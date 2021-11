Myślisz o nowym ogrodzeniu domu na wiosnę? Zaplanuj je już teraz

Jeśli na wiosnę planujemy montaż ogrodzenia posesji, to już teraz możemy spokojnie zaplanować całą inwestycję. Warto określić swoje potrzeby, zapoznać się z aktualnymi trendami, wybrać rodzaj i kolor ogrodzenia, wyznaczyć jego rozmiary, a nawet złożyć zamówienie.

Obecnie zimy są znacznie łagodniejsze od tych, które pamiętają z dzieciństwa nasi rodzice i dziadkowie. Warunki atmosferyczne w najchłodniejszej z pór roku bywają jednak nieprzewidywalne i niejednokrotnie mogą nas jeszcze zaskoczyć.

Prace przy montażu ogrodzenia często wykonujemy samodzielnie, dlatego z reguły przeprowadzamy je na wiosnę lub latem. Już teraz, zimą możemy jednak dokładnie rozplanować całość zadań, aby, gdy pogoda będzie bardziej sprzyjająca, od razu zabrać się do działania.

Nowoczesne ogrodzenia są produkowane na indywidualne zamówienie, więc jeśli złożymy je wcześniej, znacznie przyspieszymy cały proces i szybciej będziemy mogli się cieszyć nowym zabezpieczeniem terenu. Producenci nierzadko oferują też atrakcyjne zimowe rabaty, z których możemy skorzystać. Od czego zacząć przygotowanie do inwestycji?

Dopasuj ogrodzenie do swoich potrzeb

Przede wszystkim powinniśmy zdecydować, jaki rodzaj ogrodzenia najlepiej sprawdzi się na naszej działce. Pamiętajmy przy tym, że jest to wybór na kilkadziesiąt lat, gdyż taka jest żywotność tego typu rozwiązań. Decyzja musi być więc dobrze przemyślana i uwzględniać różnorodne aspekty.

Mnogość dostępnych na rynku produktów może przyprawić nas o zawrót głowy – dobrym pomysłem jest zatem poszukanie pomysłów w Internecie, a następnie wizyta w punkcie sprzedaży, gdzie możemy na żywo zobaczyć, jak prezentuje się dane ogrodzenie, a nawet go dotknąć.

Jak mówi znane powiedzenie, „podróże kształcą” – inspiracji, które potem przeniesiemy na „własny grunt”, możemy także poszukać na wyjazdach.

Przy doborze weźmy pod uwagę nie tylko nasze własne preferencje, lecz także architekturę budynku (lub projekt budowlany w przypadku obiektów, które dopiero powstaną). Wygląd ogrodzenia powinien być spójny z bryłą domu, aby razem tworzyły estetyczną kompozycję. Jedne konstrukcje będą więc lepiej pasować do budowli tradycyjnych, a inne, gdy mamy do czynienia z nowoczesną architekturą.

­– Jeśli nie mamy pomysłu na to, jakie zabezpieczenie terenu wybrać lub też potrzebujemy porady, zawsze można zwrócić się z pytaniem do specjalistów z punktu sprzedaży. Nasi eksperci polecą odpowiednie rozwiązanie, można się z nimi wygodnie skontaktować online, np. poprzez popularny komunikator Messenger – mówi Jarosław Danielski, ekspert z firmy Fortlook, polskiego producenta wysokiej jakości ogrodzeń panelowych.

Dopasuj ogrodzenie posesji do swoich możliwości finansowych

Poza aspektami wizualnymi sprawdźmy też, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego istnieją wytyczne dotyczące, np. wysokości lub rodzaju zabezpieczenia terenu, do których powinniśmy się dostosować. Bardzo istotne jest skalkulowanie kosztów.

Żeby to zrobić, dokładnie zmierzmy więc działkę pod kątem długości przyszłego ogrodzenia, określmy też jego wysokość, lokalizację bramy wjazdowej i furtek, a także to, czy potrzebna jest podmurówka. Dzięki temu, będziemy mogli uzyskać, a następnie porównać, wyceny z kilku punktów sprzedaży, co pozwoli nam wybrać najkorzystniejszą opcję. Za zaskakująco niskimi ofertami może się jednak kryć słaba jakość wyrobów, więc dokładnie przeanalizujmy je pod tym kątem i zweryfikujmy renomę producenta, sprawdzając opinie w Internecie oraz dopytując znajomych.

Tanie ogrodzenie nie musi być nudne

Na czasie są obecnie ogrodzenia panelowe ze stali, które dobrze komponują się z nowoczesną architekturą, stawiającą na proste bryły. Cechuje je atrakcyjny wygląd i minimalistyczny design, dzięki czemu dyskretnie wtapiają się w otoczenie, nie zaburzając swoim wyglądem posesji. Co istotne, są one stosunkowo lekkie, również łatwe w montażu (możemy go więc wykonać samodzielnie) i konserwacji, trwałe oraz odporne na działanie czynników atmosferycznych.

– W razie uszkodzenia można szybko wymienić tylko jedno przęsło ogrodzenia panelowego. Oferowane przez Fortlook rozwiązania są ocynkowane galwanicznie i objęte 5-letnią gwarancją antykorozyjną. Odbiorcy, którzy poszukują kompletnego zabezpieczenia terenu znajdą u nas cały system, w skład którego wchodzą dopasowane do siebie pod względem wizualnym i konstrukcyjnym: ogrodzenia, bramy i furtki, słupki oraz podmurówki. Panele mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL, co zapewnia szerokie możliwości aranżacji – dodaje ekspert Fortlook.

To właśnie kolorystyka jest jednym z najważniejszych aspektów definiujących ogrodzenie i wpływających na jego postrzeganie. W Polsce najbardziej popularne „ogrodzeniowe” kolory to szarość i antracyt, które dobrze wyglądają na tle jasnych elewacji budynku.

Mając do wyboru całą paletę RAL możemy jednak pokusić się o zabezpieczenie terenu w innej stylistyce, dzięki czemu dosłownie i w przenośni „nabierze ono koloru”. Panele, furtka oraz brama mogą być więc utrzymane w jednolitych lub różnorodnych barwach.

Wiosna sprzyja zmianom, a okres jesienno-zimowy to z kolei dobry czas, by je odpowiednio zaplanować. Nowoczesne ogrodzenia nie tylko chronią, lecz także zdobią posesję, stanowiąc jej swoistą wizytówkę.

Dziś, trwałe i estetyczne zabezpieczenie terenu możemy wygodnie wybrać nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Potem, przy sprzyjającej wiosennej pogodzie, pozostanie nam już tylko zamontować konstrukcję i przez długi czas komfortowo z niej korzystać.