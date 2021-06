O co zadba arcybiskup, który został sołtysem?

Jak arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - nowo wybrany sołtys podlaskiej wsi Piaski – zaprezentował się na pierwszej takiej dla niego i Jaświł - sesji rady gminy? Co nowo wybrany sołtys chce zrobić dla swojej, lokalnej społeczności?

Na zaplanowanej 29 czerwca sesji rady podlaskiej, około sześciotysięcznej gminy Jaświły stawiło się 14 radnych i - jak to bywa regularnie – pozostali okoliczni sołtysi. W tym nowo wybrany sołtys wsi Piaski– arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Został przywitany oklaskami.

Jak się można było tego spodziewać – spotkanie przyciągnęło na miejsce także spore grono dziennikarzy.

Dzięki dostępnym w internecie materiałom wideo, możemy zobaczyć, że duchowny został przywieziony na miejsce luksusowym audi ze skórzanymi obiciami siedzeń. Nie przeszkodziło mu to jednak w przybyciu na miejsce jako ostatni – zaznacza portal Fakt.pl.

Arcybiskup ucieszył się z obecności przedstawicieli mediów, którzy nie omieszkali spytać świeżo wybranego sołtysa, o to, jak się do niego zwracać.

– Wszystkie tytuły są dobre – odparł sołtys Głódź, po czym zaczął tłumaczyć, dlaczego zdecydował się sołtysować. Jak sam mówił: wywodzi się z tamtych stron, a skoro już powrócił do korzeni, to może jeszcze sporo zrobić dla lokalnej społeczności.

- Wieś nie jest kategorią drugą ani trzecią, tylko taką samą, jak obywatele Warszawy, Białegostoku czy innego miasta. Stąd też jestem wdzięczny wyborcom, że jednogłośnie zagłosowali, bo oni mają więcej wyczucia niż pseudointeligenci - powiedział dziennikarzom arcybiskup.

Dodał też, że zadba o chodniki we wsi tak, by były dobrze oświetlone i by nie rosły na nich pokrzywy. – Takie społeczne sprawy – wymieniał.

Głódź stwierdził również, że nie ma powodu, by przepraszać ofiary lubieżnych księży, bo "on sam nikogo nie skrzywdził". W podobnym tonie wypowiadał się radny z Bobrówki Leszek Klimowicz, który pytany o zarzuty odparł "mnie nie molestował, więc nie wierzę", po czym dodał, że wybór Głodzia na sołtysa ocenia jako "bardzo dobry". – Światowy człowiek, będzie więcej załatwiać – mówił radny. Innego zdania był inny radny - Ryszard Dąbrowski. – W kulturalnych słowach nie da się tego skomentować, a niekulturalnych słów nie chce używać - mówił Faktowi.

Sam Głódź był bardzo zadowolony z możliwości piastowania nowego urzędu uważając, że w każdym miejscu można działać. – Tylko państwo tak uważają – odpowiadał dziennikarzom Faktu na pytanie, czy nie uważa, że swoim działaniem naraża Kościół na śmieszność.

Pytany natomiast przez reportera Radia ZET, czy kandydowanie na sołtysa konsultował z Watykanem i Episkopatem, odpowiedział: Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem.

- Nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów. To nie jest funkcja rządowa - dodał duchowny.

- Coś trzeba robić na emeryturze. Stąd wyszedłem i tu wracam – dodał.

Oprac. na podst.: fakt.pl, rp.pl, tvn24.pl, wp.pl