby. Warto jednak podkreślić, że markiza nie eliminuje całkowicie dostępu światła do wnętrza.

Nie ogranicza tym samym widoczności za oknem. Dzięki swoim właściwościom ochronnym, markiza zewnętrzna sprawdza się zwłaszcza latem, zabezpieczając wnętrze przed nagrzaniem. Jak działa?

Ochroni przed upałem na poddaszu

Markiza do okna dachowego ogranicza ilość wpadającego do wnętrza ciepła – specjalny materiał chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, a także zabezpiecza poddasze przed nagrzewaniem. Pozwala to zachować w pomieszczeniu komfortową temperaturę nawet w ciepły, słoneczny dzień.

Jakie są zalety stosowania markizy:

redukuje ilość wpadającego ciepła o nawet 76%,

zwinięta pod oblachowaniem okna markiza jest niewidoczna,

wiele modeli posiada obecnie możliwość zdalnego sterowania.

Na rynku są dostępne są m.in. markizy zewnętrzne obsługiwane manualnie, markizy zewnętrzne zasilane elektrycznie oraz markizy zewnętrzne zasilane solarnie.

Markiza zewnętrzna manualna jest bardzo prosta w obsłudze. Aby ją zaciągnąć, wystarczy otworzyć okno, obrócić je o 180° i pociągnąć za uchwyt. Markizą zasilaną elektrycznie lub solarnie można sterować za pomocą naściennego przycisku lub aplikacji mobilnej Velux Active. Co istotne, można to robić nawet nie będąc w domu.

- To produkt polecany wszystkim, którzy nie doprowadzili kabli elektrycznych do okien i nie chcą przeprowadzać w domu generalnego remontu. W tym przypadku wystarczy zamontowanie silnika solarnego, który nie wymaga doprowadzania przewodów do okna – objaśnia Dominika Majchrzak, product manager Velux.

Zaletą markiz zewnętrznych jest to, że ich montaż jest bardzo prosty i z powodzeniem można wykonać go samodzielnie. Montaż markizy, zwłaszcza tej sterowanej manualnie, nie powinien zająć więcej niż 15-20 minut.

- Co ważne, przy montażu nie ma potrzeby wchodzenia na dach, wszystkie czynności można wykonać z pomieszczenia – dodaje Dominika Majchrzak, product manager Velux.

Pełna ochrona i regulacja ilości światła

Optymalne rozwiązanie to połączenie wewnętrznej rolety do regulacji ilości wpadającego światła lub ograniczającą utratę ciepła z zewnętrzną markizą chroniącą przed upałem. Takie rozwiązanie to gwarancja kontroli nasłonecznienia wewnątrz pomieszczeń.

Możesz wykorzystać m.in. roletę zaciemniającą, która świetnie sprawdzi się na poddaszu i będzie gwarancją całkowitego zaciemnienia. Zaciemnienie pomieszczenia za pomocą rolet wewnętrznych jest idealnym rozwiązaniem w sypialni. To dobry pomysł także do pokoju dziecięcego, gdzie pełna regulacja dopływu światła jest konieczna, by stworzyć dziecku dobre warunki do nauki, zabawy i snu.

- Obecnie w naszym asortymencie znajduje się kilka rodzajów rolet zaciemniających. Nasi klienci mogą wybrać m.in. zaciemniającą roletę DKL, która zapewnia całkowite zaciemnienie wnętrza bez względu na porę dnia, energooszczędną roletę FHC, łączącą efekt zaciemnienia z poprawą izolacyjności, a także roletę przyciemniającą RHZ, która zmniejsza, ale nie ogranicza całkowicie ilości światła w pomieszczeniu – opowiada Dominika Majchrzak, product manager Velux.

Markiza zewnętrzna, czy roleta zewnętrzna?

Montaż rolet zewnętrznych to – podobnie jak w przypadku markiz – prosty sposób na regulację wpadających na poddasze promieni słonecznych. Czym różnią się oba rozwiązania?

- Rolety zewnętrzne na okna dachowe Velux oprócz regulacji ilości wpadającego światła oraz skutecznego zaciemnienia, latem ograniczają nagrzewanie aż o 94%, a zimą utrzymują ciepło, poprawiając izolacyjność nawet o 17%.– przekonuje Dominika Majchrzak, product manager Velux.

Roleta posiada ponadto właściwości izolacji dźwięku, a także redukcji hałasu podczas silnych opadów deszczu.

Kiedy więc zdecydować się na rolety zewnętrzne, a kiedy zamontować markizy?

Jeżeli chcesz maksymalnie ograniczyć nagrzewanie się pomieszczenia przez szyby, a przy tym zachować widoczność z okna, wybierz markizę. Markiza do okna dachowego redukuje ilość wpadającego ciepła o 76% i umożliwia zachowanie pełnej widoczności.

Jeżeli ważna jest dla ciebie eliminacja hałasu z zewnątrz, zamontuj roletę zewnętrzną. Stanowi ona dodatkową osłonę okna przed hałasem.

Jeżeli zależy ci na aspekcie bezpieczeństwa postaw na roletę zewnętrzną. Jest ona dodatkowym zabezpieczeniem okna i może stanowić ochronę przed potencjalnym złodziejem. Markiza nie spełni funkcji antywłamaniowej.

Wybór między markizami a roletami zewnętrznymi zależy od tego, jaką funkcję mają one pełnić i jakie są oczekiwania naszych klientów. Oba rozwiązania zabezpieczą pomieszczenia na poddaszu przed nagrzaniem.