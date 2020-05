Najlepszy syrop z pączków sosny zrobisz w maju!

Syrop z sosny warto mieć pod ręką, gdy nastanie czas przeziębień. Przyda się wtedy jako doskonały środek na kaszel. Teraz jest najlepszy czas na jego wykonanie!

Syrop z pędów sosny – domowe lekarstwo na kaszel i przeziębienie - zwany jest także syropem majowym, bowiem w połowie maja pędy osiągają odpowiednią długość, około 12 cm. Są też wtedy najbardziej soczyste. Dłuższe będą miały już mniej soku. Niektórzy zielarze – gemmoterapeuci, zajmujący się pozyskiwaniem pączków różnych roślin – mają odmienne zdanie, kiedy zbierać pączki. Uważają, że już w marcu można zebrać malutkie pędy i przygotować syrop z pączków sosny. Najczęściej zbieramy pędy z młodej sosny pospolitej Pinus silvestris, która jest drzewem dominującym w polskim krajobrazie. Pamiętajmy, że niektóre gatunki sosny są prawnie chronione. Nie zbieramy więc pędów i szyszek limby, kosodrzewiny czy sosny błotnej.

Zbierane przyrosty powinny być jasnozielone z brązową, lepką łupinką. Kierując się troską o drzewo, nie zrywajmy pączków tylko z jednej sosny. Omijajmy również drzewa rosnące przy drogach narażone na zanieczyszczenia. Do zbioru pędów z młodej sosny potrzebny będzie ostry nóż, kosz i rękawiczki ochronne, bowiem po odcięciu pędu wypłynie spora ilość lepkiego olejku

Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na kawałki wielkości centymetra. Innym sposobem na to, żeby pędy szybciej puściły sok, jest ugniatanie ich drewnianym tłuczkiem. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru (warstwę pędów grubości 3 cm posypujemy 4 łyżeczkami cukru). Na koniec można dodać odrobinę wody. Słoik lekko zakręcamy (lub zabezpieczamy gazą) i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około tydzień (przy słonecznej pogodzie) lub dłużej (jeśli na zewnątrz jest pochmurno i deszczowo). Według innych przepisów, zaraz po tym gdy w słoju pojawi się sok, należy przenieść go do ciemnego miejsca na ok. 4 tygodnie. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop (że jest gotowy poznasz po złocistym, herbacianym kolorze). Przechowywany w chłodnym i zaciemnionym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat.

Syrop z pędów sosny stosowany jest na kaszel i chrypkę. Dzięki wykrztuśnemu działaniu, pomaga złagodzić stany zapalne górnych dróg oddechowych. Napary, nalewki i syrop z młodych pędów sosny to niezastąpione naturalne lekarstwo na stany zapalne i gorączkowe. Specyfiki łagodzą bóle stawów i mięśni, działają rozgrzewająco, wzmacniają osłabiony organizm i dodają energii. Stosowane są na dolegliwości nefrologiczne, działają moczopędnie i przeciwbiegunkowo.

Stosowanie profilaktycznie (cały rok) na odporność: 1 łyżka dziennie (dzieci 1 łyżeczka). Przy chorobie dawka razy 3-4.

Syrop z czubków sosny, oprócz właściwości leczniczych, posiada walory smakowe. Można polewać nim desery, dodawać do napojów, wzbogacać smak naleśników.

