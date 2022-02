Na co zwrócić uwagę przy zakupie i wymianie okien do domu?

Stolarka okienna to bardzo ważny element każdego domu. Najlepiej montować ją wiosną lub latem, kiedy warunki atmosferyczne są korzystniejsze niż zimą. Prace montażowe należy wykonać jeszcze przed wykończeniem elewacji, żeby uniknąć zniszczenia tynku. Na co zwrócić uwagę przy zakupie i wymianie okien w domu?

Wybierając minimalistyczny wygląd stolarki, mamy pewność, że będzie modna nawet za kilka czy kilkanaście lat. Lepiej sprawdzi się także elegancka, stonowane kolorystka, która współgra z wieloma wybarwieniami elewacji.

Ogromne znaczenie ma także dbałość o detale – dzięki temu okna prezentują się perfekcyjnie nawet z niewielkiej odległości. Na znaczeniu zyskuje także personalizacja – dlatego producenci oferują wybór różnych opcji dodatkowych i akcesoriów.

Przy doborze okien, zwróćmy też uwagę na okres gwarancyjny, jaki oferuje nam dany producent. Znane i lubiane marki nie mogą sobie pozwolić na żadne niedociągnięcia, nie idą na żadne kompromisy i produkują nowoczesne rozwiązania o wysokiej jakości.

Pamiętajmy jednak, że nawet najlepszy na rynku produkt nie spełni naszych oczekiwań, jeśli zostanie źle zamontowany. Dlatego zadbajmy o dobry montaż zakupionych rozwiązań, prace powierzając wykwalifikowanym monterom.

Nie tylko liczy się wygląd okien, ważne są też parametry

Jakie okna zapewnią nam odpowiedni komfort korzystania z domu? Przede wszystkim opłaca się zwrócić uwagę na aspekty funkcjonalne, a więc jakość wykonania takich wyrobów. Stolarkę okienną wymieniamy przecież zazwyczaj tylko raz na kilkanaście lat.

Dlatego zakup powinien być przemyślany. Warto w pierwszej kolejności dopytać sprzedawcę o profile i okucia, które stanowią zawsze solidny fundament takiego produktu. Powinny być one wykonane z najlepszych materiałów (wybierajmy profile w najwyższej możliwej klasie A zgodnie z normą PN-EN 12608).

Nie bez znaczenia jest także szklenie. To dzięki niemu mamy dostęp do naturalnego światła, a więc sprawdźmy przepuszczalność szyb. Warto ponadto zdecydować się na co najmniej dwukomorowe pakiety szybowe, dzięki którym okna osiągną jeszcze lepsze parametry termoizolacyjne.

Z tym aspektem jest związany współczynnik przenikania ciepła (U w ) – im mniejszy, tym lepsza ochrona przed stratami energii cieplnej, a także niższe rachunki za ogrzewanie pomieszczeń zimą.

W ofercie firmy Wiśniowski znajdziemy wyjątkowo ciepłe okna o współczynniku U w na poziomie od 0,76 W/m2K – takie parametry osiąga np. okno Primo 82 (wartości te odnoszą się do okien jednoskrzydłowych o wym. 1230 x 1480 cm).

W trosce o swoje bezpieczeństwo, dobrze jest ponadto zainwestować w stolarkę okienną w klasie antywłamaniowej, najlepiej RC2. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zakupione produkty zostały wyposażone w solidne przeszklenie, które stawia opór większości akcesoriów stosowanych przez typowego złodzieja.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie okien?

