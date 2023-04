Pilarka na miarę potrzeb każdego rolnika

Większość prac w gospodarstwie rolnym jest związana z obróbką drewna, co wymaga zastosowania pilarki o stosunkowo dużej mocy przy jednocześnie niskiej wadze, fot. Źródło: Victus Emak

Pilarka to bardzo przydatne urządzenie do przycinania gałęzi czy usuwania powalonych drzew, jak również do pozyskiwania drewna opałowego. Warto jednak pamiętać, że przy wyborze pilarki spalinowej nie warto kierować się wyłącznie ceną. Na co warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę?

Rynek pilarek łańcuchowych oferuje szeroką gamę urządzeń do pozyskania oraz obróbki drewna. Mimo że większość tych urządzeń jest podobnych do siebie pod względem wyglądu i budowy, niezależnie od producenta, to poszczególne modele są projektowane z uwzględnieniem konkretnych potrzeb ich przyszłych użytkowników. Wymagania stawiane przez właścicieli gospodarstw rolnych są w tym zakresie całkowicie odmienne od potrzeb zwykłych konsumentów. Pilarka pilarce nierówna Jeżeli nie mamy w planach intensywnych prac, to zakup mocnej pilarki spalinowej nie ma sensu. Wtedy sprawdzi się bardziej uniwersalna pilarka spalinowa o mocy od 2 do 3,5 KM. Istotne przy wyborze pilarki są grubość i twardość drewna, które będziemy codziennie obrabiać. W przypadku grubszych drzew i twardego drewna sprawdza się mocniejsza pilarka o mocy ok. 5 KM i prowadnicy o długości nie mniejszej niż 40 cm. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru pilarki trzeba wziąć pod uwagę takie parametry, jak moc i masa maszyny. Odpowiednie wyposażenie też się liczy. Warto sprawdzić, czy taka pilarka została uzbrojona w elementy i funkcje ułatwiające pracę na każdym możliwym etapie – od uruchomienia po czyszczenie urządzenia. Pilarka powinna też wyróżniać się odpowiednio dużą mocą przy jednocześnie niewielkiej wadze. Jaka pilarka będzie najlepszym wyborem do gospodarstwa rolnego (...)?

