Nowoczesne pompy ciepła i kotły pracują efektywnie ze starszymi grzejnikami

Termomodernizując dom od ścian aż po dach nie możesz zapomnieć o unowocześnieniu instalacji grzewczej. Warto postawić na nowoczesne pompy ciepła i kotły kondensacyjne, które współpracują ze starszymi instancjami grzejnikowymi. Pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze, ale też i zapewni wysoki komfort cieplny.

Termomodernizacja budynku polega nie tylko na zwiększeniu izolacyjności ścian, wymianie okien i drzwi na takie, które przepuszczają mniej ciepła, ale też na wymianie istniejącego kotła na bardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie lub na pompę ciepła.

Stare piecie na węgiel są nieefektywne

W wielu domach pracują jeszcze kotły węglowe lub gazowe atmosferyczne, których sprawność – biorąc pod uwagę ich konstrukcję, zasady działania oraz wiek i zużycie – spada nawet poniżej 70%. Tym samym wzrasta zużycie paliwa, a co za tym idzie, również rachunki.

Warto przyjrzeć się obszernej ofercie nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, z której z łatwością można wybrać odpowiednie do danej instalacji urządzenie, które zastąpi istniejące źródło ciepła.

Przy starych instalacjach grzejnikowych, które wymagają dużej ilości wody, zasilanych kotłem stałopalnym lub stojącym gazowym, polecamy kotły typu ecoVIT firmy Vaillant. Kotły te mają wymiennik o pojemności ok. 100 l, a więc idealnie sprawdzą się w starszych instalacjach, gdzie oprócz dużej ilości potrzebnej wody, mamy do czynienia z zanieczyszczeniami nagromadzonymi przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat pracy.

W instalacjach o mniejszym składzie wodnym zasilanych wiszącym kotłem atmosferycznym możemy zastąpić stary kocioł wiszącym kotłem kondensacyjnym z serii ecoTEC plus. Jest on wyposażony w sterowanie mieszanką, które odbywa się za pomocą kontroli jakości płomienia (system ioniDETECT) mającym wysoki zakres modulacji mocy palnika.

Kocioł kondensacyjny pozwoli zwiększyć sprawność ogrzewania o ok. 25% w stosunku do istniejącego urządzenia i zmniejszyć zużycie gazu nawet o 1/3.

Nowoczesne pompa ciepła pracują już z wysokotemperaturową instalacją grzejnikową

Zupełnie inną jakość prezentują pompy ciepła. Przyjęło się mówić, że pompa ciepła nadaje się tylko do nowych domów z instalacją podłogową i niską temperaturą zasilania. Nic bardziej mylnego.

Zastosowanie nowego czynnika roboczego – propanu oznaczonego R290 – spowodowało, dzięki jego właściwościom, możliwość pracy pompy ciepła nawet z temperaturą zasilania wynoszącą 60°C.

Daje nam to możliwość pracy w starych instalacjach grzejnikowych, a więc modernizacji budynku bez większych zmian w samej instalacji. Pompy ciepła aroTHERM plus klasy powietrze-woda są łatwe w montażu, nie wymagają przeglądów, a instalator nie musi mieć uprawnień f-gazowych, gdyż cały układ chłodniczy jest zamknięty w jednostce zewnętrznej.

Jak termomodernizacja to z dotacją "Czyste Powietrze"

Termomodernizację budynku może wspomóc skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”. Program ten wprowadzony w 2019 roku ma na celu wymianę starych, nieefektywnych i zanieczyszczających powietrze źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania.

Jeżeli w tej chwili używasz kotła stałopalnego, program pozwoli ci na uzyskanie dofinansowania zakupu kotła kondensacyjnego w kwocie do 6 000 zł, powietrznej pompy ciepła w kwocie do 18 000 zł, a także gruntowej pompy ciepła, takiej jak np. flexoTHERM firmy Vaillant, nawet w kwocie do 28 000 zł.

