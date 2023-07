Najbliższe dni mają być wyjątkowo upalne. Prognozowane temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza. Jak przetrwać gorące dni i uchronić się przed udarem cieplnym? Podpowiadamy.

Piękna, upalna pogoda i weekend bywają mieszanką wybuchową. Chęć skorzystania z uroków natury, plaż, czy kąpielisk usypia w nas czujność. A słońce potrafi być wyjątkowo niebezpieczne.

Warto pamiętać, że najwyższe promieniowanie w ciągu dnia występuje pomiędzy godziną 12, a 13.

Jak przetrwać upały?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że wraz ze wzrostem temperatury mocno wzrasta ryzyko odwodnienia i przegrzania organizmu. Dlatego podczas upałów bezwzględnie należy pić dużo wody. Co najmniej 2 litry. Optymalnie byłyby to 3 litry, a nawet nieco ponad. Woda powinna mieć temperaturę niższą niż pokojowa, ale nie powinna być zimna.

W czasie upałów sprawdzą się też napoje z elektrolitami i minerałami. Bezwzględnie unikać za to powinniśmy alkoholu, a także kawy i napojów słodzonych, gdyż sprzyjają one odwodnieniu organizmu.

Posiłki powinny być lekkostrawne, bogate w składniki odżywcze - sałatki, warzywa, owoce.

Upały mogą być niebezpieczne. Zwłaszcza dla dzieci i seniorów, grafika: farmer.pl

Istotne jest, aby pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu naszej skóry przed wyjściem na słońce. Zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla naszego organizmu, gdyż może on łatwo ulec przegrzaniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie dwie godziny, stosując przy tym kremy ochronne z SPF-em.

Warto też pamiętać o odpowiednim ubraniu – luźnym, lekkim, w jasnym kolorze. Bardzo istotne jest nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, osób otyłych, chorych na cukrzycę, czy choroby układu krążenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina także, aby unikać skrajnych temperatur - osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał. To może spowodować szok termiczny, zwłaszcza u osób starszych i dzieci.

Podobnie należy zachowywać się w przypadku kąpieli w jeziorze, czy morzu – nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu, a przed wejściem do wody należy opłukać ciało wodą do której wchodzimy i dopiero powoli się zanurzyć.

Upały dokuczają także czworonogom. Niebezpieczne dla nich są nie tylko wysokie temperatury, ale także rozgrzane chodniki, które dotkliwie parzą opuszki łap. Zwierzaki musza też mieć stały dostęp do wody.

Udar - jak rozpoznać i pomagać choremu?

Udar cieplny lub słoneczny są stanami zagrażającymi życiu i zdrowiu człowieka. Jak je rozpoznać?

Udar słoneczny, nazywany też porażeniem słonecznym, powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu – przede wszystkim głowy oraz karku. Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.

Objawy:

bóle i zawroty głowy;

zaczerwienienie i poparzenia skóry;

ogólny niepokój.

Co robić, jeśli wystąpią objawy:

przenieś się do chłodnego miejsca;

rób zimne lub wilgotne okłady na głowę;

pij wodę;

weź chłodną kąpiel.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!

Jak pomóc osobie z udarem słonecznym? grafika: farmer.pl

Udar cieplny, nazywany też porażeniem cieplnym, to reakcja organizmu, która występuje po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało – często połączonej z wysoką wilgotnością i brakiem lub bardzo małym ruchem powietrza. Temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć.

Objawy:

wysoka temperatura ciała (powyżej 39°C);

gorąca, czerwona, sucha lub wilgotna skóra;

szybkie, dobrze wyczuwalne tętno;

możliwa utrata przytomności. Udar cieplny jest wyjątkowo niebezpieczny, grafika: farmer.pl

Co robić, jeśli wystąpią objawy:

zadzwoń pod numer 999 lub 112 i natychmiast wezwij pomoc;

przenieś się w chłodniejsze miejsce;

obniż temperaturę ciała zimnymi okładami lub nawet zimną kąpielą / zimnym prysznicem;

podawaj płyny.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc! Jeśli pomoc nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.

Z wyczerpaniem cieplnym mamy do czynienia, gdy – z powodu długiego przebywania na słońcu – w organizmie następuje nadmierna utrata płynów i soli. Spada wówczas ciśnienie tętnicze krwi, co powoduje uczucie silnego zmęczenia.

Objawy:

zwiększone pocenie się;

brak sił;

zimna, blada i wilgotna skóra;

szybkie ale słabo wyczuwalne tętno;

nudności lub wymioty;

zasłabnięcia.

Co robić, jeśli wystąpią objawy:

przenieś się do chłodniejszego miejsca;

połóż się i rozluźnij ubranie;

rób zimne okłady na całym ciele;

pij wodę małymi łykami;

jeśli wymiotujesz, natychmiast udaj się do lekarza.

Jeśli osoba z objawami wyczerpania cieplnego wystarczająco szybko zostanie przeniesiona w chłodniejsze miejsce i napije się wody, powinna poczuć się lepiej. Jeśli jednak w ciągu pół godziny złe samopoczucie nie minie, istnieje podejrzenie udaru cieplnego.

Jeśli złe samopoczucie nie minie, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!