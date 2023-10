Orzechy są bogatym źródłem składników odżywczych. Dobrze po nie sięgać, ale pod pewnymi warunkami.

Orzechy zawierają (w zależności od rodzaju): 45-60 proc. tłuszczu, 15-28 proc. białka i 5-30 proc. węglowodanów. Ze względu na wysoką zawartość białka są polecane w dietach ubogich w białko pochodzenia zwierzęcego. Niewielka porcja orzechów (ok. 30 g) dziennie jest zalecana w dietach jako profilaktyka w zapobieganiu otyłości i cukrzycy typu 2, ponieważ orzechy są dobrym źródłem nienasyconych tłuszczów, białek, steroli roślinnych, błonnika i przeciwutleniaczy. Zawierają również witaminy z grupy B i E. Wspomagają pracę serca i mózgu oraz pozwalają utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Nic, tylko sięgać po orzechy? Tak, ale ostrożnie. Orzech orzechowi nierówny – poszczególne gatunki różnią się składem, zatem poszukujący źródła białka powinni wybierać orzeszki ziemne (28 proc.), migdały (21 proc.) lub pistacje (20 proc.). Należy też pamiętać, że orzechy mają wysoką kaloryczność (550-718 kcal/100 g) i zawartość tłuszczów (nienasyconych – to zaleta, ale nadal wysoka dawka energii) – najwięcej dostarczają: makadamia (75 proc.), pekany (72 proc.), pinie (68 proc.) i nasze rodzime orzechy włoskie (65 proc.), dlatego porcja (ok. 30 g, czyli kilka sztuk) orzechów dziennie wzbogaci naszą dietę, ale nie można ich spożywać bez ograniczeń. Nie można też zapomnieć, że orzechy są jednymi z najsilniejszych alergenów. Alergicy powinni zachować szczególną ostrożność i przebadać się pod kątem uczulenia na poszczególne gatunki. Nieprzewidziana reakcja alergiczna (np. krzyżowa z innymi alergenami) może zakończyć się tragicznie – wstrząsem anafilaktycznym, który niezatrzymany w porę może prowadzić do śmierci. W przypadku orzechów szkodliwa może być nawet śladowa ilość.

Jakie orzechy można jeść? Przede wszystkim te, na które nie mamy uczulenia i które lubimy, a także te, które przeszły najkrótszą drogą z drzewa do stołu, czyli gatunki rodzime oraz jak najmniej przetworzone – orzeszków przemysłowo smażonych, panierowanych i karmelizowanych lepiej unikać, a jeśli chcemy po nie sięgnąć, to najlepiej przygotować je we własnej kuchni.

1. Pesto po polsku

1 ząbek czosnku

50 g orzechów włoskich

50 g twardego, długo dojrzewającego sera

100 g rukoli

100 g oliwy

szczypta soli

Znany włoski sos do makaronu możemy z powodzeniem wykonać sami, korzystając z naszych lokalnych składników. Wybieramy dowolne orzechy lub pestki (np. słonecznika) i ulubione zielone liście – bazylię, natkę pietruszki, rukolę, pokrzywę, a nawet młode liście rzodkiewek.

Ser rozdrabniamy na mniejsze grudki. Orzechy siekamy i podprażamy na patelni, uważając, aby ich nie przypalić – studzimy.

Umytą i osuszoną rukolę umieszczamy w blenderze, dolewamy oliwę i blendujemy. Dodajemy ser, orzechy, czosnek i sól. Ponownie blendujemy całość na gładką masę. Na końcu sprawdzamy smak i konsystencję – dolewamy oliwy, jeśli pesto jest za gęste, albo dorzucamy kilka orzechów lub grudkę sera, jeśli chcemy je zagęścić.

Podajemy na świeżo z makaronem ugotowanym al dente, jako dodatek do kanapek, sałatek czy składnik sosów. Niewykorzystane pesto możemy z powodzeniem przechowywać w zakręconym słoiczku, w lodówce.

2. Sałatka z cykorią i orzechami w karmelu

1 cykoria

1 burak pieczony

1 gruszka

garść orzechów włoskich

1 łyżka cukru

100 g sera z niebieską pleśnią

marynata do buraków: 2 łyżki oliwy, ½ łyżeczki musztardy, ½ łyżeczki miodu, kilka kropel octu balsamicznego, sól, wyciśnięty ząbek czosnku

Łączymy składniki marynaty. Buraka pieczemy w folii. Obieramy na ciepło i studzimy. Kroimy na kawałki i zanurzamy w marynacie.

Orzechy prażymy na suchej patelni, a następnie dodajemy łyżkę cukru i potrząsamy patelnią, aby rozpuszczony cukier oblepił równomiernie wszystkie orzechy.

Cykorię myjemy, osuszamy i układamy liście na talerzu. Na wierzchu układamy gruszkę w plastrach, pokruszony ser, orzechy w karmelu i zamarynowane buraki.

3. Ciasto orzechowe z czekoladą

ciasto:

4 białka

150 g drobnego cukru

100 g zmielonych orzechów laskowych

1 łyżka mąki ziemniaczanej

krem:

2 budynie waniliowe po 40 g

500 ml mleka

kostka masła

2-4 łyżki cukru

na wierzch:

100 g mlecznej czekolady

3 łyżki śmietany

100 g orzechów laskowych

Białka ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy po łyżce cukier. Zmielone orzechy laskowe łączymy z mąką ziemniaczaną i dodajemy do piany – lekko mieszamy, najlepiej szpatułką, tylko do połączenia składników. Masę dzielimy na dwie części i każdą pieczemy w oddzielnej tortownicy, w piekarniku nagrzanym do 180 st. C, przez ok. 30 min, aż się zrobi złotobrązowa.

Blaty wyjmujemy z piekarnika i zostawiamy na kratce do przestudzenia.

Masło na krem wyjmujemy z lodówki – będzie nam potrzebne w temperaturze pokojowej. Budyń przygotowujemy wg przepisu na opakowaniu, ale zmniejszamy ilość mleka i dodajemy cukier. Gdy budyń zgęstnieje, zostawiamy go do przestudzenia. Wierzch przykrywamy folią, aby nie utworzył się kożuch.

Kiedy zarówno budyń, jak i masło są w zbliżonej temperaturze, tzw. pokojowej, przygotowujemy krem. Masło ucieramy mikserem na puszystą masę i dodajemy po łyżce budyń. Kolejną łyżkę dokładamy, gdy poprzednia jest już wmiksowana w krem. Miksujemy, aż wykorzystamy cały budyń i masa zrobi się puszysta.

Czekoladę rozpuszczamy ze śmietanką, aż powstanie gładka polewa.

Na talerzu kładziemy pierwszy blat orzechowy, smarujemy połową kremu, przykrywamy drugim blatem i smarujemy resztą kremu. Na wierzchu układamy podprażone i pozbawione skorupki orzechy. Całość polewamy wystudzoną polewą. Schładzamy w lodówce.

4. Krem czekoladowo-orzechowy

200 g orzechów laskowych

100 g gorzkiej czekolady

3 łyżki kakao

100 ml mleka

50 g oleju kokosowego

2 łyżki cukru

Krem orzechowo-czekoladowy będzie dobrym dodatkiem do kanapek, ciast, placków, naleśników i deserów. Łatwo go przygotujemy z powszechnie dostępnych składników, a moc i smak możemy dostosować do swoich preferencji, zwiększając lub zmniejszając ilość orzechów, czekolady i cukru (który możemy zastąpić miodem).

Czekoladę rozpuszczamy z dodatkiem mleka i kakao, uważając, aby nie przypalić masy. Odstawiamy do wystudzenia.

Orzechy prażymy na suchej patelni. Jeszcze ciepłe zawijamy w bawełnianą ściereczkę i pocieramy o siebie, aby zetrzeć w miarę możliwości jak najwięcej brązowej skorupki – dzięki temu krem będzie mniej gorzki.

Przestudzone orzechy przekładamy wraz z cukrem do kielicha blendera i mielimy na proszek. Dodajemy masę czekoladową i olej kokosowy. Blendujemy na gładką masę.