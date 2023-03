Klimatyzacja przestała być postrzegana jako zbędny luksus, ale stała się jednym ze standardowych elementów wyposażenia polskich domów i mieszkań. Potwierdzają to dane platformy Oferteo, gdzie w całym 2022 r. liczba zapytań o usługi w tym zakresie wzrosła na platformie o 66 proc. względem 2021 r.

Przyczyną popularności klimatyzacji jest nie tylko ocieplenie klimatu i dłuższy sezon letni, lecz także rosnące koszty ogrzewania zimą.

Tylko w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zapytania użytkowników Oferteo dotyczące usług montażu klimatyzacji wzrosły o ponad 85 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jeszcze kilkanaście lat temu klimatyzacja spotykana była przede wszystkim w biurach lub sklepach. Wysokie ceny sprawiały, że na montaż urządzeń w miejscu zamieszkania mogli pozwolić sobie tylko nieliczni.

Przez pewien okres klimatyzatory były postrzegane nawet, jako synonim luksusu. Obecnie jednak coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie klimatyzacji i decyduje się na jej instalację.

Boom na domową klimatyzację trwa w najlepsze

Wzrost temperatur i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, skłaniają wiele osób do poszukiwania sposobów na utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach.

W związku z tym, klimatyzacja staje się coraz bardziej pożądanym rozwiązaniem w domach i mieszkaniach. Praktycznie z roku na rok monterzy obsługują coraz więcej zleceń, a w szczytowych miesiącach czas oczekiwania na usługę może potrwać nawet do kilku tygodni.

Dynamiczny wzrost zainteresowania usługami montażu można dostrzec także na Oferteo. W 2022 r. liczba zapytań na platformie dla tej kategorii wzrosła o 66 proc. względem poprzedniego roku.

- Analizując cały 2022 r. zauważyliśmy w każdym miesiącu znaczny wzrost zapytań użytkowników naszej platformy w zakresie usług montażu klimatyzacji. Oczywiście najwięcej zamówień w tej kategorii przypada na sezon letni. To czerwiec jest najbardziej aktywnym miesiącem pod względem popytu na usługi monterów, natomiast w sierpniu 2022 r. nastąpił największy wzrost zapytań, który przekroczył 260 proc. względem tego samego miesiąca poprzedniego roku – wylicza Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.

Klimatyzacja ogrzeje pomieszczenia w zimie?

Do tej pory głównym czynnikiem skłaniającym do posiadania klimatyzacji była chęć podniesienia komfortu życia przede wszystkim w sezonie letnim.

Jednakże drastyczne podwyżki cen ogrzewania oraz problemy z dostępnością opału skłoniły wielu właścicieli do szukania alternatywy w chłodniejsze dni.

Skutkiem tego jest znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi monterów klimatyzacji w zimowych miesiącach. Według najnowszych danych Oferteo w styczniu i lutym 2023 r. liczba zapytań dla tej kategorii wyniosła ponad 85 proc. O tym, że klimatyzacja potrafi być efektywnym uzupełnieniem dla podstawowych instalacji grzewczych otwarcie mówią również sami eksperci.

- Mamy dosyć dużo klientów, którzy posiadając ogrzewanie gazowe zgłaszają się do nas w celu instalacji klimatyzatorów z funkcją grzania. W okresach przejściowych, do minus pięciu stopni, jest to konkurencyjne do gazu i spokojnie można w ten sposób ogrzać swoje pomieszczenia. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że w momencie naszej nieobecności urządzenie potrafi utrzymać minimalną temperaturę w domu, a w momencie powrotu mamy możliwość szybkiego nagrzania pomieszczeń, w których przebywamy. – tłumaczył Marcin Dutka z firmy Lepsze Powietrze.

W ciągu ostatnich kilku lat rynek klimatyzacji w Polsce zanotował zauważalny wzrost, a prognozy wskazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości. Wraz z coraz większą dostępnością i różnorodnością systemów klimatyzacyjnych oraz ich rosnącą efektywnością energetyczną, montaż klimatyzacji staje się bardziej atrakcyjny dla coraz szerszego grona konsumentów.