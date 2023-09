Jesteśmy narażeni na światło z telefonów komórkowych, komputerów, ekranów telewizyjnych i billboardów reklamowych. Nasze oczy są przeciążone, a prawdziwie odpoczywają tylko wtedy, gdy podziwiamy bujną zieleń lub zamykamy oczy i pogrążamy się wśnie. W tych czasach nie tylko starsi ludzie miewają problemy z jaskrą, kurzą ślepotą, lecz także młodzi skarżą się na bóle głowy i przesuszone spojówki. Kolejny raz z pomocą przychodzi natura! Tym – razem w postaci aronii.

Badania naukowe potwierdziły, że owoce aronii są cennym źródłem witamin, makro- i mikroelementów, dzięki czemu wielokierunkowo wspierają nasz organizm - pomagają w chorobach neurologicznych, cukrzycy, infekcjach bakteryjnych oraz wspomagają nasze oczy. Największą wartość w tym zakresie wykazują:

antocyjany;

witaminy (C, B2, B6, PP, prowitamina A);

flawonoidy i minerały: mangan, potas, magnez, cynk, wapń);

zeaksyna - przeciwutleniacz poprawiający wzrok.

Prozdrowotne działanie aronii

Owoce aronii mają właściwości, które wynikają z obecności wspomnianych wyżej składników. Aronia, jako jeden z nielicznych owoców, zawiera ogromne ilości chociażby antocyjanów. Badania naukowe wykazały, że regularne spożywanie tych owoców, przynosi korzyści zdrowotne w:

chorobach neurologicznych;

stanach zapalnych;

cukrzycy;

problemach ze wzrokiem (jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, zapalenia oka);

przy infekcjach bakteryjnych.

Antocyjany to także wsparcie w usuwaniu z organizmu wolnych rodników, które przyspieszają starzenie się komórek i sprzyjają nowotworom. Warto również wspomnieć o obecnej w aronii , który ma wpływ na filtrowanie promieni UV i występuje w plamce żółtej (także w spirulinie i owocach goi). Związek ten między innymi chroni oczy przed zwyrodnieniami plamki żółtej, co jest ważne w profilaktyce zdrowia osób starszych. Aronia zawiera jeszcze jeden , (w 100 g owoców jest jej około 20 mg, co daje 35 proc. dziennego zapotrzebowania w ten związek).

Jesień to czas na zbiór owoców aronii, fot. Shutterstock

Aronia to źródło witaminy C

Powszechnie wiadomo, że kwas askorbinowy oprócz działania przeciwutleniającego, pełni funkcję również w innych procesach, między innymi w stymulacji wytwarzania kolagenu, w syntezie hormonów, w poprawie przyswajalności żelaza, czy metabolizmie tłuszczów, pomagając chronić oczy przed silnym promieniowaniem ultrafioletowym słońca. Jagody te są dobrymi źródłami odżywiania dla zdrowia oczu. W szczególności owoce jagodowe Aronia zawierają dużą ilość karotenu, niezbędną w ochronie komórek przed uszkodzeniem i osłonięciem oczu przed zaćmą.

Owoce aronii wspomagają wzrok

Aronia jagody są również bogate w przeciwutleniacze, takie jak luteina i zeaksantyna, które mają działanie filtrujące na promienie ultrafioletowe słońca i działają w celu ochrony oczu przed zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem u osób starszych (ARMD) oraz zapaleniem oka (zapalenie błony naczyniowej ). Zaleca się codzienne spożycie trzech lub więcej porcji owoców, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu ARMD i opóźnić jego postęp. Owoce aronii chronią siatkówkę przed stresem oksydacyjnym oraz membranę oka przed infekcjami oka i ogólnymi chorobami oczu. W badaniu opublikowanym w maju 2006 wydaniu Journal of Agricultural and Food Chemistry doniesiono, że jagody, borówki czarnej, jeżyny i właśnie aronia to trzy owoce o najwyższym poziomie antocyjanów, które przyczyniają się do poprawy widzenia i zachowania dobrej kondycji naszych oczu poprzez pobudzenie krążenia w siatkówce.

Osobom starszym i tym, u których doskonały wzrok jest szczególnie ważny w pracy np. chirurdzy, piloci, zaleca się codzienne spożywanie owoców aronii. Oczywiście same owoce nie są zbyt smaczne, zatem najlepszym wyjściem by wspomagać nie tylko nasz wzrok, ale i cały organizm, jest przygotowanie i rodzinne picie soku z aronii.