Pasieka przy domu: Pszczoły gotowe do zimy

W pierwszym odcinku naszej pszczelarskiej audycji, nasz ekspert opowiada o wyrównywaniu sił rodzin pszczelich przed rozpoczęciem karmienia pobudzającego.

W przypadku większości pasiek funkcjonujących na obszarze naszego kraju, sezon pszczelarski właśnie się zakończył. To jak silnymi rodzinami będziemy dysponowali na wiosnę kształtuje się jednak już teraz. To czy zbiorą one duże ilości miodu z wczesnych pożytków zależy głównie od naszych zabiegów. W pierwszym odcinku naszej pszczelarskiej audycji, nasz redakcyjny ekspert - Wojciech Konieczny opowiada w jaki sposób należy wyrównywać siły rodzin pszczelich przed rozpoczęciem karmienia pobudzającego:

Zapraszamy do przesyłania swoich uwag i pytań dotyczących zarówno omawianego materiału, jak i tematów z nim niezwiązanych. Pytania prosimy kierować na adres mailowy bartosz.wojtaszczyk@ptwp.pl lub wojciech.konieczny@ptwp.pl .

