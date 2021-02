Ostatni dzień konkursu "Farmera"- wygraj naszą prenumeratę

Jeszcze tylko dziś możecie wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest roczna prenumerata "Farmera". Zapraszamy do zabawy!

W tym roku "Farmer" obchodzi okrągłe 90 lat. Z tej okazji organizujemy konkurs, w którym prosimy Was o odpowiedź na pytanie: Za co lubicie „Farmera? Napiszcie, dlaczego warto prenumerować nasz miesięcznik i na czym polega jego wyjątkowość? Na odpowiedzi czekamy jeszcze tylko dziś do końca dnia. Przesyłajcie je na adres: redakcja@farmer.pl, w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do konkursu.

Spośród nadesłanych odpowiedzi wybierzemy sześciu zwycięzców. Przyznamy trzy nagrody główne i trzy nagrody upominkowe. Możecie zatem wygrać roczną prenumeratę "Farmera" oraz gadżety redakcyjne. Zwycięzcy zostaną wybrani na drodze redakcyjnego głosowania w dniu 08 lutego 2021 r., a listę zwycięzców opublikujemy 18 lutego 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!