Mr.Danielo – youtuberowy, króliczy pasjonat

Właśnie skończył 18 lat, kształci się na policjanta i akurat zyskał prawie 5,5 tys. subskrypcji prowadząc kanał na YT o…. hodowli królików. Przedstawiamy Mr.Danielo – youtuberowego, króliczego pasjonata.

Mr.Danielo, a właściwie Daniel Zieliński, prowadzi swoją uszatą hodowlę w woj. podkarpackim, w okolicach Stalowej Woli, w "Widłach Wisły i Sanu".

Daniel Zieliński, fot. YT

- Chodzę do liceum, aktualnie jestem w klasie drugiej i przygotowuję się do przyszłorocznej matury. Profil, który wybrałem, w zasadzie nie ma związku z rolnictwem ani z hodowlą zwierząt, a mianowicie wybrałem klasę w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli o profilu policyjnym. I, szczerze mówiąc, chciałbym w przyszłości pracować w tym zawodzie – przyznaje w rozmowie z farmer.pl Mr.Danielo.

Hodowlą królików zajął się ponad 6 lat temu. - Króliki wybrałem z racji walorów zdrowotnych ich mięsa. Jest ono dietetyczne, delikatne, lekkostrawne i wyśmienite w smaku. Szczególnie poleca się je alergikom, małym dzieciom i osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi. Uważam, że niestety mięso z królika jest niedoceniane, ale też wiele ludzi powstrzymuje się przed jego konsumpcją z powodów etycznych (jak tak można ubić i zjeść słodkiego króliczka…). Ja zdecydowałem się na ten krok, aby wprowadzić do diety swojej, oraz mojej rodziny mięso wiadomego pochodzenia. Nie karmię królików już od dłuższego czasu paszą przemysłowa, tylko dostają one pokarm naturalnego pochodzenia, nie przetworzony – opowiada Daniel Zieliński.

Farma królików młodego hodowcy, fot. YT

Średnio w roku Mr.Danielo utrzymuje w hodowli około 60 królików. W tym, na koniec maja były 34 sztuki, ale teraz właśnie jest czas ich wykotów, więc za chwilę ta liczba zwiększy się znacząco.

Skąd przyszły stróż prawa czerpie wiedzę na temat hodowli królików? – Czytam dużo artykułów na ten temat w internecie, oglądam filmy na YT nakręcone w tym temacie przez innych hodowców.

A dlaczego zdecydowałeś się na założenie własnego kanału na YT i to właśnie o króliczej tematyce? – Gdy kilka lat temu zaczynałem swoją przygodę z królikami, często trafiałem na filmiki, na których były prezentowane dość nieestetycznie klatki, króliki siedziały w brudnych, nie wysprzątanych komorach lub po prostu bez siana i wody, a karma była rozsypana po podłodze. To był przykry widok. Ja od początku starałem się, aby moje króliki były szczęśliwe, żeby miały jak najlepsze warunki do życia, i aby ogólny wygląd hodowli cieszył oko, a nie budził odrazę. Tak zostałem wychowany przez moich rodziców i nie byłbym w stanie postępować inaczej. Więc po niecałych trzech latach hodowli, po zebraniu sporej ilości informacji na ten temat, oraz rozbudowie swojej hodowli postanowiłem, że ja też spróbuję zaprezentować ją na YouTube. Na początku filmiki były w dość słabej jakości, oraz nie były długie. Ale obserwujący mój kanał docenili to, że dbam o swoje zwierzęta, dość ciekawie, zdaje się o nich opowiadam, klatki wyglądają schludnie i ogólnie warto zasubskrybować mój kanał – przyznał w rozmowie młody hodowca.

fot. YT

- Ostatnio popracowałem trochę nad jakością i montażem moich przekazów i dość szybko ujrzałem pozytywne tego efekty, zdecydowanie zwiększyły się wyświetlenia pod moimi filmikami, liczba subskrypcji zaczęła wzrastać. Ludzie bardzo pozytywnie reagują na moje treści i coraz częściej proszą o kolejne nagrania. Cieszę się z tego i dziękuję wszystkim tym, którzy mnie obserwują – dodał.

Króliki to nie jedyna pasja przyszłego stróża prawa. – Tak, od ponad roku hoduję też kury. Zdecydowałem się na to, ponieważ zawsze je chciałem hodować oraz chciałem jeść jajka z własnego kurnika. W hodowli kur na ten moment mam koguta, 13 niosek oraz dwie kwoki, jedna z 8 kurczakami a druga z 12 kurczakami – informuje młody pasjonat hodowli zagrodowej.

fot. YT

- Planuję oczywiście wprowadzać nowe rasy do mojej hodowli królików, jak i kur. Moi widzowie wiedzą, że już od jakiegoś czasu przygotowuję się do tego - mam już zbudowany nowy kurnik oraz przygotowany nowy wybieg (czekam, aż wyrośnie trawa), planuję zakupić kilka kurek rasowych do nowej hodowli, lecz nie zdradzam jakie kurki to będą, ponieważ chciałbym zrobić moim widzom niespodziankę. Zachęcam do oglądania mojego kanału na YT – zaprasza Mr.Danielo.