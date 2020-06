#hot16challenge2 od kilku tygodni podbija polski Internet. To akcja, której celem jest zbiórka pieniędzy na pomoc polskim szpitalom i lekarzom w walce z COVID-19. Nominację do nagrania swojej wersji rapu dostało już wielu polskich artystów, polityków i ludzi mediów. Dziś do akcji dołącza farmer.pl.

#hot16challenge2 to kontynuacja popularnego do sześciu lat w globalnej sieci wyzwania #hot16challenge, w którym to raperzy i muzycy nominowani do wzięcia udziału w akcji musieli w 72 godziny nagrać 16 wersów tekstu, a na zakończenie nominować kolejnych artystów. O ile pierwsza edycja była tylko zabawą, to obecna #hot16challenge2 ma charakter charytatywny – służy zbiórce pieniędzy na pomoc szpitalom i lekarzom w walce z pandemią koronawirusa. Na stronie hot16challenge.network/pl można prześledzić historię nominacji i wesprzeć akcję finansowo.

Nominację dostaliśmy kilka dni temu od Rolnika Nieprofesjonalnego – Michała Nowickiego. Dziękujemy! Przepraszamy za spóźnienie. Na początku nie byliśmy pewni, czy zostaliśmy nominowani, bo hasło padło w opisie, a w filmie nie. Zrobiło się małe zamieszanie, ale sprawa się wyjaśniła – tak, jesteśmy. Działamy w słusznej sprawie.

Nasz niezbyt profesjonalny rap to wspólna praca zespołu redakcyjnego FARMERA rozsianego po całej Polsce. Każdy z nas robił nagranie tam, gdzie aktualnie jest: w polu, w domu, w biurze, w ogrodzie... Jesteśmy rolnikami i dziennikarzami. Do muzyków nam daleko, ale robiliśmy, co mogliśmy, żeby stanąć na wysokości zadania i podziękować w ten symboliczny sposób służbie medycznej za codzienne poświęcanie zdrowia i życia dla nas wszystkich.

Dziękujemy także za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszego redakcyjnego nagrania „Od FARMERA dla medyka”. To było ciekawe doświadczenie.

Zapraszamy do obejrzenia #hot16challenge2 #OdFARMERAdlaMedyka i finansowego wsparcia zbiórki dla szpitali i lekarzy. Możecie skorzystać ze zbiórki przez Siepomaga.pl albo też wesprzeć lekarzy w każdy inny znany wam sposób. Ważne, żeby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie działać razem i w jednym kierunku.

A teraz czas na nominacje.

Do podjęcia wyzwania zapraszamy:

ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego



komisarza UE do sprawa rolnictwa Janusza Wojciechowskiego



oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Wojciecha Kuśpika