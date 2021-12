Mikołajki u rolnika - najlepszy prezent dla dziecka

Mały przedsmak Świąt Bożego Narodzenia – mikołajki. Bez względu na to czy Twoje dziecko czuje się już małym farmerem, czy dopiero chcesz zaszczepić w nim pasję do rolnictwa – nasza redakcja przygotowała dla Was 5 najciekawszych upominków na tą właśnie okoliczność. Coś dla najmłodszych - jak i dla tych starszych.

Rozwój w parze z zabawą

Drewniana farma firmy John Deere zawiera kilkanaście elementów do oglądania i zabawy. Oprócz drewnianego domku w zestawie znajduje aż 14 zwierząt hodowlanych, ruchome ogrodzenie, 4 drzewka i 2 ludziki. Dzięki temu jest ciekawym pomysłem na zachęcenie dziecka do rozwijania koordynacji i wyobraźni.

Drewniana Farma fot. gieldarolna.pl

Pojazdy dla dzieci na pedały

Maluchy powyżej 3 lat z pewnością ucieszy traktor na pedały napędzane siłą własnych nóg. Dla dzieci, które z natury uwielbiają ruch, będzie to okazja by spędzić czas na świeżym powietrzu. Dodatkowo to dobry wstęp do nauki jazdy na rowerze.

Traktor na pedały.jpg

Realistyczny model maszyny – coś dla małego konesera

Wykonana z metalowych i plastikowych części sieczkarnia zachowuje wszelkie szczegóły jak w rzeczywistości. Jest idealnym rozwiązaniem dla najmłodszych fanów zabawy w gospodarstwo.

Claas mała sieczkarka fot.gieldarolna.pl

Gra komputerowa może edukować – Symulator farmy

Propozycja dla starszaków, którzy lubią gry wideo. Istnieją na szczęście takie, dzięki którym można się czegoś nauczyć. Prowadząc Farming Simulator 22 trzeba zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami, stosować zabiegi i podejmować strategiczne decyzje jak w prawdziwym nowoczesnym gospodarstwie.

Farming Simulator

Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem

Dla tych, którzy chcą spędzić więcej czasu ze swoja pociechą świetnie sprawdzi się gra planszowa. Super Farmer zachęca do logicznego myślenia, uczy spostrzegawczości i zaskakuje. A do tego posiada piękną historię: opracował ją wybitny polski matematyk w powojennej Warszawie.

super farmer fot. materiały prasowe

Wybór zabawki jest nie mniej ważny, niż sam fakt obdarowania nią. 6 grudnia to wspaniała okazją by podzielić się radosnymi emocjami z naszymi milusińskimi. Przed zakupem warto uwzględnić preferencje dziecka a więcej inspiracji znajdziecie na gieldarolna.pl.