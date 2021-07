Płaski dach domu to dodatkowa przestrzeń do wykorzystania

W ostatnim czasie rośnie popularność architektury czerpiącej ze wzorców modernizmu, co przekłada się na budowanie domów zwieńczonych płaskim dachem. Rozwiązanie to ma wiele zalet funkcjonalnych oraz stanowi przestrzeń, którą możemy kreatywnie wykorzystać.

Jeszcze kilka lat temu polskie katalogi projektów gotowych, chyba najlepiej ukazujące rodzime gusty architektoniczne, wypełnione były głownie inspiracjami i projektami domów o tradycyjnej formie – z typowym dachem dwu- lub czterospadowym pokrytym czerwoną dachówką, ozdobione elementami takimi jak kolumny czy wole oczka.

Dzisiejsza oferta projektantów jest znacznie bardziej różnorodna i znajdziemy w niej wiele domów o modernistycznych, geometrycznych kształtach z dużą liczbą przeszkleń oraz płaskim dachem. To ostatnie rozwiązanie, oprócz walorów estetycznych, stwarza olbrzymie możliwości aranżacyjne.

- Płaski dach stanowi dodatkową przestrzeń do wykorzystania – mówi Magdalena Buryło, ekspert firmy Galeco. - Nasz świat jest coraz gęściej zabudowywany, często nie starcza miejsca na wszystkie aktywności. Płaski dach pozwala nam na rozszerzenie przestrzeni domu.

Jak płaski dach to na zielono?

W czasach zmieniającego się na naszych oczach klimatu najbardziej naturalnym pomysłem zagospodarowania płaskiego dachu jest stworzenie tam przestrzeni zielonej i to nawet, gdy przy domu posiadamy już ogródek.

Rośliny pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla i produkują tlen, gromadzą też od 50 do 90% wody opadowej, dzięki czemu mogą ją uwalniać podczas suszy a w czasie nawalnych deszczy zmniejszać ryzyko podtopień w najbliższym otoczeniu.

Zielony dach stanowi również doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Jeżeli natomiast chodzi o dobór dachowej roślinności to mamy w tej kwestii duże pole do popisu. Możemy obsadzić dach rozchodnikiem czy obsiać trawą. Ale to nie koniec możliwości.

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy urządzili na stropodachu warzywnik czy ogród kwiatowy ustawiając skrzynki albo zasadzili w donicach wyższe rośliny jak krzewy czy drzewa. Uwolnijmy naszą kreatywność!

Weź kąpiel na płaskim dachu

Płaski dach to również doskonałe miejsce na przestrzeń rekreacyjną, którą można traktować jak dodatkowe pomieszczenie. Po ustawieniu stołu i krzeseł zyskujemy wspaniałą zewnętrzną jadalnię do wykorzystywania w czasie ciepłych miesięcy.

Oczywiście konieczne jest zapewnienie sobie ochrony przed słońcem w postaci parasoli, namiotów czy roślin. W takim miejscu doskonale sprawdzą się również wiszące fotele czy hamaki.

Do bardziej skomplikowanych i kosztowniejszych sposobów wykorzystania płaskiego dachu należy też stworzenie tam basenu albo jacuzzi. Pamiętajmy, że przy takich inwestycjach warto od razu pomyśleć o montażu paneli słonecznych, które posłużą m.in. do podgrzewania wody.

Tania energia z fotowoltaiki i dodatkowe światło z płaskiego dachu

Rozwiązania fotowoltaiczne również stanowią warty przemyślenia sposób zagospodarowania dachu płaskiego. Stropodach daje możliwość uzyskania najlepszej południowej ekspozycji. Kolektory słoneczne obniżają koszty ogrzewania domu i wody, a te wyposażone w fotoogniwa przetwarzają energię słońca na energię elektryczną.

W dachu płaskim można też zamontować okna, które pozwolą na doświetlenie wnętrz albo postawić na nim dodatkowe pomieszczenie, które będzie można wykorzystać na pracownię lub biuro.

Płaski dach sprawdzi się najtaniej na etapie projektowania i budowy

- Pamiętajmy jednak, że zaadaptowanie stropodachu do nowej funkcji musi zostać poprzedzone przygotowaniami – mówi Magdalena Buryło, ekspert firmy Galeco. – Niezwykle istotne jest, aby o przeznaczeniu naszego dachu decydować już na etapie projektowania i budowy domu, ponieważ późniejsza adaptacja może okazać się bardzo kosztowna.

Stropodach musi mieć minimalny spadek mieszczący się w zakresie od 1,5 do 2%. Można go uzyskać poprzez odpowiednie ułożenie izolacji, ale najlepiej zadbać o niego na etapie budowy konstrukcji. Kluczowe jest wykonanie prawidłowej hydroizolacji dachu płaskiego, w tym celu należy zacząć od zagruntowania stropu, następnie zastosować paraizolację oraz ocieplenie, potem ułożyć papę podkładową i wierzchnią.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obrzeża kominów wentylacyjnych czy ściany attykowe - są to newralgiczne miejsca na płaskim dachu, które źle zaizolowane staną się źródłem przecieków.

