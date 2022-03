Ogrzewanie domu pompą ciepła czy kotłem na gaz? Co się bardziej opłaca?

Nawet do 2 lat trzeba będzie czekać na wykonanie przyłącza gazu do nowych domów. Wielu właścicieli domów szuka więc alternatywy dla centralnego ogrzewania opartego na gazie. Czy pompy ciepła mogą zastąpić kotły na gaz do ogrzewania domu?

Ostatnie zawirowania związane z problemem wykonania przyłączy gazowych do nowych domów oraz wysokie skoki cen gazu powodują, że Polacy coraz bardziej skłaniają się do inwestowania w instalacje grzewcze oparte o odnawialne źródła energii (OZE), takie jak powietrzne pompy ciepła.

Wojna na Ukrainie oraz groźba odcięcia Polski od rosyjskiego gazu może poskutkować znacznym wzrostem cen ogrzewania gazem oraz węglem.

Ceny ekogroszku już sięgnęły ponad 2500 zł za tonę, a ceny gazu znowu rosną. I nie pomoże tu antyputinowska tarcza, która ma gwarantować taryfowanie cen gazu dla odbiorców indywidualnych do 2027 r. Dlaczego? Ponieważ system grzewczy domu wybieramy na bardzo długie lata, które sięgają daleko poza rok 2027.

Dlatego też coraz więcej inwestorów skłania się do inwestowania w instalacje grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii. Mowa tu m.in. o pompach ciepła. Ile kosztuje zakup i montaż powietrznej pompy ciepła w porównaniu do montażu kotła na gaz?

Ile kosztuje zakup kotła gazowego do ogrzewania domu?

Jak zwykle na rynku dostępne są różnego rodzaju kotły gazowe. Tradycyjnie cena takiego kotła zależy nie tylko od jego mocy ale też i sprawności, czyli przetwarzania gazu na ciepło. Im bardziej energooszczędny kocioł na gaz tym wyższa cena.

Najtańsze kotły gazowe można już nabyć za nawet za ok. 3 tys. zł. W tej cenie możemy nawet zakupić gazowy kocioł kondensacyjny o niższej mocy nie przekraczającym 20 kW.

W sytuacji gdy chcemy zakupić kocioł gazowy za kwotę ok. 6 tys. zł to będzie stać nas jednofunkcyjny kocioł o mocy ok 18 kW lub kondensacyjnego kotła dwufunkcyjnego o mocy 25 kW i sprawności 108%.

W kwocie 12-14 tys. zł można zakupić najlepsze na rynku kotły gazowe dwufunkcyjne wraz z zintegrowanym podgrzewaczem monoblokowym o pojemności 48 l. Od kwoty 12 tys. zł są też dostępne kotły kondensacyjne jednofunkcyjne, ale bez dodatkowego zasobnika. Moc sięga ponad 42 kW i sprawności 109%. Pamiętajmy jednak, że zakup kotła kondensacyjnego zasilanego gazem to jedno a montaż do kolejny wydatek

Ile zapłacimy za montaż kotła kondensacyjnego?

W przypadku kotła gazowego montaż może przeprowadzić instalator z odpowiednimi uprawnieniami. Koszt wykonania instalacji gazowej, wliczając projekt techniczny, prace geodety, szafkę gazową i odbiór przyłącza sięga ok. 2500-3000 zł.

Dodatkowo trzeba doliczyć opłatę przyłączeniową sięgającą nawet do ponad 2,5 tys. zł. Trzeba też w budżecie przyjąć że za każdy punkt przyłącza zapłacimy ok. 150 zł. W sumie trzeba się liczyć z kosztami montażowymi rzędu 5-6 tys. zł w przypadku podłączania nowego kotła gazowego.

Ile kosztuje zakup powietrznej pompy ciepła?

- W Internecie możemy znaleźć oferty zakupu pomp ciepła zaczynające się od 10 tys. zł. Należy pamiętać jednak o tym, że nie jest to cena za kompletny system, a jedynie jego część. Kompleksowe wykonanie pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z niezbędną modernizacją kotłowni to w przeważającej ilości ofert koszt rzędu 40-60 tys. zł (w zależności od mocy urządzenia). W przypadku budynków nowych ten koszt powinien być niższy - podkreśla Anna Kotarska, ekspert ds. pomp ciepła, E.ON Foton.

Pamiętajmy że dodatkowo trzeba doliczyć do zakupu powietrznej pompy ciepła zbiorniki na wodę; naczynia przeponowe z grupą bezpieczeństwa; bezprzewodowe sterowanie strefami grzewczymi. Elementy hydrauliczne i koszt elementów niezbędnych do montażu oraz sam montaż wszystkich elementów instalacji grzewczej opartej o pompę ciepła co może wynosić nawet ok. 8 tys. zł.

Koszty ogrzewania domu pompą ciepła, a kotłem na gaz

Wszystko zależy od tego jak dużą powierzchnie mamy do ogrzania domu oraz czy został on ocieplony. W naszym przypadku przejęliśmy dom o powierzchni 100 mkw zamieszkały przez 4 osoby. Standard energetyczny budynku przyjęliśmy z 2014 r. więc jest to dom słabo docieplony.

W przypadku kotła gazowego kondensacyjnego zasilanego propanem roczny koszt samego ogrzewania wyniesie nawet ponad 5750 zł.

O wiele tańsze będzie wykorzystanie kotła gazowego kondensacyjnego zasilanym gazem ziemnym i wyniesie ok. 3300 zł.

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł podwyżki rachunków za prąd i wzrosty kosztów ogrzewania. Jeżeli zdecydujemy się na ogrzanie domu o powierzchni 100 mkw za pomocą powietrznej pompy ciepła to zapłacimy rocznie w przedziale od 1600 zł do 2300 zł w przypadku uwzględnienia rządowych obniżek VAT-u. Bez uwzględnienia obniżek VAT-u roczny koszt ogrzewania pompą ciepła będzie się wahał od 1900 zł do ponad 2600 zł. Skąd takie rozbieżności w ogrzewaniu pompą ciepłą?

Ogromne znaczenie będzie miał współczynnik SCOP (określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w całym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej) - im wyższy jest współczynnik SCOP, tym mniejszy rachunek za ogrzewanie.

Podsumowanie

Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła sięgnie nawet 60 tys. zł co w przypadku montażu i zakupu kotła kondensacyjnego gazowego jest ogromną sumą. Za zakup i montaż kotła gazowego zapłacimy (uzależnione od mocy i sprawności, producenta) nawet ponad 20 tys. zł.

Jednak później musimy liczyć się z większymi rocznymi kosztami ogrzewania gazem, które mogą w najbliższych latach jeszcze bardziej wzrosnąć.