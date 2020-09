Okna dachowe z ochroną przed owadami

Jak wywietrzyć pokój i jednocześnie nie wpuścić męczących owadów? Aby zapewnić sobie świeże powietrze i ochronę przed owadami, warto odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenie. Rozwiązaniem są moskitiery.

Standardowe moskitiery mają formę ramki wypełnionej siatką o niewielkich oczkach, którą mocuje się bezpośrednio w ramie okna. Tak zamocowana moskitiera to gwarancja precyzyjnego wypełnienia przestrzeni, a co za tym idzie lepszej ochrony przed owadami.

Coraz częściej na zamontowanie moskitiery decydują się także właściciele okiem dachowych, które otwierają się inaczej niż modele tradycyjne.

Czym charakteryzują się tego typu moskitiery? Jakie korzyści niesie za sobą ich zastosowanie?

Wszystko o moskitierze do okna dachowego

Moskitiery na okna dachowe, w odróżnieniu od moskitier na okna tradycyjne, mocuje się po wewnętrznej stronie, we wnęce okiennej. Jest to jedyne miejsce możliwe do wyboru, ponieważ okno dachowe w pozycji otwartej jest wysunięte na zewnątrz i wystaje z dachu.

Moskitiery na okna dachowe niosą ze sobą konkretne korzyści:

nie blokują dostępu naturalnego światła do wnętrza – moskitiery wykonane z transparentnej siatki z włókna szklanego doskonale przepuszczają światło i nie zasłaniają widoku za oknem,

zapewniają świeże powietrze w pomieszczeniu przez całą dobę – tego typu moskitiera nie przeszkadza w sprawnej i naturalnej wentylacji pomieszczenia. Instalacja produktu we wnęce umożliwia bezproblemowe otwarcie okna.

Co istotne, choć pierwotnie moskitiery miały być barierą dla różnego rodzaju owadów, obecnie pełnią także inne funkcje.

- Moskitiery chronią wnętrze również przed zanieczyszczeniami i odpadami z zewnątrz, które przenosi wiatr. W rezultacie możemy swobodnie przewietrzyć dom i nie martwić się nie tylko o nieproszonych gości, ale także o liście z drzew czy kurz. Jednocześnie gęstsze siatki dodają więcej prywatności i pewności we własnym mieszkaniu, nawet przy otwartych oknach – tłumaczy Dominika Majchrzak,Kierownik Produktu w Velux.

Decydując się na zakup moskitiery, zwróć szczególną uwagę na kilka kryteriów, którymi powinien charakteryzować się wartościowy produkt. Moskitiera musi przede wszystkim:

zapewniać maksymalną ochronę przed owadami,

cechować się odpornością na działanie wiatru,

zachować uniwersalność, która pozwoli na umieszczenie jej w każdym pomieszczeniu,

posiadać przejrzystą tkaninę, która nie będzie zasłaniać okna i wpuści do wnętrza światło dzienne

współgrać z innymi elementami wyposażenia okien.

Montaż moskitier do okien dachowych

Moskitiera spełni swoją funkcję tylko wówczas, gdy będzie idealnie wymierzona.

- Dużą zaletą moskitier znajdujących się w naszym asortymencie jest możliwość ich samodzielnego dopasowania i montażu. Co ważne, pasują one do wszystkich okien, ponieważ zawiesza się je na wnęce wokółokiennej, nie na ramie okna – mówi Dominika Majchrzak, kierownik produktu w Velux.

Aby dopasować moskitierę do swojego okna dachowego, wystarczą 3 proste kroki:

Zmierz wysokość wnęki okiennej. Zmierz szerokość wnęki okiennej. Sprawdź na stronie internetowej producenta, jakiej moskitiery potrzebujesz.

Montaż moskitiery na okno dachowe jest prosty i nie wymaga pomocy specjalisty.

- W opakowaniu produktu znajduje się instrukcja obsługi. Na stronie można obejrzeć również krótkie filmy instruktażowe, które krok po kroku przeprowadzają Cię przez proces montowania, więc z pewnością każdy poradzi sobie z ich umiejscowieniem na oknie – wskazuje Dominika Majchrzak, kierownik produktu Velux.

Obsługa moskitiery również nie powinna sprawiać większych problemów – jest bardzo intuicyjna. Moskitiery do okien dachowych obsługuje się ręcznie – wystarczy złapać za uchwyt i pociągnąć moskitierę w dół, aby wysunąć ją z kasetonu. Moskitiera porusza się płynnie po bocznych prowadnicach, które stanowią gwarancję szczelności przylegania siatki do wnęki okiennej.

- Aby moskitiera w oknie spełniała swoje zadanie, warto zakupić ją u profesjonalnego dostawcy. Wybór tańszych zamienników znalezionych w internecie lub supermarkecie nie jest dobrym rozwiązaniem. Takie produkty nie będą wykonane z trwałych materiałów i utrudnią wentylację pomieszczeń – podsumowuje Dominika Majchrzak.