O co tyle hałasu z tą rekuperacją w domu?

Dlaczego wielu inwestorów wciąż waha się czy wyposażyć swój dom w rekuperator? Jednym z powodów może być przekonanie, że wentylacja mechaniczna w domu wiąże się z uciążliwym hałasem.

Cichy, zdrowy i oszczędny – taka właśnie jest dziś dla wielu z nas wizja idealnego domu. W uzyskaniu takiego efektu z pewnością pomoże nam podjęcie decyzji o montażu wentylacji mechanicznej. Prawidłowo wykonany projekt oraz instalacja systemu sprawią, że cicha rekuperacja rozwiąże wiele dotychczasowych problemów.

Jednak pamiętajmy. że taka cicha rekuperacja będzie efektywna tylko i wyłącznie w dobrze docieplonych i szczelnych i energooszczędnych domach.

Jak i kiedy zaprojektować wentylację z rekuperacją?

Najlepszym momentem do podjęcia decyzji o systemie wentylacji, którą zastosujemy w obiekcie jest etap projektu.

Pozwala to z jednej strony na wyeliminowanie zbędnych elementów, np. kominów wentylacyjnych w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej, z drugiej zaś na właściwy dobór systemu dystrybucji powietrza.

Istotne przy projektowaniu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest optymalne rozplanowanie przebiegu kanałów wentylacyjnych, tak aby zminimalizować opory powietrza.

Dla komfortu użytkowania wentylacji ważny jest również dobór przekrojów i średnic kanałów oraz samego rekuperatora. Zdaniem ekspertów, tylko na podstawie projektu można wykonać instalację, która będzie cicha, efektywna i niezawodna.

Ostatni dzwonek do podjęcia decyzji o zastosowaniu rekuperatora w nowo budowanym domu stanowi etap stanu surowego budynku, przed wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i c.o. Wykonanie niezbędnych przekuć w ścianach i poprowadzenie układu kanałów wentylacyjnych na etapie stanu surowego budynku eliminuje konieczność „omijania” innych instalacji i niepotrzebnego „wydłużania” systemu wentylacji.

Jest to ważne, ponieważ wentylatory, w które wyposażony jest każdy rekuperator charakteryzuje określony spręż, czyli siła, z jaką wentylator przetłacza powietrze. Spręż generowany przez wentylator służy do pokonania oporów przepływu powstających wewnątrz centrali jak i w kanałach wentylacyjnych. Im dłuższa instalacja, tym większy spręż jest potrzebny, aby rekuperator mógł dostarczyć powietrze do pomieszczeń zachowując swoją nominalną wydajność.

Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest także ważne ze względu na prawidłowe rozmieszczenie nawiewów i wyciągów w pomieszczeniach. Generalnie zasada jest prosta: powietrze zabieramy z pomieszczeń „brudnych” (jak kuchnia, łazienka, garderoba), a nawiewamy do pomieszczeń „czystych” (salon, sypialnia).

Ponieważ jednak powietrze do pomieszczeń z kanałami wywiewnymi zasysane jest najprostszą drogą (dosłownie, po jak najmniejszej linii oporu), projektując system wentylacji należy dokładnie przeanalizować wzajemny układ pomieszczeń z nawiewem i wyciągiem.

Jeżeli odległość między kuchnią i łazienką a salonem czy sypialnią jest zbyt duża, lub oddziela je kilka par drzwi, warto wykonać dodatkowe kanały wywiewne.

Na czym polega cicha rekuperacja?

Niewidoczny i niesłyszalny – to dwa założenia, które producent Vasco Group postawił sobie, opracowując swój autorski system wentylacji. Oznaczało to, że cała instalacja musi być schowana wewnątrz podłóg i ścian oraz, że musi działać poniżej poziomu tła akustycznego. Ten cel udało się osiągnąć za sprawą innowacyjnych kanałów do transportu powietrza Easyflow. Są one wykonane z HDPE – tworzywa pochłaniającego dźwięki, a profil rury został opracowany w taki sposób, aby eliminować zawirowania strumieni powietrza.

Rekuperator musi cicho pracować

Sercem systemu wentylacji mechanicznej jest rekuperator, w którym znajdują się wentylatory działające z dużą intensywnością, co nieuchronnie wiąże się z emisją dźwięku o pewnym poziomie głośności. Dlatego właśnie sam rekuperator zawsze musi być zamontowany w pomieszczeniu wydzielonym akustycznie. Może to być np. nieużytkowe poddasze, kotłownia, garaż, a nawet garderoba, jeśli jest zlokalizowana przy wejściu do domu, a nie obok sypialni.