Parterowy Dom z Trójkątów

Dom z Trójkątów powstał w oparciu o powtarzający się, rytmiczny trójkątny moduł wykończony ażurową przysłoną ze stalowej linki. To parterowy budynek podkreślony drewnem. Obiekt został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać teren.

Ten projekt domu jednorodzinnego przygotowany został przez warszawską pracownię 81.waw.pl.

Pomysł projektantów na taką formę bryły podyktowała działka w kształcie trapezu. Niedaleko niej znajduje się wał przeciwpowodziowy, który spowodował charakterystyczny skos, nadając odpowiednią linię zabudowy.

Drewno nie tylko na elewacji

Dom z Trójkątów to parterowy budynek podkreślony drewnem. Białe ramy, otaczające dom na krawędziach elewacji, zostały zastosowane jako dopełnienie bryły. Od strony działki pełnią funkcję zadaszenia tarasu, a od drugiej - miejsc postojowych.

Zastosowane na elewacji oraz na tarasie drewno to sosna skandynawska Thermory, którą dzięki nieprzeciętnej odporności i trwałości bez obawy pozostawiono bez malowania do naturalnego patynowania. Deski z sosny Thermory z powodzeniem zastosowano również wokół basenu w bezpośrednim kontakcie z wodą, gdyż dzięki specjalnej modyfikacji termicznej są one oporne na wilgoć.

Na tarasie użyto deskę ryflowaną o profilu D30sg montowaną na ukryty montaż, z kolei na elewacji zamontowano profil żaluzjowy Rhombus (C7) montowany na wkręty widoczne ze stali nierdzewnej.

Wnętrza jak z bajki

Z głównego wejścia dostajemy się do przechodniej garderoby, z której mamy dwa wyjścia – do spiżarni, skąd można od razu zanieść zakupy do kuchni, a także do głównego holu. Z niego już bezpośrednio przechodzimy do dużego salonu z kominkiem, połączonego z przestronną jadalnią oraz kuchnią.

Idąc dalej długim korytarzem mijamy gabinet połączony z domową siłownią, niezależną łazienką i sauną. Po drugiej stronie znajdują się dwa pokoje dla dzieci, oddzielone garderobą i łazienką. Na końcu umieszczono „master bedroom”, czyli sypialnię połączoną z łazienką i garderobą dla rodziców. Elementem dekoracyjnym jest korytarz, który został podkreślony świetlikiem w dachu.

- Ciekawym rozwiązaniem jest charakterystyczne „przekręcenie” okien pod kątem, aby ukazywały najładniejsze widoki na działce. Wszystkie okna od strony wału są zwrócone w kierunku zachodnio-południowym. Elewacja jest bardzo modułowa. Każde z okien można otworzyć, a dzięki charakterystycznemu układowi, mogły pojawić się przy nich mini tarasy. Całe wykonane są z drewna – posadzka, sufit i ścianki – mówi Anna Paszkowska-Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Układ pomieszczeń w całym domu został tak zaplanowany, aby część dzienna i sypialniana otwierała się na ogród, a pokoje, które wymagają mniej prywatności, skierowane zostały w kierunku wjazdu.

Natomiast zadaszenie powoduje skos dachu, który zwęża się od strefy dziennej do strefy sypialnianej. Tym samym taras przy salonie zyskuje najwięcej zadaszonej przestrzeni, przy której można odpocząć.

- Trójkąty, które pojawiły się w elewacji, to ukryta przesuwna brama, prowadząca do miejsc postojowych. Jest to poniekąd element konstrukcyjny dla całej ramy. Wybraliśmy trójkąty, ponieważ nawiązują do ostrego kąta, który stworzył kształt działki. Co ciekawe, zastosowaliśmy w nich linki żeglarskie, które odnoszą się do pasji inwestora. Stalowa konstrukcja nadaje budynkowi lekkości, jednocześnie zamykając budynek i tworząc charakterystyczną ażurową przegrodę – dodaje Rafał Grudziąż, architekt pracowni 81.waw.pl.

Od strony wjazdu okna pozostają w standardowym położeniu. Dzięki spięciu bryły domu w ramę, znalazła się przestrzeń na miejsca postojowe, a budynek stał się jednym, spójnym obiektem.