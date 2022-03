Papież Franciszek: Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg

Tegoroczny Wielki Post w Kościele katolickim zaczyna się dość późno – 2 marca. Środa Popielcowa rozpoczyna 46-dniowy (40 dni bez niedziel) okres pokuty i refleksji poprzedzający Wielkanoc. Na ten wyjątkowo trudny w obecnym roku czas papież Franciszek skierował do wiernych specjalne orędzie. Jego słowa są bliskie zwłaszcza rolnikom.

W tym trudnym czasie wojny papież Franciszek znów zaskakuje – odwołuje się do metaforyki agrarnej, jako motto swojego orędzia wybierając fragment Listu do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim”. (Ga 6, 9-10a)

„W czynieniu dobra nie ustawajmy”

W tym kontekście walka o dobro jawi nam się nie jako jednorazowe działanie, jakiś przypadkowy dobry uczynek, ale jako proces, który ma swoją ciągłość – na przykładzie działalności rolników najlepiej widać, że nie uzyskamy dobrego plonu, jeśli nie zasiejemy dobrego ziarna i nie dołożymy wszelkich starań po drodze, aby miało dobre warunki do rozwoju.

„W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por. Mt 13) – pisze papież Franciszek w tegorocznym orędziu (cyt. za ekai.pl, gdzie można znaleźć pełną treść orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2022). – Św. Paweł mówi nam o chairós: czasie sprzyjającym, aby zasiać dobro z myślą o żniwach. Czym jest dla nas ten sprzyjający czas? Z pewnością to Wielki Post, ale także cała nasza ziemska egzystencja, której Wielki Post jest w pewnym sensie obrazem [1]. Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21). Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim”.

Wskazówki te są aktualne dla wszystkich – zarówno dla katolików, jak i wyznawców innych religii, a także ateistów – ponieważ Papież zaprasza głębiej: nie tylko do słuchania Ewangelii, ale przede wszystkim do zmiany w sercu, otwarcia się na innych ludzi i czynienia dobra. A dobro nie jest tylko wartością chrześcijańską – jest uniwersalne, dla wszystkich dostępne, a w czasie wojny – szczególnie wszystkim potrzebne.

Boża agrotechnika

„Pierwszym rolnikiem jest sam Bóg, który hojnie „nadal sieje ziarno dobra w ludzkości” (Enc. Fratelli tutti, 54) – pisze dalej Ojciec Święty. – W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). (…) To wezwanie do siania dobra nie powinno być postrzegane jako ciężar, ale jako łaska, dzięki której Stwórca chce, abyśmy czynnie zjednoczyli się z Jego płodną wielkodusznością.

A żniwo? Czyż nie jest to sianie ziarna z myślą o zbiorze? Z pewnością. Ścisły związek zasiewu ze zbiorem potwierdza św. Paweł w słowach: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 9, 6). Ale o jakie zbiory chodzi? Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych codziennych relacjach, także w najmniejszych gestach życzliwości.

W rzeczywistości, jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część owoców tego, co siejemy, ponieważ, według ewangelicznego przysłowia: „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4, 37). To właśnie siejąc dla dobra innych, uczestniczymy w wielkoduszności Boga: „Zdolność do uruchomienia procesów, których owoce będą zbierali inni, z nadzieją pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna” (Enc. Fratelli tutti, 196). Sianie dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje naszym działaniom szeroki zakres bezinteresowności, włączając nas w cudowny horyzont łaskawych planów Boga”.

Metafora siewu jest bardzo czytelna – będąc dobry, szerzymy dobro. Ale działa to również w drugą stronę: pielęgnując w sobie złość, nienawiść, niesprawiedliwe roszczenia, chorobliwe ambicje, złe sny o potędze rozkręcamy spiralę zła, które wybuchnie nie dziś, nie jutro, zniszczy kolejne pokolenia…

Post, modlitwa i jałmużna w 2022 roku

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9) – zachęca papież i wskazuje na tradycyjne praktyki Wielkiego Postu – modlitwę, post i jałmużn – jako prostą drogę do odnowy:

„Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że trzeba „zawsze się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej i społecznej słabości, niech ten Wielki Post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary w Boga, bez którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii [2]; ale przede wszystkim nikt nie zbawia się bez Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której zadatkiem jest miłość, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 1-5).

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cielesny, do którego wzywa nas Wielki Post, umocni naszego ducha do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestrudzenie nam przebacza [3]. Nie ustawajmy w walce z pożądliwością, tą słabością, która prowadzi do egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieków różne sposoby pogrążania człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli tutti, 166). Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, które zubaża relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpowiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pułapkom i kultywować bardziej integralną komunikację międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się z „prawdziwych spotkań” (tamże, 50), twarzą w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliźniego. W czasie tego Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas nie tylko po to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 25-37). Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na margines (por. Enc. Fratelli tutti, 193)”.

„Prośmy Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika”

Nie traktujmy postnych praktyk jako mechanicznych czynności. Postarajmy się znaleźć w nich nasz osobisty wymiar i własną praktykę, bo tylko przemyślane działania i nasze własne przeżycia potrafią zmienić serce. Mechaniczne powtarzanie praktyk, których nie rozumiemy albo dawno straciły dla nas sens, będzie tylko pustym gestem, a jak pisze papież Franciszek: „Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku”.

2 marca, Środa Popielcowa – dniem modlitwy o pokój na Ukrainie

Jednocześnie papież za pomocą Tweetera zwraca się do wiernych z apelem, aby 2 marca – Środę Popielcową – uczynić dniem szczególnej modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie.