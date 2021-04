O Fairtrade w Światowym Dniu Czekolady

Mimo pandemii Polacy kupują coraz więcej czekolady. Popyt rośnie, a wartość czekoladowego rynku w Polsce wynosi już ponad 7,6 mld zł. 12 kwietnia - Światowy Dzień Czekolady - to dobry moment, by przyjrzeć się gorzkiej sytuacji producentów kakao. I docenić znak Fairtrade.

Czekolada obchodzi swoje święto kilka razy w roku m.in. 12 kwietnia, 7 lipca i 4 września.

Uprawa kakaowców to źródło utrzymania dla 5,5 miliona rolników i około 40 milionów pracowników najemnych.

Światowy popyt na czekoladę rośnie, ale mimo tej na pozór korzystnej sytuacji, rolnicy uprawiający kakao żyją na skraju ubóstwa.

Przeciętny rolnik uprawiający kakao zarabia mniej niż dolara dziennie.

W rejonach, gdzie uprawia się kakao działa system certyfikacji Fairtrade, który powstał, by wspierać lokalną przedsiębiorczość m.in. przez zapewnienie rolnikom uczciwych cen za produkty.

Z kolei największa w Polsce marka czekoladowa E.Wedel Dzień Czekolady obchodzi 4 września, aby pielęgnować historię i tradycję zapoczątkowaną przez rodzinę Wedlów.

Według bimkal.pl obchody Dnia Czekolady 12 kwietnia to typowo polskie święto. Światowy Dzień Czekolady obchodzony jest bowiem 7 lipca, a według historii z pogranicza faktów i legend to właśnie 7 lipca 1550 r. czekolada została przywieziona do Europy.

Z kolei w USA Narodowy Dzień Czekolady celebrowany jest 28 października, Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Cukierników organizuje Międzynarodowy Dzień Czekolady 13 września, kraje Afryki Zachodniej obchodzą Dzień Czekolady 14 lutego, natomiast na Łotwie obchodzi się to święto 11 lipca.

Znane także są dni czekolady gorzkiej (10 stycznia), mlecznej (28 lipca) i białej (22 września). Z kolei 16 grudnia obchodzony jest Dzień Pokrywania Czekoladą Czegokolwiek (Chocolate Covered Anything Day).

Apetyt na czekoladę wciąż rośnie. Wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych to już ponad 7,6 mld zł. Polacy nie wyobrażają sobie lockdownu bez tabliczek czekolady i pralinek - te produkty kupują najczęściej. Szacuje się, że tak jak inni Europejczycy, statystyczny Polak zjada ponad 5 kg wyrobów z kakao rocznie.

Mimo tej na pozór korzystnej sytuacji, rolnicy uprawiający kakao w krajach globalnego Południa (głównie w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej) żyją na skraju ubóstwa. Przychody pracowników plantacji uzależnione są od wahań cen na światowej giełdzie oraz coraz bardziej nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych. Fundacja Fairtrade Polska alarmuje, że przeciętny rolnik zarabia mniej niż dolara dziennie. Takie dochody pozwalają jedynie na wegetację - nie ma mowy o inwestowaniu w nowy sprzęt czy naukę metod upraw, które pomogłyby zwiększyć dochody. Do problemów ekonomicznych dochodzą także kwestie społeczne. W sektorze kakaowym codziennością są nierówności płciowe, praca przymusowa, a nawet praca dzieci.

Mamy wpływ

W tych warunkach niezmiernie ważna jest stabilność, którą daje Fairtrade – system certyfikacji, który działa w rejonach, gdzie uprawia się kakao.

Fairtrade powstał, by wspierać lokalną przedsiębiorczość przez zapewnienie rolnikom uczciwych cen za produkty i stabilnych warunków eksportu towarów. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade otrzymują za swoje plony ustaloną cenę minimalną, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji kakao. Ponadto, otrzymują premię Fairtrade, która służy m.in. do inwestowania w podnoszenie jakości i wydajności upraw, a częściowo jest przeznaczana na projekty rozwojowe, z których korzystają całe społeczności.

Na rozwój Fairtrade wpływ mają codzienne decyzje zakupowe konsumentów.

- To od tych decyzji zależne są dochody rolników zrzeszonych w spółdzielniach Fairtrade w Ghanie, Peru czy Dominikanie. Wybierając produkty oznaczone znakiem Fairtrade, przyczyniamy się do tworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata - mówi Rozalia Wiśniowska z Fundacji Fairtrade Polska.

– Z roku na rok sprzedaż produktów ze znakiem Fairtrade wzrasta – w 2020 roku hurtowa wartość netto sprzedaży produktów Fairtrade w Polsce po raz pierwszy przekroczyła pół miliarda złotych, co przekłada się na wymierne korzyści dla producentów zrzeszonych pod tym znakiem. Wybierajmy Fairtrade z myślą o ludziach i o planecie - podsumowuje Wiśniowska.

Nie tylko kakao

Działalność Fairtrade nie ogranicza się jedynie do wsparcia plantatorów kakao. System obejmuje także producentów bawełny, kawy, herbaty czy kwiatów, stając się głosem marginalizowanych pracowników z krajów globalnego Południa. Fairtrade dąży do poprawy ich sytuacji, stwarzając szansę na uzyskanie godnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Światowy Dzień Czekolady - datowany 12 kwietnia - rozpoczyna Miesiąc Fairtrade.