Najtańszy sposób na dociążenie ciągnika?

Dla uzyskania wysokiego uciągu ciągnika, niezbędne jest jego solidne dociążenie. Można to uzyskać m.in. przez zalanie kół wodą.

Sposobów na dodatkowe obciążenie jest wiele, jednak najczęściej wiążą się one ze sporym kosztem. Budżetowe rozwiązanie w tym zakresie zaprezentował popularny twórca internetowy – Kula.

Cel – poprawa uciągu

Kula zdecydował się na dociążenie ciągnika poprzez napełnienie przednich kół wodą. John Deere 7820, który jest własnością rolnika, przed operacją ważył 8640 kg. Jak podkreśla twórca internetowy, jednym z głównych celów takiej modyfikacji była chęć poprawy uciągu traktora.

Dlaczego woda?

Wśród cieczy stosowanych przez rolników warto wyróżnić m.in. glikol, płyn do spryskiwaczy, roztwór wody i chlorku wapnia, a także wodę. Pierwsza ciecz stosowana jest jednak rzadko, ze względu na koszt – od kilku do nawet kilkunastu zł za litr. Za 25 kg worek chlorku wapnia zapłacimy około 40 zł i aby uzyskać temperaturę zamarzania wynoszącą -25o C należy rozpuścić 31 kg chlorku wapnia w 77 l wody.

Ze względów kosztowych, chcąc uzyskać ciecz niezamarzającą, rolnicy chętnie decydują się na roztwór wody i chlorku wapnia – należy jednak pamiętać iż taka ciecz jest żrąca i niebezpieczna.

Z tego też powodu chcąc dociążyć ciągnik, rolnicy chętnie wypełniają koła wodą. Takie rozwiązanie ma dwie zasadnicze wady – sprawdza się tylko w sezonie letnim, a także może powodować korozję felg. Kula w swoim filmiku tłumaczy, dlaczego zdecydował się właśnie na wodę.

Co istotne, koło powinno zostać zalane cieczą maksymalnie w 80 proc. Resztę należy uzupełnić powietrzem.

A Wy, Drodzy Czytelnicy spodziewaliście się iż zalanie przednich kół wodą przyniesie taki efekt na wadze? Sam Kula wyglądał na zaskoczonego.