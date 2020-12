Na co zwrócić uwagę przy poprawnym wykonaniu fundamentu domu?

Fundament jest jednym z najważniejszych elementów każdego budynku. Choć jest niewidoczny, to właśnie on decyduje o trwałości i wytrzymałości całej konstrukcji domu. Aby mógł prawidłowo przenosić obciążenia, musi być nie tylko właściwie zaprojektowany, ale też i wykonany z odpowiedniego materiału.

Fundament to najniżej położna część konstrukcji domu, która bezpośrednio styka się z podłożem gruntowym. Tradycyjnym zadaniem takiego fundamentu jest przejęcie wszystkich obciążeń konstrukcji całego domu (ścian, dachu itd.) i bezpieczne ich przekazanie na podłoże.

Jednak nowoczesne fundamenty mogą także chronić dolną konstrukcję domu przed działaniem wilgoci, a nawet współpracować z podłogowym systemem grzewczym, wodnym i powietrznym. Wszystko zależy od typu fundamentu oraz tego, jak został zaprojektowany i wykonany.

Gruntowne sprawdzanie

Prace związane z wykonaniem fundamentów powinny być poprzedzone badaniem gruntu. Dzięki nim można określić rodzaj i nośność gruntów, a co więcej poziom wód gruntowych. Ma to ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie i żywotność fundamentów. Zbyt wysoki, sezonowy poziom wód gruntowych niebezpiecznie przyspieszy erozję elementów fundamentu.

W efekcie może dojść do zalania pomieszczeń piwnicznych lub występowanie wykwitów na ścianie i podłodze. Co gorsze, wysoki poziom wód gruntowych wpływa też pośrednio na możliwości przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych przez fundament domu. Może ona doprowadzić do podmycia gruntu, na którym bezpośrednio posadowiony jest fundament, a nawet do jego częściowego osiadania. W tym wypadku nie należy się kierować opinią sąsiadów, którzy podkreślają, że ich dom został posadowiony na bezpiecznym miejscu. Dlaczego?

Otóż właściwości gruntu mogą się znacznie różnić nawet na niewielkim obszarze. Może się okazać, że twój dom wymaga wykonania fundamentów w innej technologii niż dom sąsiada stojący kilkaset metrów dalej.

Fundamentalne podejście

Dom jest inwestycją na lata. Dlatego też powinieneś zadbać, aby miała ona solidne podstawy. Warto więc zadbać, aby projekt wykonania fundamentów był przygotowany przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Projekt domu, w tym fundamentów, powinien uwzględniać nośność gruntów, poziom wód gruntowych i głębokość strefy przemarzania.

Jeśli wcześniej nie zleciłeś badania gruntu, pamiętaj że muszą one być przeprowadzone, gdyż pozwolą one dobrać optymalną technologię oraz materiały, niezbędne do wykonania fundamentów. A jest on najczęściej wykonany z betonu zbrojonego prętami stalowymi.

Fundamenty z betonu

Warto podkreślić, że stosowany obecnie beton to zaawansowany technologicznie materiał, znacznie różniący się od tego stosowanego kiedyś. Różnica tkwi we właściwościach.

Nowoczesny beton stosowany do wylewania fundamentów, zazwyczaj jest samozagęszczający się i nie wymaga wibrowania. Skraca to czas wykonania oraz zmniejsza koszty. Co więcej, nowoczesny beton gwarantuje wykonanie szczelnych fundamentów, gdyż jego mieszanka dokładnie wypełnia trudno dostępne miejsca ław fundamentowych i wykazuje lepszą przyczepność do zbrojenia.

Beton wodoszczelny

W przypadku, gdy posadowienie naszego domu jest narażone na oddziaływanie wód gruntowych, trzeba sięgnąć po specjalistyczne rozwiązania, czyli po beton wodoszczelny. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na korozyjne działanie wód gruntowych.

Właściwy wybór mieszanki betonowej sprawi, że fundament naszego domu będzie wykonany solidnie. Jednak warto pamiętać, że dobór betonu jest zależny od warunków gruntowych oraz typu fundamentu. Najlepiej, aby ostatecznie wybór betonu zostawić specjalistom.

Postaw na właściwe rozwiązania

Ławy oraz płyty fundamentowe to najczęściej stosowane rozwiązania przy wykonywaniu fundamentów. Ława fundamentowa jest stosunkowo łatwa w wykonaniu i dobrze sprawdza się na gruntach o dobrej nośności. Ława fundamentowa jest wykonywana jako podstawa ścian nośnych budynku z betonu klasy C16/20 lub C20/25. Może być wylewana na 2 sposoby.

Pierwszy polega na wylaniu podkładu betonowego w postaci 10-cm warstwy chudego betonu o niższej wytrzymałości do wcześniej wykonanego wykopu. To właśnie na nim, na specjalnych podkładkach dystansowych, umieszczane jest zbrojenie oraz montowany szalunek z desek, w który następnie wylewa się właściwy beton tworzący ławę fundamentową.

Drugi sposób polega na wykonaniu wykopu zgodnie z kształtem i wielkością ław fundamentowych. Należy pamiętać, że ze względu na nierówność wykopu, który musi być nieco szerszy. Wtedy wykonawcy wykładają wykop specjalną folią budowlaną, aby następnie wylać beton bezpośrednio do wykopu zgodnie z podaną w projekcie wysokością.

Płyta fundamentowa

Z kolei płyta fundamentowa jest rzadziej stosowana, ale lepiej się sprawdza na gruntach o słabej nośności lub przy wysokim poziomie gruntowych. Taka płyta wylewana jest pod całą powierzchnią domu i jest wykonywana z betonu klasy minimum C20/25.

Płyta fundamentowa może być wylana z zastosowaniem szalunku traconego np. z płyt styropianowych. Producenci tworzą produkty z możliwością integracji ogrzewania podłogowego w płycie fundamentowej. To sprawia, że fundament tego typu jest stosowany w domach energooszczędnych.

Wodne i powietrzne ogrzewanie a fundament

Przykładem płyt fundamentowych stosowanych w domach energooszczędnych, gdzie można je zintegrować z systemem ogrzewania podłogowego wodnego i powietrznego.

W ogrzewaniu podłogowym rolę grzejnika pełni posadzka o stosunkowo niskiej temperaturze powierzchni. Podstawą pracy wodnego ogrzewania jest cyrkulująca w obiegu woda. W przypadku systemu powietrznego, to ciepłe powietrze rozprowadzane jest w kanałach zatopionych w płycie fundamentowej lub w podłodze np. na stropie. Kanały te tworzą obiegi zamknięte pod całą powierzchnią budynku.

Prawidłowo zaizolowana i nagrzana płyta fundamentowa akumuluje ciepło i oddaje je do pomieszczeń. Ponadto zapewnia łatwość w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnątrz domu, nawet przy załamaniach pogody lub w przerwie w dostawie prądu.

Jednak, aby fundament prawidłowo pełnił swoje funkcje, musi być właściwie zabezpieczony. Zapewnia to hydroizolacja i termoizolacja fundamentu domu.

Ciężka czy lekka hydroizolacja?

Wybór właściwych materiałów skutecznie hydroizolujących fundament zależy w głównej mierze od ważnego czynnika, jakim jest parcie hydrostatycznego wody. Ponadto rodzaj obciążenia hydroizolacji ma wpływ na określenie grubości powłoki uszczelniającej.

Gdy badania warunków gruntowo-wodnych wykazały brak zagrożenia uszkodzenia hydroizolacji pod wpływem wysokiego ciśnienia wody, najlepiej zastosować izolacje przeciwwilgociowe. W przypadku istnienia takiego zagrożenia np. choćby z powodu sezonowego podniesienia lustra wody (początek wiosny) i powstania czasowego obciążenia hydrostatycznego, mogącego przerwać warstwę ochronną należy zastosować trwalszą ochronę.

Wtedy sprawdzi się izolacja przeciwwodna (wzmocniona). W przypadku stałego parcia hydrostatycznego na elementy fundamentów należy wykorzystać izolacje ciężką. Czym się one różnią?

Lekką izolację przeciwwilgociową można stosować w przypadku gruntów z niskim poziomem wody. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu masy asfaltowe (powłokowe) dyspersyjne, jak i oparte na rozpuszczalnikach organicznych. W tym wypadku elementy podziemne mają tymczasową styczność z wodą opadową, wnikającą w grunt otaczający fundament.

Izolację przeciwwodną (wzmocnioną) wykorzystuje się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wodami gruntowymi, czasowo podnoszącymi się powyżej poziomu posadowienia ław fundamentowych (wywołując parcie hydrostatyczne) lub w przypadku, gdy wchłonięta woda opadowa styka się z elementami budynku przez dłuższy okres czasu (grunt nieprzepuszczalny).

Zastosowana izolacja wykonana jest najczęściej przy pomocy pap zgrzewalnych modyfikowanych elastomerami na bazie osnowy z welonu szklanego, tkaniny szklanej i włókniny polimerowej. Układane są jedno- lub dwuwarstwowo.

W przypadku zastosowana ciężkiej hydroizolacji, materiały dobierane są indywidualnie, w zależności od wielkości parcia hydrostatycznego. Często w takich przypadkach wykorzystuje się beton wodoszczelny.

Ciepła warstwa ochronna wokół fundamentu

Jedną z ważniejszych funkcji termoizolacji wykonanej z „kolorowego” polistyrenu (XPS) sprowadza się do zabezpieczenia hydroizolacji przed mechanicznym uszkodzeniem.

W trakcie wypełniania wykopu rodzimym gruntem bardzo łatwo można przerwać ciągłość powłoki hydroizolacyjnej. Jeżeli dojdzie do jej uszkodzenia woda zawarta w gruncie bez większych przeszkód będzie migrować przez ściany fundamentu. Działanie ujemnych temperatur spowoduje, że przenikająca wilgoć zmieni swój stan skupienia i będzie „rozsadzać” podziemne elementy budynku.

Oczywiście degradacja fundamentu i jego elementów będzie następowała powoli, ale efekty pojawią się szybciej w postaci zawilgocenia, rozwoju pleśni i grzybów, wykwitów wewnątrz pomieszczenia.

Ze względu na dużą odporność na naprężenia ściskające płyty XPS są w stanie przenieść obciążenia związane z parciem gruntu i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie hydroizolacji.

Kolejną funkcją płyt XPS jest zapewnienie dodatkowej bariery przeciwwilgociowej podziemnych części fundamentu. Trzeba zaznaczyć że ma ona charakter pomocniczy. To hydroizolacja zabezpiecza fundament przed agresywnym oddziaływaniem wilgoci i wody.

Należy podkreślić jednak, że obwodowa termoizolacja z płyt XPS przenosi dodatkowe obciążenia wywołane z parciem hydrostatycznym wód gruntowych, które mogą uszkodzić warstwę hydroizolacji. Dodatkowo producenci „kolorowego” styropianu oferują płytę z rowkami drenującymi z wierzchnią warstwą pokrytą geowłókniną.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nadmiar wody jest odprowadzany do rur drenażowej. W ten sposób płyty chronią hydroizolację przed naporem wody i bezpośrednim oddziaływaniem wilgoci.

