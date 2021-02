Polacy chcą więcej przestrzeni! W 2020 r. budowaliśmy większe domy

Jak wynika z raportu Oferteo.pl, nieruchomości zbudowane w ub.r., były wyraźnie większe niż te z 2019 r. Ewidentnie wśród Polaków, którzy budowali dom w 2020 r. widać trend zwiększania przestrzeni mieszkalnej. Ponadto o 14% wzrosła popularność domów z drewna.

Serwis Oferteo.pl przeprowadził badanie wśród osób, które budowały dom w 2020 r. Wyniki pokazują, jak inwestorzy wspominają cały proces budowy oraz jakie budynki stawiano najczęściej w tym czasie.

Ubiegły rok pokrzyżował plany wielu Polaków, zarówno te dotyczące życia zawodowego jak i prywatnego. Osoby, które właśnie na rok 2020 zaplanowały budowę swojego domu, stanęły przed nie lada wyzwaniem.

W przypadku tak dużego przedsięwzięcia pierwsze kroki podejmowane były już wiele miesięcy wcześniej. Znaczna część inwestorów nie mogła pozwolić sobie na przekładanie rozpoczęcia budowy i podjęła decyzje o realizowaniu jej pomimo trwającej epidemii.

Inwestorzy wybierają tańsze i mniejsze działki

Jaka była powierzchnia działki, na której budowali Państwo dom? Źródło: Oferte.pl

Badanie pokazało, że w 2020 roku Polacy najczęściej wznosili swoje domy na działkach o wielkości między 10 a 20 arów. Taki metraż wybierany był przez 39% badanych. Jest to wynik o 4 punkty procentowe niższy niż rok wcześniej. Nieznacznie, bo o 1%, wzrosła popularność działek od 5,01 do 10 arów. Na parcele większe niż 20 arów zdecydował się co piąty inwestor.

Nowe domy aż w 51% przypadków budowane były na terenach wiejskich. 15% powstało w niedużych miastach od 11 do 51 tys. mieszkańców, a 12% w miasteczkach do 10 tys. mieszkańców.

Chcemy więcej przestrzeni do życia

W poprzednich latach obserwowaliśmy trend budowy coraz mniejszych domów. Okazuje się, że w 2020 roku ten trend się odwrócił. Popularność najmniejszych domów, o powierzchni nieprzekraczającej 100 m2, spadła z 32% do zaledwie 21%.

O 4% wzrósł natomiast odsetek osób wybierających nieruchomości między 101 a 150 m2. Wyraźny wzrost widać też w kategorii od 151 do 200 m2, która w 2020 znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 23% (17% w roku 2019).

Jaki jest metraż powierzchni użytkowej Państwa domu? Źródło: Oferteo.pl

Według badania Oferteo.pl niezmienne pozostały preferencje Polaków dotyczące liczby kondygnacji. Inwestorzy wciąż najczęściej wybierają korzystny cenowo projekt nieruchomości parterowej z poddaszem użytkowym (55% ankietowanych). 30% zdecydowało się na budowę domu parterowego, a 10% – jednopiętrowego. Pozostali postawili dom dwupiętrowy. Aż 88% domów wybudowanych w 2020 roku nie było podpiwniczonych, a 45% nie posiadało garażu.

Budujemy więcej domów z drewna

Budynki w Polsce wciąż najczęściej powstają w technologii murowanej, jednak widać bardzo znaczący wzrost zainteresowania domami drewnianymi. W roku 2019 wybierało je 2% inwestorów, a w 2020 r. było to już 16%. Na taką wyraźną zmianę wpływ mógł mieć fakt, że są one nieco tańsze i bardziej ekologiczne od domów tradycyjnych.

Do pokrycia dachu najczęściej (w 47% przypadków) wybierano blachodachówkę. Na drugim miejscu znalazła się dachówka ceramiczna (34%), a dalej dachówka cementowa (12,5%).

W jakiej technologii budowali Państwo dom? Źródło: Oferteo.pl

– Na rynku budowlanym widać coraz więcej nowych rozwiązań, które na przestrzeni lat stopniowo budują swoją pozycję i zaufanie inwestorów. Taka dywersyfikacja rozwiązań daje możliwość wybrania opcji lepiej dopasowanej do potrzeb, a często także tańszej i szybszej w realizacji. Aby jednak tak się stało, warto poświęcić czas na zapoznanie się z rynkiem, wykonawcami i porównać oferty jak największej liczby firm – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 550 osób, które w 2020 roku budowały dom.

