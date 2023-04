Do wypieku wielkanocnych mazurków zazwyczaj używa się masła lub margaryny. Tymczasem Panie z KGW Dzierzbianie proponują dodać do ciasta olej rzepakowy! I trzeba przyznać, mazurek po dzierzbiańsku wyszedł przednio!

Wielkanoc tuż, tuż, a "roboty" w domu tyle, że głowa boli? A tu jeszcze przydałoby się jakiegoś, tradycyjnego mazurka upiec?

Olej rzepakowy dla zabieganych

Panie z KGW Dzierzbianie (woj. mazowieckie) - kolejne KGW, które na "olejowej trasie" odwiedziła redakcja farmer.pl - mają świetny pomysł na mazurka na kruchym cieście, do przygotowania którego używają zamiast masła lub margaryny - olej rzepakowy. Dzięki temu to tradycyjne, wielkanocne ciasto można przygotować szybciej (nie trzeba schładzać kruchego ciasta przed wyłożeniem na blaszkę), a sama konsystencja wypieku nie jest zbyt zbita i krucha. Sprawdziliśmy to na miejscu - i potwierdzamy: mazurek wyszedł pyszny!

Dzierzbianki podzieliły się też z redakcją farmer.pl przepisem na potrawę, która świetnie sprawdzi się w taki szczególny dzień jak Wielki Piątek - ryba z warzywami duszonymi w oleju rzepakowym. Zachęcamy do wypróbowania!

Na koniec "na szybko" Panie z KGW przygotowały sałatkę, która sprawdzi się każdego dnia w roku, gdzie clou stanowi właśnie olej rzepakowy. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie olej przyczynia się do większej przyswajalności składników odżywczych zawartych w warzywach, z jakich zazwyczaj przyrządzamy ulubione sałatki.

Co to są ligawki?

Zachęcamy do obejrzenia załączonego materiału filmowego z wizyty w KGW Dzierzbianie i od razu zdradzamy, że "przemyciliśmy" tam też pewną, lokalną ciekawostkę. Wiecie Państwo, co to są i do czego służą ligawki? Miłego oglądania!

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.