Najlepsi rolniczy influencerzy - zobacz czym przyciągają widzów

Młode pokolenie rolników to dziś zupełnie inny świat w podejściu do pracy na roli. Gospodarują po swojemu i coraz częściej to swoje podwórko pokazują na Youtube czy w mediach społecznościowych. Za sprawą tych nagrań każdy może zajrzeć do ich gospodarstwa.

Mają zazwyczaj po 20-30 lat i są silnym i coraz lepiej słyszalnym głosem w social media. Zazwyczaj prezentują swoją codzienną pracę, testują maszyny i nagrywają wideoporadniki. Są nazywani rolniczymi influencerami, część zyskała nawet status ekspertów – do których kierowane są pytania i prośby o komentarz czy poradę w zakresie agrotechniki. Są też częstymi gośćmi na rolniczych konferencjach.

Co prawda ich popularność w sieci nie jest jeszcze liczona w milionach subskrybcji, jak to jest zazwyczaj na kanałach gamingowych, rozrywkowych czy lifestalowch, ale też nie mają się czego wstydzić. Kim są ci z największą liczbą followersów? Poniżej subiektywno-obiektywny przegląd redakcji farmera.

Liderem w tym rankingu jest - sądząc po ilości obserwujących - jockerfarm. Jego kanał polubiło jak dotychczas 213 tys. osób. 107 tys. subskrybcji ma kanał Bardowscy - Anny i Grzegorza Bardowskich – którzy popularność zaczęła się od programu „Rolnik szuka żony”. - W dużym skrócie: zajęliśmy się rolnictwem - pracą uczciwą i wartościową:) Zapraszamy do oglądania – zachęcają do śledzenia ich aktywności w sieci Bardowscy.

Ponad 80 tys. followersów ma szoko12. - Prowadzimy rodzinne gospodarstwo, które cały czas się rozwija. W naszym gospodarstwie uprawiana jest produkcja roślinna (rzepak, pszenica, pszenżyto, jęczmień i łubin). Mamy też plantacje agrestu i czerwonej porzeczki - przedstawia się obserwującym go fanom rolnik.

Prawie 74 tys. subskrybentów: - Kocham rolnictwo i mechanizację! – podkreśla Matheo780. - Na tym kanale zobaczycie filmiki związane z rolnictwem, mechanizacją rolnictwa i szeroko pojętą motoryzacją i ciężkim sprzętem (ciężarówki, traktory, kombajny, koparki etc.). Planuję umieszczać też różnego typu tematyczne ciekawostki, poradniki czy vlogi – tak promuje swój kanał Matheo780.

- Prowadzimy gospodarstwo razem z tatą, chociaż ja grunty mam swoje tato swoje. Mieszkam w Hrubieszowie, woj. lubelskie. Powierzchnia uprawiana to wspólnie ok. 60 ha (zależy od roku czasami więcej czasami mniej). Większa część areału to są dzierżawy. Uprawiamy rzepak, pszenicę, fasolę, jęczmień, groch (kiedyś) - tak przedstawia się na swoim kanale Perqins, rolniczy youtuber z ponad 66 tys. followersów.

Prawie 55 tys. obserwujących ma Słomek-mówi. Po piętach depcze mu Kula – Mateusz Kulecki, rolnik z Powiśla w woj. pomorskim z 49 tys. subskrybentów. - Jestem szczęśliwym mężem i ojcem, maniakiem motocyklowym oraz rolnikiem zadowolonym z życia. Pomysł nagrywania vlogów zrodził się przypadkowo i spontanicznie – pisze na swoim koncie Kulecki. Prowadzi tradycyjne rodzinne gospodarstwo nastawione zarówno na produkcje zwierzęcą jak i roślinną, wprowadzając nowoczesne metody hodowli i uprawy. - Na ok 116 ha uprawiamy w systemie bezorkowym rzepak, pszenicę, jęczmień i groch. Dodatkowo utrzymuje trzodę chlewną rasy Złotnicka Biała w cyklu zamkniętym, stado podstawowe liczy obecnie 42 lochy i ich liczba wciąż rośnie – zaznaczył. Rolnik „chwali się” się także swoim imponującym parkiem maszynowym.

Michał – Rolnik NIEprofesjonalny – blisko 24 tys. obserwujących, ale liczba subskrybcji - ze względu na jak wszystko na to wskazuje interesujące treści - rośnie bardzo szybko. Prowadzi gospodarstwo rolne w Borach Tucholskich na ponad 90 ha ziemi ornej. Dodatkowo zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. - Kanał powstał nie ukrywam przypadkowo.... jednak z każdym kolejnym filmem coraz bardziej chcę pokazywać jak rolnictwo jest moją pasją:) – napisał na swoim profilu Michał.

Wśród youtuberów aktywne i popularne są również młode rolniczki – jedną z nich jest Ewa Krasnodębska, prowadząca kanał Rolnik na obcasach – ponad 2 tys. subskrybentów.

Oczywiście w sieci pojawiają się też wątki dotyczące życia prywatnego, rodzinnego i sesje Q&A (pytań i odpowiedzi). Kanał Anny Bardowskiej o takiej tematyce obserwuje prawie 59 tys. osób.

Wszystkich, którzy chcieliby pochwalić się swoją działalnością, zdjęciami czy nagraniami z gospodarstwa zachęcamy do kontaktu z redakcją farmer.pl