Morwa biała to roślina o pysznych i zdrowych owocach. Właśnie teraz pod koniec czerwca i na początku lipca morwa owocuje. Warto zebrać i ususzyć te małe, w kształcie przypominające jeżyny, owoce, bo są doskonałą zdrową i słodką przekąską. Liście morwy są z kolei wykorzystywane w ziołolecznictwie dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom.

Morwa biała należy do rodziny morwowatych i jest szeroko rozpowszechniona w Azji. Do Europy dotarła około XI-XII wieku i zyskała popularność się wraz z hodowlą jedwabników morwowych, dla których liście tego drzewa stanowią pożywienie. Dawniej, jak pisze Monika Przeor w publikacji CDR w Brwinowie,, uprawa morwy była dość powszechna na terenie Polski. Prowadziły ją m.in. Zakłady Badawcze Jedwabiu Naturalnego w Żółwinie k. Milanówka), ale tylko do lat 80. XX w. Morwę białą, jako drzewo, ozdobne wciąż jednak można znaleźć w ogrodach i parkach, choć jej widok wcale nie jest częsty, a owoce nie są tak popularne jak na to zasługują, biorąc pod uwagę ich właściwości prozdrowotne.

Zbiór owoców morwy

Dojrzałe owoce morwy są zbierane poprzez lekkie potrząsanie drzewami. W zależności od gatunku dojrzewają od końca czerwca do sierpnia. W pełni dojrzałe owoce morwy mają wspaniały, przepyszny smak i aromat. Niestety owoce te są bardzo nietrwałe, co sprawia, że można je jeść od razu po zebraniu, na surowo lub w postaci przetworzonych produktów, takich jak np. soki, syropy, likiery, pasta, dżemy, wina i herbatki. Co ciekawe w Chinach morwa jest dostępna w postaci pasty znanej jako sangshengao, którą rozpuszcza się w ciepłej wodzie i przygotowuje z niej napar, który poprawia funkcje nerek i wątroby. W niektórych regionach Chińczycy spożywają również młode liście i delikatne pędy. Mieszkańcy Iranu wykorzystują suszone owoce jako środek słodzący do czarnej herbaty, ale doskonale sprawdzą się także jako przekąska lub dodatek do owsianek lub deserów.

Owoce morwy białej, fot. HK/farmer.pl

Właściwości owoców morwy

Roślina ta znana jest od wieków w medycynie ludowej, zaś współczesna wiedza i badania potwierdzają zalety spożywania morwy. Zacznijmy jednak od owoców, bo lato w pełni! Owoce morwy zawierają wiele składników odżywczych, są dobrym źródłem węglowodanów, lipidów, białka, witamin, minerałów i błonnika. Ilość białka w świeżych owocach mory, według badań, jest większa niż w malinach i truskawkach, a porównywalna z jeżynami. Oprócz tego zawierają wiele aminokwasów i co ciekawe stosunek aminokwasów egzogennych do aminokwasów ogółem wynosi 42%, co jest prawie równe niektórym pokarmom bogatym w białko, takim jak ryby i mleko. Morwa zawiera także znaczną ilość witaminy C, jednak spośród wszystkich odmian, najwięcej witaminy C zawierają owoce morwy czarnej. Owoce oprócz tego zawierają inne substancje aktywne takie jak: alkaloidy, antocyjany, flawonoidy, aminokwasy, kwasy fenolowe. Morwa jest również doskonałym źródłem niektórych ważnych minerałów, w szczególności wapnia, fosforu, potasu, magnezu i sodu.

Jakie działanie mają liście morwy?

Morwa lub jej ekstrakty wykazują działanie:

przeciwbakteryjne,

przeciwhiperglikemiczne,

przeciwhiperlipidemiczne,

przeciwzapalne

przeciwnowotworowe.

Właściwości morwy białej, zwłaszcza jej liści, bo one są wykorzystywane w suplementach, to długa lista dobroczynnego wpływu na organizm. Okazuje się, że składniki aktywne zawarte w liściach tej rośliny działają przeciwdrobnoustrojowo. Z liści morwy wyizolowano związek o nazwie chalkomoracyna wykazujący taką właśnie aktywności. Oprócz tego składniki aktywne zawarte w morwie białej przyczyniają się do regulowania poziomu cukru we krwi oraz gospodarki lipidowej. Jeśli zaś chodzi o działanie przeciwnowotworowe ma taki potencjał ze względu na obecność flawonoidów, które są wysoce skuteczne przeciwko niektórym typom nowotworów.

Morwa biała - jakie preparaty wybrać?

Na polskim, ale i europejskim, rynku nie ma obecnie leków z morwą białą. Mamy zatem do dyspozycji herbatki, napary lub suplementy diety. Co to oznacza w praktyce? Wciąż brakuje ustandaryzowanych produktów o właściwościach leczniczych. Według definicji suplementy diety to środki spożywcze, które mają za zadanie uzupełnić naszą dietę, są źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji, ale nie mają potwierdzonych w badaniach właściwości leczniczych (chodzi o badania kliniczne z udziałem pacjentów, które są niezbędnym krokiem do uznania surowca/molekuły). Z braku dostatecznych badań preparaty z morwy nie są wskazane dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a pacjentom przyjmującym leki lub chorujących na choroby przewlekłe w takich wypadkach zawsze zalecana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Czy morwa biała pomaga w odchudzaniu?

Są na to dowody naukowe! Badania wykazały przeciwcukrzycowe właściwości morwy. Liście morwy od dawna były stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy ze względu na obecność składników chemicznych, które hamują podwyższony poziom cukru we krwi po posiłku bogatym w węglowodany. Zbadano to na szczurach i potwierdzono, że polisacharydy zawarte w owocach morwy mają doskonały potencjał działania przeciwcukrzycowego.

Po siedmiu tygodniach leczenia polisacharydami z owoców u szczurów z cukrzycą zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia insuliny w surowicy na czczo, modelu oceny homeostazy - insulinooporności, poziomu glukozy na czczo, glikowanego białka surowicy i naprawy uszkodzonych tkanek trzustki szczurów z cukrzycą. Inne badania także potwierdziły, że długotrwałe spożywanie ekstraktu z liści morwy skutkowało poprawą kontroli glikemii poposiłkowej u pacjentów z uszkodzonym metabolizmem glukozy. W badaniu przeprowadzonym na myszach po ośmiu tygodniach wielokrotnego przyjmowania ekstraktu z morwy zmierzono poziom glukozy w osoczu na czczo oraz poziom insuliny i stwierdzono znaczne zmniejszenie insulinooporności, a czas rozpoczęcia wydalania glukozy z moczem został opóźniony. Wynika z tego, że związki zawarte w morwie pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Niemniej wprowadzenie preparatów z morwy lub regularne spożywanie owoców powinno być skonsultowane z diabetologiem.