Nawierzchnia brukowa nie musi wyglądać nudnie

Melanżowe i gładkie szarości oraz inspirujące beże. Do tego różne wymiary i geometryczne kształty. Taka zróżnicowana kolorystycznie i wymiarowo może być oryginalnie zaaranżowana nawierzchnia naszego podjazdu, tarasu lub części ogrodu.

Z roku na rok oferta betonowych prefabrykatów do układania nawierzchni stale się poszerza i dostosowuje do wymagań rynku. Sprawia to, że tworzone z nich aranżacje są coraz ciekawsze, bardziej inspirujące i awangardowe. Pozwala to na projektowanie mozaik i zestawień, o jakich w czasach „dawnej szarej kostki betonowej” można było tylko śnić.

Betonowa kostka nie musi być monotonna

Rzadko kiedy betonowa kostka umożliwia stworzenie bardzo wielu wariantów aranżacji przestrzeni. Jednak z roku na rok producenci wprowadzają coraz więcej wariacji kolorystycznych oraz kształtów geometrycznych, pozwalających na stworzenie kolorowej, żywej i oryginalnej nawierzchni brukowej. Kostka może stać się więc doskonałym pomysłem na niebanalną nawierzchnię pod warunkiem że kupujemy ją w ujednoliconej wymiarowo kolekcji.

Warto postawić kolekcję od jednego producenta, gdzie wszystkie elementy występują w uniwersalnej grubości 6 cm. Sprawia to, że można z nich ułożyć nie tylko taras i alejki, ale również podjazd przed garażem, na którym mogą parkować samochody osobowe. Designerska i niezwykle praktyczna kostka, może być bazą dla niekonwencjonalnych i atrakcyjnych aranżacji.

Szachownica kolorów

Odpowiednio dobrana kolekcja kostek brukowych pozwala zupełnie odmienić wygląd deptaków, tarasów i podjazdów. Można z niego układać zarówno monokolorystyczne nawierzchnie, wybierając jeden z dostępnych kolorów, ale również kreatywnie łączyć je ze sobą. Dobierając kolory, należy pamiętać o podstawach tworzenia założeń kolorystycznych oraz o nawiązaniu do stylu budynku, do którego przylega ogród.

W przypadku ogrodu nowoczesnego znakomicie sprawdzają się barwy neutralne, czyli szarości, beże i biele. Wprowadzają one w układ przestrzenny harmonię i spokój, a także nie odwracają uwagi od bryły budynku, czyli najważniejszego elementu każdej kompozycji. Stanowią również znakomite tło dla zielonej roślinności, z którą naturalnie kontrastują.

W przypadku kostek prostokątnych poszczególne elementy mogą być układane np. naprzemiennie. Z kostek można także stworzyć wzory w formie kwadratów, prostokątów, a także paski, szachownice i wiele, wiele innych. W przypadku potrzeby wizualnego wytyczenia granic jakiejś przestrzeni, na przykład podjazdu, dobrym pomysłem będzie umiejscowienie na jego krawędziach ciemniejszych kostek, a wewnątrz jasnych. Albo na odwrót.

Rozwiązanie to dotyczy nawierzchni skomponowanej z dwóch wybranych kolorów. Liczba wzorów mozaik, które można zaprojektować, jest niezliczona, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta.

Elementy uzupełniające

Na tym możliwości komponowania nawierzchni się nie kończą, bo duże pole do popisu dają projektantom także elementy uzupełniające, takie jak obrzeża. I tu szczególnie warto zwrócić uwagę na to aby obrzeża wkomponowały się w już istniejącą aranżację z kostki brukowej. Producenci także wychodzą z inicjatywą i tworzą elementy obrzeży dedykowane do konkretnych aranżacji i kolekcji oferowanych kostek brukowych.