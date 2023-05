Na co zwrócić uwagę przy zakupie styropianu do ocieplenia domu?

Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów ogrzewania związanych z zapewnieniem komfortu cieplnego wnętrza domu jest ocieplenie. Dlaczego? Foto. Manfred Antranias Zimmer, Pixabay

Wykorzystując do ocieplenia styropian można ograniczyć koszty ogrzewania aż do 70%. Dlatego przed zakupem należy sprawdzić jego jakość i kluczowe parametry, bowiem od tego jaki wybierzemy, będzie zależeć skuteczność termoizolacji. Sprawdź jakie to parametry zanim kupisz styropian do ocieplenia domu.

Styropian to izolator zapewniający skuteczną ochronę termiczną budynków, który gwarantuje komfort cieplny wnętrz oraz zmniejsza ilość energii niezbędnej do ich ogrzania.

Przed zakupem styropianu do ocieplenia domu zawsze należy zwrócić uwagę na jego parametry, m.in. lambdę, grubość płyt i ich przeznaczenie, a przede wszystkim na jakość, czyli w dużej mierze na markę producenta, który swoją renomą gwarantuje wysoką klasę styropianowych płyt. Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów ogrzewania związanych z zapewnieniem komfortu cieplnego wnętrza domu jest ocieplenie. Dlaczego? Najprościej rzecz ujmując, przez nieocieplone lub źle ocieplone ściany, np. niepełnowartościowym termoizolatorem, ciepłe powietrze ogrzane kaloryferami ucieka na zewnątrz budynku, a do jego środka dostaje się zimne z zewnątrz. Czytaj więcej Zanim wybierzesz energooszczędną instalację grzewczą, zadbaj o docieplenie domu Efektem tych praw fizyki w pomieszczaniach jest chłodno mimo, że wydajemy majątek za ogrzewanie. Oczywiście możemy ogrzewać dom na okrągło - odkręcone maksymalnie kaloryfery - ale wtedy mamy horrendalne wydatki związane ze zużytą energią. Dodatkowo niezdrowe, nieprzyjemnie przegrzane powietrze. To dlatego tak ważny jest właściwy wybór styropianu do termoizolacji. Przed kupnem zawsze należy zwrócić uwagę na jego parametry, m.in. lambdę, grubość płyt i ich przeznaczenie, a przede wszystkim na jakość, czyli w dużej mierze na markę producenta, który swoją renomą gwarantuje wysoką klasę styropianowych płyt. Najważniejsza jest lambda przy wyborze styropianu do ocieplenia domu Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) to najważniejszy parametr styropianu wskazujący jego właściwości termoizolacyjne. Hurtownie sprzedają płyty, których lambda waha się od 0,031 do 0,044 W/(mK). Im niższą lambdę ma styropian, tym jest lepszym izolatorem. Obecnie najlepszymi izolatorami są styropiany grafitowe, które dzięki uszlachetniającym dodatkom, m.in. grafitu posiadają niską lambdę gwarantującą lepsze właściwości izolacyjne od zwykłych białych. Grafitowy styropian o grubości 15 cm i lambdzie 0,031 W/(mK) jest skuteczniejszym izolatorem niż biały styropian o grubości 20 cm i lambdzie 0,042 W/(mK) – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki. Grubość styropianu i przeznaczenie w ocieplaniu domu Styropian pozwala ocieplić budynek od fundamentów aż po dach. Producenci dostarczają styropianowe płyty według ich przeznaczenia: fasada, podłoga/dach, garaż/parking, fundament. Miejsce zastosowania implikują unikalne cechy styropianu. Na przykład na fundamenty posiada znakomite parametry hydrofobowe, a na parking charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością. Dlatego tak ważne jest, by stosować płyty zgodnie z przeznaczeniem zalecanym przez producentów. Czytaj więcej Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze styropianu budowlanego? Często inwestorzy mają problem, by dokładnie wyliczyć jakiej grubości materiał wybrać do elewacji, którą zamierzamy ocieplić. Najlepiej skorzystać z pomocy projektantów i architektów lub samemu wyliczyć wykorzystując bezpłatne, intuicyjne i łatwe w użyciu kalkulatory dostępne na stronach www. renomowanych producentów styropianu. Eksperci od kilku już lat najczęściej rekomendują ocieplenie fasady grafitowym styropianem o grubości 15, a najlepiej 20 centymetrów. Wykonanie ocieplenia domu jednorodzinnego grubą warstwą grafitowego styropianu o najlepszej lambdzie pozwala uzyskać oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie – mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki – Często spotykam się z pytaniem kupujących styropian, ile metrów sześciennych styropianu kupić? To proste obliczenie. Powierzchnię ścian domu, razem z otworami okiennymi i drzwiami, mnożymy przez grubość styropianu. Przykładowo jeśli nasz dom ma 200 m2 i chcemy go ocieplić płytami o grubości 15 cm to powstaje nam działanie: 200 m2 x 0,15 m = 30 m3. Potrzebujemy 30 metrów sześciennych styropianu. Jakość styropianu robi różnicę w docieplonym domu Eksperci zalecają wybieranie markowych styropianów posiadających rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej. Czytaj więcej Ponad 1200 zł trzeba będzie dopłacić do ogrzewania domu węglem, gazem lub olejem opałowym Obecnie świetnym źródłem informacji na temat jakości materiałów budowlanych jest lista wyników kontroli materiałów budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdująca się na stronie państwowego urzędu: https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki. Dlaczego tak ważne jest, by sprawdzać jakość styropianu przed zakupem? Niestety cześć płyt wciąż ma zaniżone, najważniejsze parametry niezgodne z wartościami, które producent obiecał spełnić w deklaracjach zgodności, na opakowaniu czy w karcie produktu. Taki „wybrakowany” izolator nie zapewni tak skutecznej ochrony termicznej, jak ten najwyższej jakości, którego wyniki kontroli są pozytywne. Styropian najlepiej nabywać w kompletnym systemie Wykonawcy oraz specjaliści budowlani rekomendują stosowanie styropianu w systemie ociepleń pochodzącym od jednego producenta. W skład kompletnych systemów ociepleń wchodzą materiały izolacyjne: styropian, kleje, tynki, zaprawy, grunty, siatki oraz farby, które wzajemnie się uzupełniają, tworząc najskuteczniejszą izolację budynku. Zastosowanie kompletnego systemu ociepleń gwarantuje zdecydowanie najlepszą trwałość termoizolacji oraz oszczędność pieniędzy na ogrzewaniu liczoną w tysiącach złotych rocznie przez cały okres użytkowania budynku.

