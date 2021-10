Nowoczesny dom, czyli jaki?

Czy powinien wyróżniać się nowoczesny dom na tle innych budynków mieszkalnych? Pamiętajmy, że nie wszystko złoto co się świeci. Dlatego też oprócz estetycznego, nowoczesnego wyglądu liczy się tu też funkcjonalność i energooszczędność połączona smart rozwiązaniami. Sprawdź, co uczyni twój dom nowoczesnym.

Zastanawiając się, jaki powinien być nowoczesny dom, pewni w pierwszej kolejności skupiasz się na jego wyglądzie zewnętrznym. O jakich elementach warto pamiętać? Jak mówi Rafał Buczek, ekspert firmy Awilux Polska, budynki doceniane przez nowe pokolenia charakteryzują się najczęściej prostą, nieskomplikowaną bryłą.

– Kształt nowoczesnych domów wynika z minimalistycznych założeń, którymi kierują się architekci. Inwestorzy nierzadko decydują się na klasyczne, parterowe rozwiązania, które wykorzystują poddasze, dzięki czemu możliwe jest maksymalne zagospodarowanie powierzchni – podkreśla Rafał Buczek.

Największą popularnością w nowoczesnym budownictwie cieszą się białe barwy. Rozjaśniają budowlę i doskonałe łączą się z drewnianymi fragmentami. Dobrze sprawdzają się także czarne i szare kolory, dodające bryle luksusowego charakteru.

Dom otwarty nie tylko na nowoczesność

Modernistyczne podejście do budownictwa wiąże się nie tylko z określonym wyglądem zewnętrznym, lecz także prawidłowo zaplanowaną przestrzenią. Przestronne i wielofunkcyjne pomieszczenia pozbawione nadmiarowych mebli oraz dekoracji oświetlone są najczęściej naturalnym światłem. Stąd wielkoformatowe przeszklenia dbają o dopływ słońca do wnętrza domu.

– Bardzo duże okna, zajmujące większość ściany, to znak rozpoznawczy nowoczesnego budownictwa. W tego typu rozwiązaniach szczególnie ważna jest wysoka jakość oraz energooszczędność – mówi Rafał Buczek, ekspert firmy Awilux Polska.

Potężne okna stanowią nie tylko nieodłączny element modernistycznych projektów, ale umożliwiają także integrację z naturą. Taras, na który prowadzą przeszklone drzwi, podkreśla elegancki charakter budynku. Szczególnie dobrze sprawdzą się modele przesuwne, które dodatkowo oszczędzają miejsce.

Nowoczesny dom to energooszczędny dom

Projekty nowoczesnych domów uwzględniają najczęściej duże przeszklenia. Stąd warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań o współczynniku U wynoszącym mniej niż 0,9 W/m2K.

Tego typu okna posiadają na przykład szybę z trzech tafli oraz ramy wykonane z profili wielokomorowych z wkładkami termoizolacyjnymi. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na stolarkę wykonaną w technologii ALU czy PVC, dzięki rozwiązaniom klasy premium możliwe jest stworzenie nowoczesnego domu w wersji energooszczędnej, a nawet pasywnej.

– Warto wiedzieć, że źle dobrane okna odpowiadają za utratę nawet 40% ciepła z wnętrza. Właśnie dlatego okna pełnią bardzo ważną rolę w przypadku planowania nowoczesnego, a przy tym ekologicznego domu – mówi Rafał Buczek, ekspert z firmy Awilux.

Inteligentne rozwiązania to standard w nowoczesnym domu

Nowoczesny dom to taki, w którym możemy w inteligentny sposób zarządzać instalacjami automatyki domowej. Działa on jak rozumny organizm. Urządzenia zainstalowane we wnętrzach, jak i w otoczeniu komunikują się wzajemnie drogą radiową zgodnie z potrzebami domowników.

Sprzęty w domu inteligentnym są podłączone do routera i nawiązują kontakt z bezpiecznym serwerem, do którego użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Dzięki temu mamy kontrolę nad tym, co dzieje się w naszym domu, a także możemy szybko zareagować w codziennych, nieplanowanych sytuacjach.

Sterowanie bramą garażową, roletami, oświetleniem czy alarmem za pomocą smartfona, tabletu, komputera czy smartwatcha to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i dobytku oraz wygody wszystkim domownikom.

Inteligentny dom to także sposób na zaoszczędzenie czasu oraz pełną kontrolę i ochronę naszego dobytku. Dzięki informacji zwrotnej zawsze mamy pewność, że polecenie zostało wykonane, a my możemy być spokojni o temperaturę, bezpieczeństwo czy rachunki za niezgaszone światło i niewyłączone urządzenie.

– Nowoczesne budownictwo zakłada, że budynek powinien być przynajmniej częściowo zautomatyzowany. Takie rozwiązania podnoszą komfort mieszkańców, ułatwiając ich codzienne czynności oraz wpływają na bezpieczeństwo domowników. Sterowane zdalnie rolety antywłamaniowe, drzwi, okna czy też bramy garażowe mogą uchronić przed włamaniem oraz kradzieżą – podkreśla ekspert Awilux Polska.

Czym wyróżnia się nowoczesny dom?

Aby w ogóle rozpocząć dyskusję o projektach nowoczesnych budynków mieszkalnych, konieczne jest wzięcie pod uwagę kilku istotnych czynników.

Jak zauważa Rafał Buczek, ekspert Awilux Polska, nowoczesny dom powinien nie tylko nowocześnie wyglądać, lecz także służyć mieszkańcom oraz środowisku.

Z tego względu budowle te są wyposażone w szereg energooszczędnych, ekologicznych rozwiązań, które zwiększają komfort użytkownika. Nowoczesny dom to również solidne, trwałe materiały. Szczególne znaczenie mają przeszklenia, które zajmują znaczną powierzchnię ścian budynków.