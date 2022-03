Pluton ochraniał traktor… w Kielcach

Dwoje ochroniarzy non stop, a kolejnych kilkudziesięciu pod radiem – tyle osób chroniło dostępu do traktora firmy Steyr Konzept podczas tegorocznych międzynarodowych targów Agrotech w Kielcach.

Mimo tego, że ten traktor jest znany od 2019 r., to dopiero przed dwoma tygodniami na Agrotechu doczekał się premiery w Polsce. Dlatego nic dziwnego w tym, że nie można było podejść do niego i choćby go dotknąć. Wobec czego Steyr Konzept stał się najbardziej chronioną maszyną minionych kieleckich targów, być może również w całej historii tej wystawienniczej imprezy.

Maszyna prezentowana była na stoisku firm Steyr i Case IH wchodzących w skład grupy CNH budząc ogromne zainteresowanie. Rzesze rolników przyglądały się uważnie maszynie, snując przypuszczenia co do jej charakteru. Nie da się ukryć, że traktor wyglądał przepięknie, błyszczał, a jego felgi podświetlały migające światła. Jednym słowem mówić – zapierało dech w piersiach podczas jego wizualnej retrospekcji.

Czym jest rzeczony Konzept? Kamil Pawłowski, dziennikarz Farmera informował nie tak dawno, że w 2019 roku na targach w Hanowerze austriacka firma Steyr zaprezentowała innowacyjny, prototypowy ciągnik hybrydowy Steyr Konzept. Pojazd wyposażony jest w 4-cylindrowy silnik spalinowy o mocy 204 KM opracowany w firmie FPT. Jednostka napędza generator elektryczny, który wytwarza energię elektryczną. W miejscu klasycznej skrzyni biegów zamontowano w nim baterię, która magazynowała wyprodukowaną energię lub przekazywała ją do silników elektrycznych znajdujących się przy każdym z kół ciągnika. Traktor ma o wiele więcej nowinek, na które już nie raz zwracaliśmy państwa uwagę.

Kamil Pawłowski twierdzi, że „Konzept jest koncepcją li tylko”, a nad napędem hybrydowym traktora ciągle trwają prace i dziś trudno wskazać datę jego premiery na polach rolników.

Niejedna firma strzeże swoich technicznych koncepcji, szczególnie w okresie pracy nad nimi i ich udoskonalania. My nie spróbowaliśmy sforsować okalających traktor barierek, żeby „zaprzyjaźnić się” z najnowszą technologią, choć takie myśli, nieczyste zresztą, chodziły nam po głowie. Ostatecznie zostały one rozwiane i przepędzone przez strzeżący traktor pluton ochroniarzy. Barierki okalające Steyr Konzept trzymały się mocno.