Owoców i warzyw nigdy dość w diecie

Polska jest 3. producentem owoców i warzyw w UE, jeśli chodzi o skalę tej produkcji. Jeśli natomiast chodzi o spożycie, to w europejskim rankingu konsumpcji warzyw zajmujemy 6., a w konsumpcji owoców 4. miejsce… od końca. Co więcej – niemal 3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się codziennie spożywać. Czas to zmienić – uważa Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co codziennie spożywamy (ok. 400 g w pięciu porcjach). Wyniki badania zrealizowanego pod koniec 2019 roku wskazują, że warzywa i owoce wciąż nie zajmują należnego im miejsca w diecie Polaków. Aż 3/4 Polaków nie wie, ile warzyw i owoców powinno się codziennie zjadać. 1/3 nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać, ale uważa, że jedzą ich tyle, ile trzeba. Są postrzegane jako bogate źródło witamin, minerałów, antyoksydantów, a jednak nie towarzyszą każdemu posiłkowi.

Dlatego też ruszył właśnie projekt: „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”. Został zainicjowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw w odpowiedzi na wyzwania związane z promocją roli warzyw i owoców w diecie. Badania będą realizowane w roku 2020 przez firmę KANTAR Polska we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw i ma odpowiedzieć na podstawowe pytania: dlaczego Polacy jedzą tak mało owoców, warzyw i ich przetworów (weryfikacja hipotez i luk w wiedzy oraz wizualizacja głównych przeszkód i barier) i jak w związku z tym prowadzić promocję ich spożycia (ewaluacja planowanych projektów promocyjnych, lepsze definiowanie grup docelowych), aby była w pełni skuteczna, czyli faktycznie zmieniła zachowania konsumentów na te pożądane.

- Chcemy poznać konsumentów, do których powinniśmy docierać. Jako środowisko chcemy wesprzeć proces zmiany sposobu prezentowania zaleceń żywieniowych. Badania ilościowe dostarczą kolejnych pretekstów, tak aby rozwinąć dyskurs na temat roli warzyw i owoców w diecie – mówił w czasie inauguracji projektu Witold Boguta.

Jak wynika z pierwszego badania zrealizowanego w ramach projektu pod koniec ub. roku, tylko co czwarty Polak wie, że warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co spożywamy. - I choć połowa badanych ocenia, że jedzą tyle warzyw i owoców ile trzeba, to taka ocena wynika zapewne z niskiej świadomości. Głównym powodem tego, że Polacy nie spożywają większej ich ilości jest to, że sądzą, iż ilość, którą spożywają jest wystarczająca (46%). Jednocześnie odpowiedzi na pytania o częstotliwość jedzenia warzyw i owoców pokazują, że nie jest to prawdą – mówiła na konferencji Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Niemal jedna piąta (18%) respondentów wskazała, że owoce i warzywa są drogie. Kolejne przyczyny wiązały się z szybkim trybem życia – 14% badanych przywykło do szybkich posiłków, a 13% nie ma czasu, by przygotowywać potrawy na bazie owoców i warzyw. 12% Polaków woli tradycyjną polską kuchnię, w której – jak sądzi - warzyw i owoców je się mało.

Warzywa Polacy jedzą przede wszystkim na obiad. Jak wynika z sondy, którą Kantar przeprowadził na potrzeby Narodowego badania w lutym br. – zimą króluje tu ziemniak, cebula, marchew i pomidor. Na kolejnych pozycjach znajdują się ogórki, kapusta i papryka. Owoce przeciwnie – rzadko wchodzą w skład głównych posiłków, a jeśli już po nie sięgamy to najczęściej są to (sonda z lutego): jabłka, gruszki i… borówki! No i cytryny (do herbaty) oraz banany.

- Owoce w potrawach jemy rzadko. Codziennie robi to jedynie 6% Polaków, a tylko 68% raz w tygodniu lub rzadziej. Talerz jest zatem bardzo dobry dla lepszego zobrazowania udziału warzyw, ale nie dla owoców, które jemy przede wszystkim poza głównymi posiłkami - jako przekąska, podwieczorek. Obok talerza musimy zawsze stawiać owoc: jabłko, gruszkę, sok, a w sezonie, od maja do października, filiżankę polskich owoców sezonowych – radzi Prezes Boguta.

Co ciekawe, coraz bardziej popularne w Polsce stają się mrożonki. Oczywiście głównie są to mrożonki warzywne, gdyż te owocowe, póki co nie cieszą się większym uznaniem.