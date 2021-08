Nalewka "made in Farmer"

Orzechy włoskie z własnego podwórka, miód z własnej pasieki i syrop na nalewkę gotowy. Teraz wystarczy dolać spirytusu, zamieszać i czekać.

Nalewka prawie gotowa, bo teraz nabiera mocy, jak mawiają znawcy tematu. W każdym bądź razie, baza dla nalewki udała się wyjątkowo, przyszła na dodanie do niej organicznego rozpuszczalnika, jakim jest spirytus.

Pamiętacie? Radosław Iwański i Wojciech Konieczny, czyli naczelny Farmera i jego wice postanowili wykorzystać własne zasoby przyrody, no bo, co mają się marnować, skoro natura je dała i wyprodukować co nieco.

Na początku lipca zielone orzechy włoskie pokrojone zostały w tzw. dwójki lub czwórki, a następnie zalane miodem.

Orzechy skąpane w miodzie puściły sok, by po miesiącu kąpać się w spirytusie. Obecnie wszystkie składniki "gryzą się".

Na tym nie koniec. Nasz trunek nabiera mocy, dajmy mu kilka tygodni, niech jej nabierze.

W kolejnym etapie produkcji domowej nalewki z orzechów włoskich i miodu wkroczymy z "ciężkim sprzętem". Jakim? Dowiecie się niebawem.

Pamiętajcie, tylko od Was samych zależy, jaką nalewką chcecie się rozkoszować. Ważne, żeby wiedzieć, jakie jest w niej procentowe stężenie alkoholu. Zmierzymy.

Do zobaczenia za miesiąc.