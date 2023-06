Wiele osób planujących zakup nieruchomości zastanawia się, czy to na pewno odpowiedni moment na budowę domu. Wątpliwości wynikają ze wzrostu cen materiałów budowlanych, niestabilnej sytuacji kredytowej i windującej nieustannie inflacji. Czy opłaca się budować dom w 2023 roku?

Decyzja między budową domu a zakupem mieszkania zależy od wielu czynników, takich jak preferencje i potrzeby mieszkaniowe, sytuacja finansowa, lokalizacja oraz plany na przyszłość. Jednakże, w kontekście obecnej sytuacji rynkowej, budowa własnego domu może okazać się korzystniejszym wyborem dla wielu osób.

Obecnie na rynku nieruchomości można łatwo zaobserwować, że ceny mieszkań w miastach stale rosną, a jednocześnie rynek jest coraz bardziej nasycony.

Z drugiej strony, można zauważyć wzrost zainteresowania budową domów na obrzeżach miast, gdzie wciąż można znaleźć atrakcyjne działki budowlane ze świetnym systemem komunikacyjnym do centrum miasta.

Pomimo wzrostu cen materiałów budowlanych, który obserwujemy od pewnego czasu, a który aktualnie przyhamował, taniej jest wybudować teraz dom jednorodzinny na obrzeżach miast niż zakupić mieszkanie w mieście posiadające o wiele mniejszy metraż. Oczywiście wszystko zależy od naszych potrzeb mieszkaniowych, jednak gdy przekalkulujemy sobie koszty zakupu domu czy mieszkania, korzystniejszą opcją będzie dom, który dodatkowo będzie inwestycją na pokolenia. W ciągu ostatniego pół roku koszty budowy obniżyły się o ok 5-7%. Z tego punktu widzenia jest to dobry czas na budowanie domu. Praktyka ostatnich 30 lat pokazuje, że ceny budowy domu idą cały czas w górę, raz szybciej, a raz wolniej – twierdzi Robert Skulimowski, inżynier budownictwa, prezes firmy New-House.

Czy wyhamowanie cen materiałów budowlanych oraz kryzys na rynku nieruchomości wpłynął na koszty budowy domu w 2023 r.?

Czy koszty budowy domu jednorodzinnego mocno się zmieniły w 2023 r.?

Jak podkreśla ekspert z firmy New-House, zmiany cen budowy domu w 2023 r. w stosunku do roku 2022 są oczywiście widoczne. Niemniej jednak, wzrost cen nie jest tak ogromny, jakby mogło wydawać się wielu z nas.

Warto zauważyć, ze budowa domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych w stanie deweloperskim, wynosiła w 2022 roku, około 512 000 zł brutto. Dziś z kolei mówimy o kwocie rzędu 654 000 zł brutto, co daje widoczny wzrost, jednakże jest to nadal, atrakcyjna cena za tego typu przedsięwzięcie. Warto wziąć pod uwagę, iż w czasie rosnącej inflacji na rynku, wiele osób ubiegało się o podwyżki swojego wynagrodzenia, co pozwala wielu osobom na wyrównanie szans na otrzymanie kredytu hipotecznego, a także na to, aby starać się o własny dom – twierdzi Robert Skulimowski, inżynier budownictwa, prezes firmy New-House.

Jak potwierdza ekspert ceny domów na samym początku 2023 roku wzrastały, jednakże dziś, są to już unormowane na rynku ceny, tak wiec koszt rzędu 654 000 zł jest po prostu kosztem, który powinien na długo utrzymać się jako standard cenowy, który nie wzrośnie.

Jedynym minusem całej sytuacji może być wkład własny, który powiększa się przy tego typu przedsięwzięciu. Jednakże, jeśli tylko odkładaliśmy kilka miesięcy więcej, powinniśmy dysponować kwotą, która pozwoli nam uzyskać minimalny zakres gotówki, który będziemy mogli włożyć na cenę minimalną - dodaje prezes New-House

Reasumując, wzrosty cen są widoczne, lecz unormowanie ich gruntu jest bardzo istotne dla nas wszystkich. Warto pamiętać, że branża również ponosi straty z tytułu wzrostów cen.

- Jednak widzimy światełko w tunelu, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na budowę domów jednorodzinnych co oznacza, że aktualne ceny są akceptowalne przez klientów - podsumowuje ekspert New House.

Mimo że się koszty budowy domu ustabilizowały to możliwości kredytowe Polaków wcale się nie polepszyły. Oczywiście stopy procentowe kredytów utrzymują się na stałym poziomie ale są nadal na wysokim poziomie, co przekłada się na wysokie koszty kredytowania inwestycji w dom.

Skąd inwestor prywatny ma najlepiej pozyskać środki finansowe na budowę domu w 2023 r.?

Większość osób, która decyduje się na budowę domu, nadal korzysta z opcji kredytowych. Banki starają się oferować jak najbardziej zoptymalizowane produkty finansowe, aby konkurować ze sobą na rynku, a także spełniać oczekiwania klientów.

Warto wziąć także pod uwagę fakt, iż wielu z nas, w tym trudnym okresie czasu występowało po podwyżki, które rozpatrywane są pozytywnie, w dobie inflacji. Dlatego też, mając więcej możliwości finansowych, jesteśmy w stanie godzić się na większe odsetki, czy też oprocentowanie kredytów.

Kolejną sprawą jest to, że sektor finansowy osiągnął już swój „prime” cenowy, który doprowadził do największych wzrostów. Aktualnie widzimy, że sektor bankowy i finansowy nie jest zmuszony do kolejnych podwyżek stóp procentowych, dzięki czemu coraz więcej osób zaczyna starać się o kredyty na swoje domy. Do opinii publicznej dochodzi także coraz więcej pozytywnych informacji, które jasno wskazują, że już rok 2023 może stać się rokiem, w którym zaczniemy zawracać, pod względem stóp finansowych - podkreśla Robert Skulimowski, inżynier budownictwa, prezes firmy New-House. - Nawet, jeśli tego scenariusza nie uda się zrealizować jeszcze w 2023 roku, nadal rok 2024 jest dość dużym pewnikiem, jeśli chodzi o upragnione obniżki stóp. Dlatego też, coraz więcej klientów indywidualnych zaczyna powracać do sektorów bankowych, aby realizować swoje cele, związane z sektorem nieruchomości.

Kolejne miesiące a w konsekwencji lata, zapowiadają się bardzo pozytywnie w kwestii zdolności finansowej Polaków, a także kosztami kredytowymi. h.

Jeśli inwestor pozyska środki finansowe kredyt z banku czy nie musi się obawiać sytuacji w której kolejne transze kredytowe z banku nie zdołają pokryć realizacji kolejnych etapów budowy domu w 2023 r. jak to miało miejsce w poprzednim roku

Czy zbyt szybko rosnące koszty budowy domu nie wstrzymają inwestycji w 2023 r.?

Jak podkreśla ekspert New-House sytuacja związana z zbyt szybko rosnącymi cenami w 2022 roku, wydaje się być za nami.

Ryzyko że środki finansowe pozyskane z kredytu nie pokryją kolejnych etapów budowy domu raczej jest małe w 2023 r. Dlaczego?

Od początku roku 2023, ceny materiałów i usług budowlanych ustabilizowały się. Co więcej, w przeciągu roku odnotowujemy nie tylko wyhamowanie cen, lecz także i spadki cenowe na konkretnych produktach budowlanych, bądź usługach. Dlatego też, sytuacja na rynku budowlanym jest dziś stabilna i coraz więcej osób decyduje się na różne opcje kredytowe, aby zrealizować swoje plany budowlane - podkreśla Robert Skulimowski, inżynier budownictwa, prezes firmy New-House.

Sama branża budowlana zaczyna się znów rozkręcać, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na to, aby zrealizować marzenie o własnym domu. Jest to jedno z podstawowych pragnień Polaków, dlatego też, wiele osób nie chce czekać na zmiany, które wydają się być już za horyzontem. Kwestią czasu wydaje się to, kiedy polityka stóp procentowych ulegnie zmianie w pozytywną stronę, co pozwoli jeszcze większej ilości Polaków decydować się na opcje kredytowe.

- Ważne jest jednak to, że już dziś obserwujemy coraz większe zainteresowanie opcjami kredytowymi. Kolejnym plusem jest to, że zdolność kredytowa Polaków wzrasta, a ilość pozytywnie rozpatrywanych wniosków kredytowych rośnie. Dzięki temu wierzymy, że budownictwo domowe jest w tym momencie w bardzo dobrym punkcie, który z bessy, zaczyna przechodzić w kolejną hossę na rynku. Zwiastuje nam to kolejne miesiące i lata życia w dobrobycie, co jest wyłącznie kwestią czasu - podkreśla ekspert New-House. - Jako branża budowlana, bardzo pozytywnie patrzymy na przyszłość, możliwości, a także zadowolenie Polaków, w kwestii budownictwa i kredytów konsumenckich.

Budowa domu w 2023 roku może okazać się o wiele lepszą decyzją niż zakup mieszkania. W kontekście obecnej sytuacji rynkowej, zarówno koszty, jak i komfort życia zdają się być atrakcyjniejsze w domu z ogródkiem niż w niewielkim mieszkaniu w bloku.