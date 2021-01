Na co zwrócić uwagę przy doborze bramy garażowej?

Od bram garażowych wymagamy więcej. Powinny one nie tylko chronić pomieszczenia naszego domu przed ucieczką ciepła. Także projekty brył domów z połączonymi garażami sprawia, że stajemy się bardziej wyczulenia na potencjalne zagrożenia związane z potencjalnym włamaniem. ale też i zabezpieczać nas przed włamaniem.

Rynek bram garażowych może z początku przytłaczać bogactwem i zróżnicowaniem oferty pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, sposobu otwierania oraz wzornictwa. Jeśli właściwie dobierzemy model bramy garażowej to będzie on nie tylko będzie niezawodnie służył przez długie lata, ale też i ozdobi nasz dom.

Zanim wybierzesz bramę

O tym, jaki rodzaj bramy powinniśmy zamontować decyduje kilka istotnych czynników.

- Dobór odpowiednich parametrów naszej bramy warto przewidzieć już na etapie projektowania domu. Dla przykładu, ważne jest, by jej wymiary odpowiadały standardowej wielkości, oferowanej seryjnie przez producentów. Niestandardowe wymiary wymagają realizacji na zamówienie i zawsze wiążą się z dodatkowymi kosztami – podkreśla Dominik Szczepaniak, access sales manager w firmie Somfy.

Oprócz tego nie powinniśmy zapomnieć o automatyzacji i sterowaniu naszą bramą.

- Na etapie projektu dobrze jest także przewidzieć możliwość automatyzacji bramy. Dzięki temu można zachować miejsce na dodanie siłowników elektrycznych, doprowadzenie zasilania elektrycznego czy wyprowadzenie przewodów do sterowań i akcesoriów dodatkowych. To pozwoli nam na znaczne oszczędności już na etapie montażu napędu. Po zamontowaniu bramy bardzo istotny będzie także wybór wygodnego systemu sterowania. Osoby, które często korzystają z garażu oczekują prostych i szybkich rozwiązań. Do niedawna w tej roli świetnie sprawdzały się piloty, jednak dziś coraz częściej zastępują je smartfony – dodaje Dominik Szczepaniak.

Oprócz tego przede wszystkim warto zwrócić też uwagę na typ, parametry techniczne oraz kolorystykę i wzornictwo naszej przyszłej bramy garażowej.

Najcieplejsze bramy segmentowe

Na rynku bram garażowych dostępne jest kilka rodzajów bram. Jednak obecnie jedne z najpopularniejszych bram to bramy garażowe, segmentowe. Polecane są do garaży wychodzących bezpośrednio na ulicę, garaży zintegrowanych z domami, oraz do mniejszych domów, gdzie często brakuje miejsca na podjeździe.

Bramy segmentowe, jak sama nazwa mówi, skonstruowane są z segmentów wykonanych zazwyczaj ze stali i wypełnionych pianką poliuretanową. Segmenty te poruszają się w specjalnych prowadnicach.

W niedużych bramach przeznaczonych do mniejszych garaży producenci zalecają zastosowanie sprężyn naciągowych. Przy większych garażach zazwyczaj wykorzystuje się sprężyny skrętne.

Bramy segmentowe nie tylko doceniane są ze względu na ergonomiczność i funkcjonalność, ale także za jedne z najlepszych parametrów związanych z termoizolacyjnością.

Najlepszymi charakteryzują się właśnie bramy segmentowe, które zapewniają nawet do 20% mniejszą przenikalność cieplną niż pozostałe rodzaje bram. Dodatkowo, bramy segmentowe posiadają szereg udoskonaleń, niwelujących straty ciepła.

- Aktualnie najbardziej powszechnym rozwiązaniem energooszczędnym jest budowa skrzydła bramy z panelu o grubości 60 mm wypełnionego pianką poliuretanową. Musimy pamiętać jednak, że ważna jest nie tylko grubość panelu, ale również odpowiednia konstrukcja bramy oraz zastosowany system uszczelnień i osłon międzypanelowych – podkreśla Marcin Strzelec, menedżer Grupy Produktowej Bramy Garażowe i Przemysłowe, Stolarka, Automatyka w firmie Wiśniowski.

Należy też pamiętać, że im mniej paneli (segmentów) tym mniej mostków termicznych na ich połączeniach. Wewnątrz paneli umieszcza się piankę poliuretanową o współczynniku przewodzenia ciepła (λ) na poziomie 0,020-0,022 W/mK.

Producenci, aby uczynić bramy segmentowe jeszcze bardziej energooszczędnymi starają się likwidować mostki termiczne między panelami. Przykładowo zmniejszają szczeliny między segmentami lub stosują na ich styku nakładki izolujące. Ponadto udoskonalają uszczelnienie styku bramy z ościeżem.

Warto pamiętać, że straty ciepła mogą powstawać między poszczególnymi segmentami lub między segmentami a ościeżnicą. Dlatego ciepła brama powinna być wyposażona w wysokiej jakości, odporne na mróz uszczelki.

Jakie wymagania muszą spełnić bramy garażowe w 2021 roku?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych (WT2021), współczynnik (U) przenikania ciepła każdej montowanej bramy w ogrzewanym garażu nie może przekroczyć 1,3 W/(m2·K). Pozwala on w określeniu wielkości strat ciepła dla danej przegrody termicznej. Najprościej rzecz ujmując: im mniejsza jest jego wartość, tym lepsza izolacyjność bramy garażowej.

Pamiętajmy, że dotyczy to bram garażowych jako całości, a nie tylko samego skrzydła lub pojedynczego. Dodatkowo te wymagania należy spełnić w nowo budowanych domach.

Niestety ciągle zdarza się że podczas sprzedaży, sprzedawcy podają klientom izolacyjność tylko skrzydła lub samego pojedynczego panelu.

Pamiętajmy, że im większa brama, tym proporcjonalnie więcej zajmuje samo skrzydło, a maleje udział ramy i prowadnic przy określaniu współczynnika U.

Dlatego zawsze warto prosić o podanie izolacyjność całej, konkretnej bramy uwzględniających wymiary naszego garażu, a nie tylko tej przykładowej o większych parametrach wymiarowych zawartych w katalogu reklamowym.

Na izolację termiczną skrzydła bramy garażowe ogromy wpływa ma też prawidłowy montaż. Błędy na tym etapie montażowym mogą spowodować, że nawet wybór modelu o współczynniku przenikania (U) równego 1,0 W/(m2•K) nie przyniesie wymaganych rezultatów.

