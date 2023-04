Pieniądze dla twórców ludowych

Podziel się

fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Polski. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2023 r.

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem. Czytaj więcej Kolorowo i smakowicie świętowano Dzień Kobiet na ludowo w Warszawie Ocalić od zapomnienia Efektem zrealizowanych projektów twórczych ma być wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem. fot. A.Kozłowska / farmer.pl Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa lub elektronicznie na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane

do 24 maja 2023 r. i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu. Czytaj więcej Od 3 kwietnia nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin