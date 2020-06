Odpoczywaj w Polsce – POT rozpoczął kampanię

Z badań zleconych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że Polacy są spragnieni podróżowania. Dzięki kolejnym etapom odmrażania gospodarki turystyka krajowa zaczyna się odradzać.

POT, by wesprzeć polską branżę turystyczną, rozpoczął kampanię „Odpoczywaj w Polsce”. Celem akcji jest zainspirowanie Polaków do podróżowania po kraju. Akcja została opracowana wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Z reprezentatywnych badań przygotowywanych na zlecenie POT wynika, że aż 87 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go na terenie Polski. To pozwala z optymizmem spojrzeć na perspektywę tegorocznych wakacji. Najczęściej wybierane kierunki to góry (34 proc.), morze (27 proc.) lub miejscowości położone przy jeziorach (16 proc.).

- Na potrzeby kampanii POT stworzył stronę odpoczywajwpolsce.pl, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna naszego kraju. POT zależy na tym, żeby pokazać Polakom, ile wyjątkowych miejsc czeka na nich w kraju. To punkty startowe do odkrywania okolicy. Na stronie internetowej kampanii za pomocą interaktywnej mapy prezentowane będą najlepsze polskie produkty turystyczne nagrodzone certyfikatami POT, zdobywców tytułu „Polska Marka Turystyczna” oraz laureatów konkursu „EDEN – European Destination of Excellence” i „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. POT zachęca także do odwiedzania miejsc znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO czy do poznawania bogactwa parków narodowych - powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kampania rozpoczęła się 6 czerwca i potrwa osiem tygodni. W tym czasie Polacy będą mogli zapoznać się z ofertą turystyczną wszystkich regionów kraju. Ponadto spoty zachęcające do wejścia na stronę internetową odpoczywajwpolsce.pl będą wyświetlane w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych.

Kampania promowana będzie także w pociągach PKP Intercity.. Dzięki współpracy PKP Intercity i Polskiej Organizacji Turystycznej odkrywanie uroku polskich regionów staje się jeszcze łatwiejsze.