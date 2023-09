Czarny bez to jedna z popularniejszych dziko rosnących roślin w Europie, w tym także Polsce. Jesienią, gdy pojawiają się jagody, można je wykorzystać do stworzenia pysznej nalewki. Nalewkę można stworzyć także z kwiatów rośliny.

Czarny bez jest znany ze swoich właściwości leczniczych.

Dojrzałych jagód czarnego bzu nie należy jeść na surowo.

Nadają się do spożycia dopiero poddane obróbce cieplnej.

Krzewy czarnego bzu kwitną w czerwcu, ich krzewy są wtedy obsypane drobnymi białymi kwiatkami. Późnym latem pojawiają się owoce, błyszczące i ciemnofioletowe. Idealny czas na zbiory owoców to późne lato i wczesna jesień. Zbierając ścina się całe baldachy, bacznie obserwując czy jagody są lśniące i dojrzałe.

Czarny bez jest znany ze swoich właściwości leczniczych. Przygotowuje się z owoców syropy, które w kuchni są dodatkami do deserów, a także herbaty. Napary i odwary wykonuje się z kolei z suszonych kwiatów.

Nalewkę z bzu można przygotować zarówno na kwiatach, jak i z owoców.

Kwiaty czarnego bzu słyną ze swojego działania napotnego, dlatego nalewka może być szczególnie przydatna na przeziębienia. Zawiera olejki eteryczne, flawonoidy, glikozydy, garbniki i śluz kwiatów. Przyspiesza detoksykację i stymuluje układ odpornościowy. Uważa się, że alergikom regularne przyjmowanie nalewki w okresie kataru siennego przynosi ulgę.

Kwiaty czarnego bzu. | fot. Shutterstock

Nalewka z kwiatów czarnego bzu

Można użyć zarówno świeżych, jak i suszonych kwiatów.

Składniki:

Kwiaty czarnego bzu bez szypułek

Alkohol minimum 40% - np. wódka

Wykonanie:

Krok 1.

Świeże kwiaty wkładamy luzem do słoika, do połowy objętości. Napełniamy alkoholem.

Krok 2.

Pozostawiamy do zaparzenia na dwa do trzech tygodni, od czasu do czasu potrząsając.

Krok 3.

Odcedzamy (można przefiltrować np. przez gazę albo filtr do kawy) i przechowujemy w butelkach w chłodnym, ciemnym miejscu.

Jeśli używamy suszonych kwiatów, będziemy potrzebować około dwóch łyżek stołowych na 100 ml alkoholu.

Nalewkę można rozcieńczyć wodą lub herbatą lub dosłodzić cukrem. Nie należy przyjmować więcej niż 30 kropli dziennie. Można nakładać zewnętrznie na drobne urazy dwa razy dziennie, aby przyspieszyć gojenie się ran.

Nalewka z owoców czarnego bzu

Dojrzałych jagód czarnego bzu nie należy jeść na surowo, ze względu na zawartość substancji, mogących wywołać zatrucie pokarmowe, tj. sambunigryny oraz prunazyny. Problem znika po obróbce cieplnej, czyli suszeniu i gotowaniu.

Owoce chronią układ krwionośny, działają przeciwbólowo, napotnie i moczopędnie. To także środek oczyszczający krew, usuwający szkodliwe produkty przemiany materii oraz toksyny, gdy mamy do czynienia z chorobami skórnymi i reumatycznymi. Dodatkowo są stosowany przy zaparciach, suchym kaszlu i łuszczycy, a także w przypadkach stanów zapalnych żołądka i jelit.

Składniki:

1 kg owoców czarnego bzu

250 g cukru

1 l spirytusu

0,5 l wody

Wykonanie:

Krok 1.

Owoce należy oczyścić, przepłukać i osuszyć (np. na ręczniku papierowym), następnie w słoiku zalać spirytusem.

Krok 2.

Przechowujemy słoik w suchym i ciemnym miejscu. Filtrujemy zawartość po miesiącu (np. wykorzystując ręcznik papierowy, gazę lub filtr do kawy).

Krok 3.

Wodę i cukier gotujemy mieszając, aż do uzyskania syropu. Łączymy go z przefiltrowanym alkoholem.

Krok 4.

Filtrujemy ponownie po tygodniu, a następnie przelewamy do butelek i zamykamy szczelnie. Przechowujemy nalewkę w ciemnym i chłodnym miejscu.

Najlepszy smak uzyskamy po ok. pół roku przechowywania.