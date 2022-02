Nie wyrzucaj warzyw z rosołu. Przepis na pasztet wegetariański

Jeśli poszukujecie pomysłu na wegetariańskie szybkie danie, a do tego zostały Wam warzywa z zupy, warto upiec ten pyszny pasztet.

Przygotowujesz zupy na zdrowych warzywach ekologicznych lub z własnego ogródka? Szkoda aby się zmarnowały. Chociaż po ugotowaniu oddają dużą część składników odżywczych do wywaru, to ciąż stanowią doskonałe źródło błonnika i karotenów.

Mamy nadzieje, że dzisiejszy przepis będzie dla was inspiracją, by wprowadzić więcej warzyw do domowego menu.

Proporcje składników dobieramy do ilości warzyw. Na średni seler, dużą pietruszkę i dwie marchewki można dodać:

- 1,5 szklanki płatków owsianych

-2 jajka

-2 łyżki oliwy

-pieprz sól

-żabek czosnku

- cebula

- dodatki według uznania: oliwki, pieczarki, suszone pomidory

Płatki owsiane namoczyć w wodzie (ok. 15 min). Cebulkę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na patelni dodając czosnek. Ugotowane warzywa miksujemy blenderem lub ugniatamy tłuczkiem do ziemniaków. Wszystko umieszczamy w misce, dodajemy jajka i przyprawy oraz dodatki i dokładnie mieszamy. Do naczynia żaroodpornego wyłożonego papierem do pieczenia wkładamy gotową masę i wstawiamy do piekarnika z termoobiegiem na 160 stopni i pieczemy ok 40 min.

Po tym czasie pasztet studzimy i kroimy na kawałeczki. Smacznego!