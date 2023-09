Zwykło się sądzić, że wiosna to doskonała pora, by nazbierać młodej pokrzywy. To właśnie – wiosną – ta niezwykła roślinna i prawdziwy ziołowy fenomen – ma najwięcej substancji aktywnych, ale zbiór pokrzywy może trwać do jesieni. W artykule poniżej podpowiadamy, kiedy zbierać pokrzywę i jak ją stosować. Opisujemy także jej cenne właściwości oczyszczające i wzmacniające organizm.

Właściwości pokrzywy

Właściwości lecznicze pokrzywy znane były już w Starożytności, wykorzystanie tego zioła w leczeniu m.in. bóli reumatycznych opisywał Hipokrates. Badania kliniczne potwierdziły działanie pokrzywy w leczeniu m.in. artretyzmu, alergii i cukrzycy. Co więcej pokrzywa dostarcza witamin takich jak: B2, C, K i B5. Świeże liściepokrzywy zawierają związki fenolowe oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz aż dziewięć karotenoidów. Jeśli chodzi o wspomnianą witaminę C, to pokrzywa należy do naprawdę cennych źródeł tej witaminy i jest w grupie liderów, jeśli chodzi o jej zawartość spośród innych ziół, owoców i warzyw. Oprócz tego liście pokrzywy są dobrym źródłem składników mineralnych takich jak: wapń, żelazo, magnez, mangan, cynk, fosfor, potas, miedź; są dobrym źródłem białka (selektyny) i błonnika pokarmowego. Czy po takim wstępie, jeszcze ktoś miałby wątpliwości co do porozdrowotnego działania tego zioła? Liście pokrzywy nie tylko można stosować jako zioło wspomagające nasz organizm, lecz także dodać do wiosenno-letniego jadłospisu.

Młode liście pokrzywy mogą być stosowane podobnie jak szpinak: blanszowane, smażone lub gotowane w zupie. Od wiosny do jesieni poleca się pić herbatki ziołowe ze świeżo zebranych i opłukanych liści, zimą możemy wykorzystać ususzone wiosną ziele. W ludowym lecznictwie stosowano także sok z pokrzywy zmieszany z miodem jako napój wzmacniający zwłaszcza w okresie chorób, np. przy grypie, przeziębieniu.

Liście pokrzywy - zastosowanie

Z badań wynika, że najbardziej efektywnym sposobem ekstrakcji antyoksydantów z liści pokrzywy jest sporządzanie naparów. Takie napary mają lekkie działanie moczopędne, doskonale sprawdza się w lekkich stanach nieżytu żołądka i zapaleniu zapalnych dróg moczowych. Napary można stosować pomocniczo w kamicy moczowej i w skazie moczanowej, także w zaburzeniach przemiany materii

wywołanych niedoborem niektórych elementów, zwłaszcza u dawców krwi, wykazujących okresowo większe zapotrzebowanie na jony żelaza. Co ciekawe pokrzywa może być używana pomocniczo jako jeden ze środków pomocniczych w początkach cukrzycy.

Napary z liści pokrzywy sprawdzą się także z zabiegach pielęgnacyjnych. Można jest stosować jako wcierki w skórę głowy, ponieważ pokrzywa działa przeciwłupieżowy, zmniejsza łojotok lub w postaci płukanki do włosów.

Płukanka do włosów z pokrzywy

Płukanka z pokrzywy to znany i stosowany przez nasze babcie zabieg pielęgnacyjny. Pokrzywowa płukanka bogata jest w mikroelementy, ma właściwości regeneracyjne, więc polecana jest zwłaszcza osobom z włosami pozbawionymi blasku, potrzebujacych odbudowania i wzmocnienia. Ziołową płukankę należy stosować maksymalnie 2-3 razy tygodniu, do jej przygotowania wystarczy garść pokrzywy, woda lub ocet. Płukanka na bazie octu będzie wymagała dłuższego czasu, więc można ją przygotować wcześniej, ta na wodzie wymaga klika minut.

Płukanaka z pokrzywy na bazie octu

500 ml octu

1/2 szklanki świeżych liści młódek pokrzywy lub 1/4 szklanki suszonych

kilka kropli olejku eterycznego - opcjonalnie

Zioła wkładamy do słoika, zalewamy octem, tak by wszystko liście były zalane i odkładamy w ciepłe, ale nienasłonecznione miejsce. W między czasie codziennie potrząsajmy naszym słoiczkiem. Po dwóch tygodniach płukankę odcedzamy i mamy gotową domową odżywkę.

Wersja ekspresowa płukanki oparta jest na naparze z pokrzywy. Potrzebujemy pół litra wody, najlepiej miękkiej. Te same proporcje ziół zalewamy i gotujemy na wolnym ogniu, pod przykryciem. Obydwie wersje płukanki stosujemy po umyciu włosów. Czyste, delikatnie osuszone ręcznikiem włosy polewamy jedną z wersji płukani, delikatnie także wmasowując ja w skórę głowy.

Pokrzywę można zbierać od wczesnej wiosny do jesieni, fot. Shutterstock

Wiosenny zbiór pędów pokrzywy

Pokrzywa jest wczesnowiosenną rośliną. Wegetację zaczyna wcześnie, więc już w marcu można po nią sięgać jako zdrowy i zielony przerywnik w pozimowej diecie. Na wiosnę, gdy pędy są młode, łodygi niezdrewniałe, a roślina jeszcze nie rozpoczęła kwitnienia, jest najlepszy czas, by zebrać jej zapas na cały rok. To właśnie kwietniowa lub majowa pokrzywa stosowana do celów leczniczych będzie najlepsza, gdyż zawiera najwięcej substancji aktywnych. W kuchni zaś można po pokrzywę sięgać praktycznie od wiosny do jesieni, choć należy pamiętać, by zawsze ścinać młode pędy, najlepiej takie, które później odrastają po koszeniu łąk lub trawników.

Jesienny zbiór pokrzywy

Listki i młode pędy pokrzywy spokojnie można zbierać do jesieni. Jeśli systematycznie zbieramy pokrzywę, to do jesieni powinny odrastać młode, soczyste pędy. Stare pędy zawierają więcej niestrawnych włókien i krzemionki.