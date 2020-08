Pełne, a może ażurowe - jakie ogrodzenie sprawdzi się na posesji?

Ogrodzenie może pełnić wiele funkcji. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj ogrodzenia się zdecydujemy. Czy będzie ono stanowiło pełną przegrodę, czy też pozostanie w jakimś stopniu przezierne?

Ogrodzenie spełnia wiele funkcji – oprócz wyznaczania granic, może też chronić przed niepożądanym wtargnięciem osób z zewnątrz, zapewniać prywatność i poczucie bezpieczeństwa, ale też eksponować piękno domu i ogrodu, zdobić posesję oraz otwierać prywatną przestrzeń na otaczający krajobraz.

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję, czy do ogrodzenia posesji wybierzemy ogrodzenie pełne czy ażurowe, trzeba rozważyć kilka istotnych kwestii.

– Punktem wyjścia zwykle jest działka, zarówno jej lokalizacja i najbliższe sąsiedztwo, jak też wymiary – mówi Agnieszka Gierszewska, ekspert z firmy Plast-Met Centrum Systemy Ogrodzeniowe. – Kolejnym aspektem jest budynek, a więc zarówno jego położenie na posesji, jak i architektura. Oczywiście nie bez znaczenia są osobiste preferencje właścicieli. I to nie tylko pod względem estetycznym, ale też potrzeby izolacji lub otwarcia się na otoczenie. Na koniec musimy to jeszcze skonfrontować z budżetem, jaki mamy do dyspozycji.

Warto pamiętać, że ogrodzenie jest widoczne z zewnątrz, będąc niejako wizytówką całej posesji, jak też od wewnątrz, często determinując widok z okien domu i stanowiąc tło dla ogrodu.

Zalety ogrodzenia pełnego

– Jedną z największych zalet ogrodzeń nieprzeziernych jest możliwość odizolowania się od brzydkiego widoku, kłopotliwego sąsiedztwa lub ruchliwej ulicy – podkreśla specjalistka. – Lita przegroda nie tylko oddzieli nas wizualnie, ale też pomoże chronić wnętrze przed hałasem i kurzem. To rozwiązanie, na które chętnie decydują się osoby ceniące prywatność i pragnące osłonić się przed wzrokiem przechodniów lub sąsiadów. Ma to szczególne znaczenie, jeśli ogrodowa strefa wypoczynku i taras położone są w pobliżu granicy działki.

Ogrodzenie pełne ma jednak swojej minusy. Rzuca cień, co może szkodzić roślinom, a także optycznie pomniejsza przestrzeń. Może sprawiać wrażenie nieprzystępnego, ale odpowiednio dobrane do stylu budynku, będzie przykuwać wzrok i dodawać posesji charakteru.

- Ciekawym rozwiązaniem są metalowe ogrodzenia z blachy ułożonej w formie żaluzji, np. model Beryl marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe – podpowiada ekspert. – Są one lekkie, a jednocześnie gwarantują prywatność. Doskonale sprawdzą się przy nowoczesnej, minimalistycznej architekturze. Ułożone pod kątem lamele utrudniają wspinanie i przedostanie się przez płot.

Zalety ogrodzenia ażurowego

– To najbardziej popularny, a jednocześnie bardzo zróżnicowany typ ogrodzeń – stwierdza Agnieszka Gierszewska. – Najprostszym i najtańszym z nich jest siatka, często wykorzystywana w miejscach mniej eksponowanych czy na działkach rekreacyjnych. Wizualnie wytycza granice i uniemożliwia swobodny dostęp z zewnątrz. W takiej roli świetnie sprawdza się też lekkie ogrodzenie panelowe. Jednak wśród ogrodzeń ażurowych jest również mnóstwo wzorów, które pełnią nie tylko rolę użytkową, ale również dekoracyjną. Bez trudu dopasujemy je do dowolnego stylu architektonicznego.

Wśród zalet ogrodzeń ażurowych, specjalistka wymienia walory estetyczne – takie przęsła pozwalają wyeksponować budynek i otaczający go ogród, wpisują też obiekt w otoczenie. Po modele, które nie przesłaniają widoku, warto sięgnąć szczególnie wtedy, gdy poza granicami działki rozciąga się piękny krajobraz. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie nie zaburza przepływu powietrza i nie zacienia działki.

- Oczywiście stopień przezierności można dostosować do własnych potrzeb – radzi ekspert firmy Plast-Met. – Przykładowo modele takie jak Turkus czy Rubin, składające się z pionowych lub poziomych metalowych kształtowników, są lekkie wizualnie i nie zakłócają widoku. Natomiast prześwity w przęśle mogą też być naprawdę niewielkie, tak jak ma to miejsce np. w ogrodzeniu Trawertyn.

Dwa rozwiązania w jednym

Czasami dobrze jest połączyć różne rozwiązania, które dostosują stopień widoczności do potrzeb konkretnego miejsca. Można na przykład od frontu zastosować dekoracyjne ażurowe przęsła eksponujące budynek, natomiast pełnymi przegrodami oddzielić część wypoczynkową od działek sąsiednich.

W innej lokalizacji może być wskazane osłonięcie się litym ogrodzeniem od ulicy, a od tyłu powiązanie domu widokowo z krajobrazem. Zestawiając ogrodzenie ażurowe z fragmentami litego muru, można też osiągnąć ciekawe efekty estetyczne.

- Zdarza się, że posesja otoczona jest ogrodzeniem ażurowym, natomiast po pewnym czasie właściciele dochodzą do wniosku, że potrzebują większej intymności lub chcą osłonić się przed widokiem, który uległ zmianie – opowiada Agnieszka Gierszewska z Plast-Met Centrum. – Nie znaczy to, że muszą budować nowe ogrodzenie. Rozwiązaniem mogą okazać się specjalne taśmy ogrodzeniowe lub zasadzenie żywopłotu.