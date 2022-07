Młody rolnik dostał wycisk od Pudziana

Poćwiczyć z Pudzianem, bezcenne...., fot. SWIMER

Jak to jest, ćwiczyć pod bacznym i - nie ma co kryć - srogim okiem Pudziana? No cóż, z pewnością łatwo nie było. I pomyśleć, że to wszystko.... w nagrodę!

Przemysław Smoliński, młody rolnik z Chrostowa Wielkiego (okolice Przasnysza), zwyciężył w konkursie organizowanym przez firmę SWIMER podczas Warsztatów Polowych Chemirol i wygrał trening z Mariuszem Pudzianowskim. fot. SWIMER Pudzian to - jak wiemy - najsilniejszy człowiek świata, utytułowany sportowiec i marka sama w sobie. Ale też rolnik! Czytaj więcej Pudzian jako operator kombajnu zbożowego! Trenować zaczął już w wieku 13 lat. Zasady, którymi kieruje się podczas treningu to: ciężka praca, determinacja i hektolitry wylanego potu na siłowni. Pan Przemysław miał okazję się o tym przekonać na własnej skórze, bo Pudzian dał mu niezły wycisk, ale jak twierdzi Laureat - było to bezcenne doświadczenie i zapamięta je na zawsze. Na początku uśmiech na twarzy, ale później.... rzeczywiście, łatwo nie było.... Chcecie Państwo to zobaczyć? Tegoroczne Warsztaty Polowe Chemirolu odbyły się w maju i czerwcu, jako cykl 6 spotkań, gdzie na poletkach doświadczalnych w kilku regionach kraju zaprezentowano: nowoczesne odmiany roślin, najnowsze technologie herbicydowe, fungicydowe i insektycydowe oraz innowacyjne technologie nawożenia dolistnego i biostymulacji. Farmer.pl relacjonował dla Państwa czerwcowe wydarzenie w Suchodębiu k. Kutna: Czytaj więcej Jak chronić i pielęgnować oziminy? Warsztaty polowe z firmą Chemirol w Suchodębiu

