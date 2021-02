Pasze, dodatki i pielęgnacja – wszystko do produkcji mleka na Gieldarolna.pl

Na portalu Giełda Rolna znaleźć można szeroką ofertę produktów dedykowanych dla rolników wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Prezentujemy najciekawsze z nich!

Produkcja mleka jest obecnie jedną z bardziej dochodowych gałęzi produkcji zwierzęcej. Niemniej jest to również działalność wymagająca dużych nakładów i dbałości o najmniejsze nawet detale. Każde zaniedbanie może odbić się na spadku wydajności mlecznej, oraz doprowadzić może do pogorszenia jakości produkowanego mleka. W obu przypadkach ma negatywny wpływ na kieszeń rolnika.

Na szczęście producenci nie zostają pozostawieni sami sobie – rynek dostarcza szereg rozwiązań znacząco ułatwiających prawidłowe prowadzenie chowu bydła mlecznego. Przyjrzyjmy się ofertom dla producentów mleka zamieszczonych na portalu Giełda Rolna:

Zacznijmy od paszy: dla wszystkich którzy nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości pasz objętościowych polecamy ofertę sprzedaży sianokiszonki:

Fot. Giełda Rolna

Jak deklaruje sprzedawca, pasza ta charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, gdyż przygotowywana jest z regularnie podsiewanych użytków, na bazie młodych, nieprzerośniętych roślin. Cena sianokiszonki to 95 zł za balot.

Na portalu Giełda Rolna nie brak także ofert sprzedaży pasz treściwych. Nabyć można między innymi ziarno owsa które można wykorzystać do przygotowania mieszanek treściwych dla bydła.

Fot. Giełda Rolna

Przyznać należy że oferowana przez sprzedawcę cena (700 zł za tonę) nie należy do niskich, jednak biorąc pod aktualne ceny zbóż paszowych nie powinna ona nikogo zbytnio dziwić.

Nie brakuje również ofert bardziej „zaawansowanych” produktów. Wśród dostępnych na portalu Giełda Rolna dodatków paszowych warto wymienić choćby preparat przeciwbiegunkowy Diarhstop C.

Fot. Giełda Rolna

Jak deklaruje sprzedawca jest to mieszanka probiotyczno – mineralno – ziołowa, której podstawowym zadaniem jest ograniczenie problemu biegunek u cieląt i regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej u młodych zwierząt. Preparat chroni także zwierzęta przed mikotoksynami i przygotowuje przewód pokarmowy do właściwej pracy w dorosłym życiu. Cena produktu to 12 zł za opakowanie 100 g.

Równie ciekawym produktem jest Happy Baby Musli:

Jest to pasza uzupełniająca dedykowana dla cieląt, a także źrebiąt, jagniąt i koźląt. Charakteryzuje się dużą smakowitością, i łatwością pobierania przez młode zwierzęta. Dzięki temu doskonale sprawdza się jako środek wspomagające przyuczanie cieląt do pobierania paszy stałej. Cena produktu to 61,50 zł za opakowanie 15 kg.

Oprócz pasz, na portalu Giełda Rolna można znaleźć także szeroką ofertę środków do pielęgnacji zwierząt. Warto wymienić tu pastę do racic Podoseptan:

Jak deklaruje producent, jest to wysuszająca pasta służąca do pielęgnacji koronek racicowych i przestrzeni międzypalcowej u bydła i owiec. Jest ona skuteczna w niesprzyjającym środowisku obory. Przeciwdziała ona zmiękczaniu kopyt i skóry. Cena preparatu to nieco ponad 90 zł za opakowanie o masie 450 g.

W poprawie higieny doju pomogą nam natomiast chusteczki nawilżane do wymion Silky Milky:

Przeznaczone są one do codziennej higieny i czyszczenia wymion bezpośrednio przed udojem. Zapewniają one skuteczne czyszczenie i pielęgnację gruczołu mlekowego. Cena opakowania (54 szt.) to 6,40 zł.

Przedstawione wyżej oferty to tylko niewielki wycinek ofert zamieszczonych na portalu Giełda Rolna. Znaleźć tam można szeroką gamę rozwiązań dedykowanych zarówno dla producentów bydła, ale również rolników wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej. Giełda Rolna to także doskonała komunikacja pomiędzy sprzedawcami zwierząt, a ich potencjalnymi nabywcami!

Sprawdź aktualne oferty rozwiązań dla produkcji zwierzęcej!