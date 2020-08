Na co zwrócić uwagę, przy wymianie starego pokrycia dachowego

Decydując się na nowe pokrycie dachowe, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy konstrukcja dachu wytrzyma obciążenie spowodowane montażem nowej dachówki. Warto rozważyć wszystkie zalety i wady poszczególnych materiałów, aby dokonać najlepszego wyboru.

Niektóre materiały budowlane czy elementy konstrukcyjne domu po upływie określonego czasu powinny zostać wymienione. Do tej kategorii zalicza się również pokrycia dachowe. Konieczność wymiany może wynikać zarówno z przyczyn technicznych, jak i estetycznych.

Trudny wybór

Wymiana dachu w budynku mieszkalnym po ok. 35-50 latach jest często niezbędna ze względu na samą konstrukcję domu bądź zużycie określonego surowca budowlanego. Jednak powodów do takiej zmiany może być znacznie więcej.

Najczęściej, właściciele zaczynają zwracać uwagę na konieczność remontu dopiero wtedy, gdy dach zaczyna po prostu przeciekać lub kiedy jego wygląd przestaje im odpowiadać. Wtedy zazwyczaj zaczynają poszukiwać informacji na temat możliwych rozwiązań.

– Warto zwrócić uwagę na to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu przy budowie domów stosowano zupełnie inne technologie oraz rozwiązania budowlane. Dawniej, więźby dachowe, ściany czy nawet fundamenty nie były stawiane tak precyzyjnie i solidnie jak obecnie. Dlatego bardzo ważną kwestią przy wyborze pokrycia na starszą konstrukcję jest waga – wyjaśnia Bartłomiej Ukowski.

Trzeba też mieć świadomość, że 1 m2 dachówki cementowej lub ceramicznej waży średnio ok. 40-50 kg. Przy pokryciu przykładowej powierzchni 250 m2, nakładamy na dach ok. 10 ton takiego materiału. To spore wyzwanie dla starszych konstrukcji budynku. Z tego względu, coraz więcej inwestorów decyduje się na wybór lżejszych rozwiązań.

Należy do nich choćby blacha, której waga wynosi do 1 tony na 250 m2 powierzchni dachowej. Takie pokrycia są więc kilkukrotnie lżejsze od klasycznej dachówki cementowej czy ceramicznej. Jednak warto pamiętać że pokrycia dachowe wykonane z blachy szybciej się nagrzewają

Liczy się stan więźby dachowej

Przy wyborze konkretnego pokrycia trzeba zwrócić uwagę na stan więźby dachowej. Z upływem lat może ona nie być prostoliniowa (może falować czy przekrzywiać się). Poziomowanie wykonywane przy pomocy desek, używając żyłki czy lasera pomoże skutecznie wyprostować więźbę, jednak taka konstrukcja nie powinna być obciążana zbyt ciężkimi pokryciami dachowymi.

– Należy dobrze ocenić strukturę dachu pod kątem obciążeń punktowych. Wiele więźb starego typu z czasem się ugina, a ciężkie pokrycie może powodować nawet pękanie murów, co jest sporym zagrożeniem dla całego budynku – ostrzega ekspert firmy Regamet. – W zależności od tego, pod jakie pokrycie dachowe dom był projektowany, jego konstrukcja jest dostosowana do podtrzymywania dachu o określonym ciężarze, o czym zawsze warto pamiętać – dodaje Bartłomiej Ukowski.

Montażowe wyzwania

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze pokrycia dachowego jest sposób montowania elementów na więźbie. Przed rozpoczęciem prac trzeba zawsze wcześniej zastanowić się, ile czasu należy przeznaczyć na remont dachu. Już samo ściągnięcie niektórych materiałów z dachu i ułożenie ciężkich elementów typu dachówka pochłania cenne godziny. Dlatego, jeśli inwestorowi zależy na szybkiej wymianie dachu, powinien rozważyć wykorzystanie pokryć, takich jak choćby lekka i poręczna blachodachówka dwumodułowa.

Podczas wymiany pokrycia wiele osób dokonuje zmian w konstrukcji samego dachu, np. dobudowując lukarny czy domontowuje okna dachowe. Możliwości dokonywania takich zmian w przypadku niektórych materiałów są ograniczone, a często wręcz niemożliwe. Pokrycia z blachy można łatwo dostosować i zamontować, nie wymagają przy tym całościowego przekształcenia konstrukcji.

Bezpieczeństwo najważniejsze

W trakcie wymiany dachu nie można zapominać o zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno montażystom, jak i mieszkańcom. Niektóre dachy starszych budynków były montowane z wykorzystaniem groźnych dla zdrowia pokryć azbestowych.

Podczas remontu dachu płyty azbestowe pękają, a szkodliwe dla zdrowia drobiny mogą dostawać się do organizmu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby do pracy z takimi materiałami zatrudnić odpowiednią, uprawnioną do tego firmę z przeszkolonymi specjalistami.

Zdejmowanie, zabezpieczanie i utylizowanie azbestu jest warunkowane przepisami prawa. Gminy zazwyczaj mają własne wewnętrzne zalecenia co do tego, kto i w jaki sposób może zajmować się toksycznymi materiałami. Często są one bezpłatnie odbierane przez wyznaczone do tego organy.

– Po pozbyciu się starych, niebezpiecznych dla zdrowia elementów, warto dokładnie sprawdzić stan więźby dachowej, ponieważ może ona być podgnita, spróchniała czy powyginana. Zniszczone fragmenty konstrukcji należy z profesjonalną pomocą wymienić – tłumaczy Bartłomiej Ukowski.