Do zwiedzania Mazowsza zachęca Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna informując o rekomendacjach zwycięzców VI Turystycznych Mistrzostw Blogerów dotyczących najciekawszych miejsc oraz do udziału w turystycznym konkursie fotograficznym.

Europejska stolica włókiennictwa

Znajduje się na Mazowszu! Żyrardów – miasto położone zaledwie 50 km od Warszawy - jeszcze sto lat temu było największym przetwórcą lnu w całej Europie. Prężnie działające zakłady włókiennicze, stworzone przez francuskiego inżyniera, Filipa de Girarda, pociągnęły za sobą błyskawiczny rozwój miasta skoncentrowanego na przemyśle. Charakterystyczne, ceglane budynki pełniły rozmaite funkcje publiczne, powstały osiedla robotnicze i wille dyrektorskie, układ miasta został podporządkowany industrialnym funkcjom i zachował się do dzisiaj.

Niektóre budynki są wciąż zamieszkane przez dawnych pracowników zakładów, inne, po rewitalizacji przerobiono na lofty, restauracje czy... Muzeum Lniarstwa. To ostatnie jest naszym zdaniem obowiązkowym punktem na mapie poprzemysłowego Żyrardowa. Zorganizowano je w dawnej hali produkcyjnej – wchodząc do środka czujemy, jakbyśmy przenieśli się do wciąż działającego zakładu, tuż po zakończonej dniówce. Pokaźna kolekcja maszyn (niektóre wciąż działają) robi wrażenie – podobnie jak wystawa lnianych tkanin – prawdziwe dzieła sztuki! Za 14 zł poznajemy krok po kroku skomplikowany proces powstawania lnianych tekstyliów – od początku do końca.

Koleje wąskotorowe

W granicach województwa mazowieckiego działają trzy – w podwarszawskim Piasecznie, Sochaczewie i Iłży (jako część Starachowickiej Kolei Wąskotorowej). W sumie to 40 kilometrów czynnych tras – każdy fragment to podróż pełna emocji i dobrej zabawy zarówno dla miłośników transportu, jak i całych rodzin!

W sezonie wakacyjnym pociągi kursują regularnie na trasach:

· Piaseczno Wąskotorowe – Tarczyn (15 km)

· Sochaczew – Wilcze Tułowskie (18 km)

· Iłża – Marcule (7 km)

Dostępność biletów i rozkład jazdy najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronach kolei wąskotorowych.

Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, znajdujące się przy początkowej stacji. W jego kolekcji znajduje się ok. 200 pojazdów szynowych – parowozów, lokomotyw i wozów motorowych. Wystawę można zwiedzać codziennie, a w weekendy dodatkowo organizowane są przejazdy pociągiem retro do Wilcz Tułowskich, na skraj Puszczy Kampinoskiej. Kilkugodzinna przejażdżka wraz ze spacerem po lesie i piknikiem po drodze to edukacja w połączeniu z wypoczynkiem i dobrą zabawą.

Nie inaczej jest w Piasecznie – pociąg złożony z kilku wagonów wesoło mknie aż na rogatki Tarczyna – miasta, gdzie produkuje się słynne soki owocowe. Konduktor całą drogę zabawia pasażerów ciekawostkami i lokalnymi legendami. W drodze powrotnej można się zintegrować przy ognisku na polanie leśnej w Runowie – tuż przy torach turystycznej kolejki.

Kampinoski Park Narodowy

Zielone płuca nie tylko samej Warszawy, ale również całego Mazowsza. Wschodnia część chronionego obszaru dosłownie „ociera się” o granice administracyjne Warszawy – bliskość tak ogromnego, zielonego obszaru sprawia, że mieszkańcy stolicy w każdy weekend tłumnie ruszają na aktywny wypoczynek w bezkresne lasy Kampinoskiego Parku Narodowego. Na gości czeka garść pieszych i rowerowych szlaków, zapewniających bliski kontakt z naturą. Czasem może stać się zbyt bliski – przed spacerem zaopatrzcie się w repelenty na komary! W kampinoskich lasach, bowiem nie brakuje malowniczych terenów bagiennych, ale również pofałdowanej rzeźby terenu, tak rzadko spotykanej na Mazowszu.

Spacerowiczom polecamy zwłaszcza szlak z Leszna do Górek (przez tzw. „Karpaty”), odcinek między Truskawiem a Zaborowem oraz trasę z Truskawia do Palmir. W sercu parku narodowego, niedaleko wsi Palmiry, znajduje się cmentarz wojenny – smutne miejsce pamięci narodowej z grobami ponad 2 tysięcy Polaków, zamordowanych w trakcie II wojny światowej. Tuż obok można zwiedzić nowoczesne, acz przejmujące muzeum – wstęp jest bezpłatny. Do Palmir w weekendy można dojechać warszawską komunikacją miejską spod jednej ze stacji metra.

Podróże z flagą Mazowsza – 2 edycja konkursu fotograficznego

Podróżuj, fotografuj, wygrywaj! Rusza II edycja konkursu „Podróże z flagą Mazowsza” organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dziel się pasją podróżowania i odkrywania nowych miejsc! Niezależnie od tego, czy odwiedzasz różne zakątki regionu, zwiedzasz Polskę, czy też odkrywasz odległe kraje, flaga Mazowsza może towarzyszyć Ci w tych niezapomnianych chwilach. Odkrywaj piękne krajobrazy, historyczne zabytki, letnie wydarzenia kulturalne i bądź dumny z przynależności do województwa mazowieckiego.

Zasady konkursu

Wysyłaj swoje najlepsze zdjęcia z podróży, na których uwiecznisz flagę Mazowsza i miej szansę na wygrane pieniężne. Wakacyjne fotografie można przesyłać do 31 sierpnia 2023 r. W puli nagród czeka łącznie 15 000. zł. Zwycięzców wybierze jury.

Konkurs jest adresowany do osób, które planują aktywne wakacje, a fotografią zajmują się amatorsko bądź dopiero zamierzają zająć się robieniem zdjęć podczas letnich wypraw. Osoby niepełnoletnie również mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą dorosłych opiekunów.

Fotografie można zgłaszać w następujących kategoriach:

Gdziekolwiek jestem – jestem z Mazowsza – Aktywnie; Gdziekolwiek jestem – jestem z Mazowsza – z Kulturą;

Celem konkursu jest wzmacnianie tożsamości regionalnej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i zainteresowania regionem – jego historią, naturą i atrakcjami turystycznymi. Na zdjęciach mogą się znaleźć zarówno ciekawe krajobrazy, zabytki, jak i wakacyjne wydarzenia kulturalne.

Flaga Województwa Mazowieckiego czerpie swoje korzenie z Flagi Piastowskiej – jest to biały orzeł na czerwony tle, bez korony. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Mazowszanami. Podróżujmy ze swoimi symbolami i uwiecznijmy siebie razem z flagą – przekonuje Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkursowe zdjęcie i formularze zgłoszeniowe, a w przypadku osób nieletnich także zgodę opiekunów na udział w konkursie, należy wysłać mailem.

Więcej informacji oraz regulamin i formularz konkursowy można pobrać na www.mrot.pl.