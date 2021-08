Płody rolne w cenie

Sezon 2020/2021, który zbliża się do końca, można nazwać rekordowym pod względem cen surowców rolnych. Czy tak będzie też w kolejnym i to podczas żniw?

Czas pokaże, bo prognoza cen zawsze jest obarczona dużym ryzykiem. A nie od dziś wiadomo, że podczas zbiorów, kiedy mamy do czynienia z dużą podażą ziarna, ceny te spadają. Po pierwsze z tego względu, że np. żniwa w regionach na południe od nas zaczynają się wcześniej, a po drugie, że deficyt, który mamy na przednówku, zostaje wreszcie uzupełniony. W tym roku ten deficyt według prognoz i analiz może okazać się wyjątkowo dotkliwy. W połowie czerwca już pojawiła się informacja, że z powodu rekordowego eksportu surowców rolnych ziarna może zabraknąć i możliwe, że Polska będzie zmuszona importować je po jeszcze wyższej cenie, niż sama je wcześniej sprzedała. Przypominamy, że eksport po bardzo dobrym sezonie 2019/2020, w którym wyniósł wówczas ponad 6,93 mln t zbóż, w sezonie 2020/2021 prognozowany był na jeszcze wyższy. Przewidywano, że na koniec sezonu, czyli pod koniec czerwca, Polska wyeksportuje ponad 9 mln t (w okresie tylko od lipca do marca kraj opuściło 7,2 mln t ziarna).

Co wpływało na tak wysokie wzrosty eksportu? Na pewno wysokie ceny surowców i duży popyt na nie. Przypominamy, że płody rolne drożały na rynkach światowych od ubiegłego roku, ale to marzec przyniósł znaczną dynamikę tych zwyżek. Za wzrostem cen przemawiało wiele czynników, były to m.in.: wysokie zapotrzebowanie na zboża paszowe, obawa o niekorzystny wpływ warunków pogodowych (przymrozki w Stanach Zjednoczonych, susza w Brazylii), a tym samym obawa o wysokość zbiorów. Później susza w USA, ale też wiele z prognoz długoterminowych mówiło o suchym lecie (czerwiec-sierpień) na zachodzie Europy i w północnej części Stanów czy w Kanadzie. Również w wypadku Polski mimo dobrze zapowiadających się plonów zbóż ozimych i rzepaku pogoda, a konkretnie susza, mogła te zbiory pokrzyżować. Nie można jednak zapominać o tym, że największy wpływ na rynek miał wysoki popyt ze strony Chin, które odbudowują pogłowie trzody chlewnej. W branży pojawiały się głosy, że Chiny mogą importować rekordowe 10 mln t pszenicy i 24 mln t kukurydzy. Nie bez znaczenia dla sytuacji na rynkach surowców rolnych był też czynnik spekulacyjny, który w ostatnich latach odgrywał znaczącą rolę w kształtowaniu cen.

Nikt jednak nie spodziewał się, że ceny podskoczą tak drastycznie. I jeszcze pod koniec lutego rolnicy mogli np. zawrzeć umowy handlowe na rzepak pod zbiory roku 2021 na ceny ok. 1800 zł/t netto. Ale już w pierwszej dekadzie marca te ceny gwałtownie wzrosły i na wolnym rynku można było sprzedać rzepak po 2500 zł/t. Automatycznie podskoczyły też wartości umów terminowych i w maju sięgały nawet 2400 zł/t netto (dostawa wrześniowa). W wypadku zbóż ceny również wzrosły. Na przykład w czerwcu pszenica konsumpcyjna w skupach kosztowała ok. 960 zł/t netto, a w umowach handlowych na nowe zbiory jej wartość sięgała 820 zł. Dlatego w naszej sondzie na farmer.pl zapytaliśmy o podpisywanie w tym roku umów terminowych. Okazuje się, że blisko 65 proc. głosujących nie zdecydowało się podpisać umowy kontraktacyjnej i zamierza sprzedać surowce rolne na wolnym rynku, licząc, że ceny będą w tym roku wysokie. Czy tak będzie, czas pokaże. ▪ MT