Od 1 marca obowiązują nowe etykiety energetyczne

Niekończąca się lista plusów na dotychczasowych etykietach energetycznych jest zbyt skomplikowana - uznała Komisja Europejska i zarządziła, że od dziś, czyli od 1 marca br. – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych - będzie obowiązywać nowy, prostszy wzór oznaczania energooszczędnych produktów.

Cel jest ten sam: pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy.

Jednak ponieważ coraz więcej produktów uzyskuje zgodnie z obecną skalą oznaczenia A+, A++ lub A+++, uznano, że trzeba jednak wrócić do prostszej skali A–G. Ta skala jest bardziej rygorystyczna i skonstruowana tak, aby na początku tylko nieliczne produkty były w stanie otrzymać oznaczenie „A”, pozostawiając możliwość poszerzania tej klasy w przyszłości o kolejne energooszczędne rozwiązania.

Teraz najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako „B”, „C” lub „D”. Na etykietach znajdzie się szereg nowych elementów, w tym link QR do ogólnounijnej bazy danych, zeskanowanie którego umożliwi konsumentom znalezienie w sieci bardziej szczegółowych informacji na temat produktu.

Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Te dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Źródło: Komisja Europejska

- Pierwsza etykieta energetyczna odniosła duży sukces, przynosząc przeciętnemu gospodarstwu domowemu w Europie oszczędności rzędu kilkuset euro rocznie i motywując przedsiębiorstwa do inwestowania w badania naukowe i rozwój. Do końca lutego ponad 90 proc. produktów posiadało oznaczenie A+, A++ lub A+++. Nowy system będzie bardziej przejrzysty dla konsumentów i sprawi, że przedsiębiorstwa będą nadal wprowadzać innowacje i oferować jeszcze bardziej energooszczędne produkty. Pomoże nam to również zmniejszać emisje gazów cieplarnianych - stwierdziła Kadri Simson, Komisarz ds. energii.

Oprócz skali klas efektywności energetycznej danego produktu zmienia się również układ nowej etykiety, na której umieszczone zostaną jaśniejsze i bardziej nowoczesne ikony. Etykiety ze zmienioną skalą, podobnie jak poprzednie etykiety, pokazują więcej niż tylko klasę efektywności energetycznej. Na przykład w przypadku pralek pozwalają one szybko sprawdzić liczbę litrów wody na cykl, czas trwania danego cyklu oraz zużycie energii mierzone dla znormalizowanego programu.

Oprócz nowych przepisów dotyczących etykietowania energetycznego w dniu 1 marca 2021 r. wejdą również w życie odpowiednie nowe rozporządzenia w sprawie ekoprojektu. Dotyczą one w szczególności zaktualizowanych minimalnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej oraz wzmocnienia praw konsumentów odnośnie do naprawy produktów i wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Producenci lub importerzy będą teraz zobowiązani udostępniać profesjonalnym serwisom naprawczym szereg istotnych części (silniki i szczotki silnikowe, pompy, amortyzatory i sprężyny, bębny do prania itp.) przez okres co najmniej 7–10 lat po wprowadzeniu ostatniego egzemplarza danego modelu do obrotu w UE. Również na potrzeby użytkowników końcowych (tj. konsumentów, którzy nie są profesjonalnymi serwisami naprawczymi, ale chcą samodzielnie dokonać naprawy) producenci będą musieli udostępniać niektóre części zamienne przez kilka lat po zniknięciu danego produktu z rynku, np. w przypadku produktów takich jak drzwi, zawiasy czy uszczelki, które nadają się do interwencji typu „zrób to sam”. Maksymalny czas dostawy dla wszystkich tych części wynosi 15 dni roboczych od zamówienia.