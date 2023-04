Jak zauważają sami wykonawcy, branży ogrodniczej pomogła pandemia i obostrzenia dotyczące przebywania w domu. Stale rosnący odsetek osób mieszkających w domach jednorodzinnych i wzrost zainteresowania pracą zdalną pozwalają twierdzić, że branża ta w najbliższych latach jeszcze mocniej się rozwinie.

Polacy coraz chętniej korzystają z usług ogrodników. W marcu 2023 r. liczba zapytań użytkowników Oferteo.pl wzrosła o prawie 10 proc. względem poprzedniego roku.

Jednym z powodów wzrostu zainteresowania usługami ogrodników jest rosnąca liczba Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych. Według sondażu CBOS z 2022 roku, w ciągu 15 lat od poprzedniego badania, o 10 punktów procentowych wzrosła liczba osób mieszkających w domach.

Szczególnie w ostatnich latach można było zaobserwować, że pandemia przekonała wielu Polaków do zakupu lub budowy domu.

Pomaga w tym również rosnąca popularność pracy w modelu hybrydowym lub zdalnym, która skłania do poszukiwania większej przestrzeni.

Mieszkanie w domu, z reguły, wiąże się z posiadaniem ogródka lub przynajmniej małego trawnika, który wymaga regularnej pielęgnacji. Nie da się ukryć, że Polacy są coraz bardziej zapracowani i często nie mają czasu na dbanie o swój ogród.

Z pomocą przychodzą ogrodnicy i specjaliści architektury krajobrazu, którzy oferują kompleksową opiekę nad roślinami oraz całym terenem wokół domu - od aranżacji przestrzeni, po takie prace jak przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawników, nawożenie roślin, sadzenie kwiatów i krzewów, usuwanie chwastów, a także organizowanie elementów dekoracyjnych, takich jak fontanny czy oświetlenie ogrodowe.

Od marca wzrósł popyt na usługi ogrodnicze

Jak wynika z analiz platformy Oferteo to marzec jest okresem, w którym Polacy rozpoczynają poszukiwania specjalistów do swoich ogrodów.

Mimo zmiennej pogody w marcu br. zauważyliśmy wzrost zapytań w tej kategorii o 84 proc. w porównaniu z lutym tego roku. Jednak najlepszy okres jeszcze przed nami. Analizując poprzednie lata najwięcej zapytań na platformie z reguły pojawia się w kwietniu i maju – podkreśla Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.

Pandemia spowodowała większy popyt na usługi ogrodników

Co ciekawe zdaniem ekspertów pandemia przyczyniła się do znaczącego wzrostu zainteresowania usługami ogrodników.

- Pandemia wpłynęła pozytywnie na branżę ogrodniczą. Wiele osób siedząc w domach odczuwało potrzebę kontaktu z zielenią i zaczęło zwracać uwagę na swoje ogrody. Później, jeżeli chodzi o wojnę i inflację branża trochę przyhamowała ze względu na zmianę priorytetów – potwierdza Natalia Kamińska z firmy Art-Verde. - Nie odczuliśmy jednak aż tak dużego spadku zainteresowania naszymi usługami. Widzimy jednak, że branża szybko wraca do normy i obecnie mamy stale rosnący popyt na usługi dotyczące pielęgnacji zieleni – dodaje.

Jak wybrać dobrego ogrodnika?

Wraz z rozwojem usług ogrodniczych pojawiają się również nowe trendy. Coraz większą popularnością cieszą się ogrody ziołowe czy nowoczesne ogrody wertykalne, które poza biurami częściej są spotykane również w domach. To dowód na to, że Polacy nie tylko dbają o swoje otoczenie, ale również chętnie eksperymentują z różnymi rozwiązaniami.

Warto także zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty korzystania z usług ogrodników. Coraz więcej firm specjalizuje się w projektowaniu i pielęgnacji ogrodów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystując naturalne materiały i ograniczając zużycie wody oraz środków chemicznych.

Jak zatem wybrać odpowiedniego ogrodnika? Przede wszystkim warto sprawdzić referencje i opinie innych klientów. P Warto również porównać cennik usług. Oferty specjalistów potrafią różnić się kilkukrotnie, w zależności od lokalizacji.

Dobry ogrodnik powinien mieć wiedzę na temat pielęgnacji roślin, a także umiejętności w zakresie projektowania ogrodu. Istotne jest również to, by ogrodnik był elastyczny i dostosował swoje usługi do potrzeb i preferencji klienta.

Przy wyborze odpowiedniego wykonawcy bardzo ważna jest rozmowa i zdefiniowanie swoich potrzeb. Nawet gdy właściciel ogrodu nie ma wstępnych założeń dotyczących projektu, doświadczony specjalista jest w stanie przeprowadzić rozmowę i zaproponować takie rozwiązania, aby trafić w gusta klienta. Kluczowa jest też wiedza danego specjalisty dotycząca konkretnych roślin oraz przedstawienie jasnego kosztorysu, aby klient wiedział za co płaci. – wspomina Karol Borowy z Art-Verde w podcaście Oferteo „Najlepsi w swoim fachu”.

Zadbany ogród ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Pięknie utrzymana zielona przestrzeń to idealne miejsce na wypoczynek, relaks oraz spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Jest to również szczególnie istotne, biorąc pod uwagę rosnącą popularność pracy zdalnej. W ten sposób ogrodnicy, którzy pomagają nam w pielęgnacji naszego ogrodu, wpisują się w szerszy trend, związany z dbałością o zdrowie i dobry stan emocjonalny.